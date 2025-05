Legendarul Tom Cruise, dezvăluiri despre timiditate, destin și „Rain Man”

Actorul a fost la un pas să rateze „Rain Man” dintr-un motiv cât se poate de uman

Tom Cruise putea rata unul dintre cele mai emblematice filme din cariera sa din cauza... timidității. Starul hollywoodian a dezvăluit recent, în cadrul unui interviu susținut la British Film Institute, cum a ajuns să joace în „Rain Man” (1988) datorită insistenței surorii sale mai mici.

Totul a început cu un prânz în New York

Era 1984, iar Cruise tocmai terminase filmările pentru „Legend”, în regia lui Ridley Scott. Se afla la New York cu sora lui, Cass, când aceasta l-a zărit pe Dustin Hoffman într-un restaurant.

„Mi-a spus: «Uite-l pe Dustin Hoffman». Iar eu i-am răspuns: «Nu mă duc să-l salut. Nu are idee cine sunt, o să fie super jenant»”, a povestit actorul.

Surprinzător, Cass i-a dat un ultimatum: dacă nu merge el, se duce ea și îi spune cine este. Forțat de împrejurări și de insistența surorii, Tom s-a dus timid la masa actorului.

„I-am zis: «Scuzați-mă, domnule Hoffman...». Iar el a spus: «Cruise!».”

De la un salut timid, la o colaborare iconică

Nu doar că Hoffman l-a recunoscut, dar l-a invitat și la spectacolul în care juca, „Moartea unui comis voiajor”, oferindu-le bilete și acces în culise. Iar la finalul întâlnirii, Hoffman i-a spus direct:

„Vreau să fac un film cu tine.”

„Mi s-a părut o glumă la început. Dar, un an mai târziu, am primit scenariul pentru Rain Man”, a mărturisit Cruise.

„Rain Man” – un punct de cotitură în cariera lui Tom Cruise

Filmul regizat de Barry Levinson a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film, cel mai bun actor (Dustin Hoffman), cel mai bun regizor și cel mai bun scenariu original. Cruise a interpretat rolul lui Charlie Babbitt, un tânăr egoist care descoperă că tatăl său i-a lăsat întreaga avere unui frate autist despre care nu știa nimic.

Deși Cruise era deja celebru datorită filmelor „Top Gun” sau „Risky Business”, „Rain Man” i-a adus prestigiu critic și a deschis drumul spre alte roluri dramatice precum „Born on the Fourth of July” sau „Magnolia”.