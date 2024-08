Producții inedite în 4 secțiuni din competiția internațională Animest.19: 89 de animații din întreaga lume se regăsesc anul acesta în secțiunile de lungmetraj, scurtmetraj, film studențesc și VR

44 de scurtmetraje animate concurează pentru Trofeul Animest, în valoare de 2500 de euro, oferit de ICR, iar alte 32 de filme realizate de studenții unora dintre cele mai prestigioase școli din lume intră în competiția pentru premiul secțiunii dedicate. Competiția internațională de lungmetraj va aduce în premieră în București 5 producții autentice, pline de sensibilitate și umor deopotrivă. Pe lângă acestea, 8 filme VR vor concura și ele pentru un premiu în cadrul secțiunii dedicate.

„Competiția Animest 2024 reunește o colecție de povești variate ca tematică, tehnici, abordare și realizare, care trasează harta animației din ultimul an, la nivel profesionist și al școlilor de animație de pe patru continente. Cele cinci lungmetraje din competiție sunt tot atâtea perspective asupra relațiilor dintre oameni, asupra timpului, a istoriei, a visurilor utopice și cred că fiecare își poate găsi locul printre preferințele spectatorilor Animest.”, a declarat Mihai Mitrică, selecționerul principal al festivalului.

Descris de criticii de la Screen Daily ca remarcându-se ușor „prin tonul său înșelător de abraziv și prin virajele neașteptate ale poveștii”, Ghost Cat Anzu / Anzu, pisica-fantomă (r. Yoko Kuno, Nobuhiro Yamashita) va concura anul acesta la Animest în competiția de lungmetraj, aducând pe ecranele din România povestea micuței Karin, abandonată de tatăl ei într-un orășel japonez, unde bunicul său este călugăr. Acesta este momentul în care intră în scenă Anzu, un motan-fantomă cu o personalitate capricioasă și magnetică, delegat să aibă grijă de Karin. Animația a fost inclusă și în competiția oficială a Festivalului de la Annecy și are un scenariu adaptat după manga omonimă semnată de Takashi Imashiro la mijlocul anilor 2000.

Celebra carte pentru copii a lui Michael Morpurgo Kensuke’s Kingdom / Regatul lui Kensuke prinde viață în animația cu același nume regizată de Neil Boyle și Kirk Hendry, un film cu tușe de estetică impresionistă și personaje cu care publicul se va putea identifica ușor. Selectat deja în numeroase festivaluri internaționale (Annecy, Mon Premier Festival, New York International Children’s Film Festival) și având în palmares multiple premii, filmul spune cu multă candoare povestea unui băiat naufragiat pe o insulă îndepărtată unde va învăța lecții vitale despre ordinea naturală a lucrurilor și valorile cele mai importante ale vieții.

De la Festivalul de la Veneția, unde a primit premiul pentru cel mai bun film în secțiunea Venice Horizons, ajunge la Animest coproducția Italia-Elveția Nowhere / Nicăieri (r. Simone Massi), care arată imaginea războiului prin ochii copiilor. Trei războaie diferite, trei copii care rememorează sacrificiile a trei generații într-o saga de familie pe cât de puternică și marcantă, pe atât de poetic transpusă pe ecran.

Tot de la Annecy, dar cu nominalizări și la Zagreb World Festival of Animated Films (unde a primit marele premiu), Tallinn Black Nights Film Festival, Docs Barcelona și Torino Film Festival, vine și animația ungurească Pelikan Blue, regizată de László Csáki. Inspirat de ideea producătorilor filmului Son of Saul și folosindu-se de o serie de interviuri realizate în 2010, regizorul reușește să compună un documentar animat unic al cărui scop este să servească drept răspuns la o întrebare: cum poate un tânăr cu resurse financiare limitate să trăiască din plin viața? Acțiunea se petrece după căderea Corintei de Fier, când călătoriile în afara Ungariei devin posibile și mirajul Europei de Vest îi atrage pe aventurieri, al căror elan este însă oprit de prețul prohibitiv al biletelor de tren.

În competiția de lungmetraj Animest.19 se regăsește și animația multipremiată (Annecy, San Sebastian IFF, Hamburg IFF, Zagreb World Festival of Animated Films - marele trofeu) Sultana’s Dream / Visul sultanei, coproducție Spania-Germania, regizată de Isabel Herguera și descrisă ca având una din cele mai fascinante estetici ale ultimilor ani. În centrul poveștii este Inés, o tânără femeie, regizor de film de animație, care călătorește în India pentru a pune capăt unei povești de iubire și descoperă o nuvelă științifico-fantastică feministă scrisă în Bengal în 1905, acest lucru transformându-i călătoria în una pe urmele tărâmului utopic al femeilor, „Ladyland”.

76 de scurtmetraje se luptă pentru cel mai râvnit trofeu

Unul dintre cele 76 de scurtmetraje selecționate în Competiția Internațională va pleca acasă cu Trofeul Animest 2024, care îi va asigura automat un loc pe lista candidaților eligibili pentru o nominalizare la Premiile Oscar, acordate de Academia Americană de Film®. Juriul va avea cu siguranță o provocare în a desemna marele câștigător, dintr-o selecție care include una din cele mai mari varietăți de abordări stilistice de până acum. Printre acestea se numără și animații venite direct de pe Croazetă, precum Supersilly (r. Veronica Martiradonna) și Scars We Love (r. Raphaël Jouzea), dar și unele laureate la Annecy, cel mai prestigios eveniment de animație din lume - Percebes (r. Alexandra Ramires, Laura Gonçalves/ Marele Premiu) și Hurikán (r. Jan Saska / Premiul Publicului).

Cei curioși să exploreze noi viziuni din lumea filmului de animație vor aprecia scurtmetrajele din Competiția de film studențesc, care vin de la cele mai prestigioase școli de animație din lume. Selecția de anul acesta include nu mai puțin de 32 de filme scurte studențești, de la 15 școli, printre care Gobelins, La Poudrière, Royal College of Art, NFTS (National Film and Television School), CalArts, FAMU sau MOME. Două dintre ele au fost deja remarcate pentru originalitatea lor la Festivalul de la Cannes - Bunnyhood (r. Mansi Maheshwari / Un certain regard) și Annecy - Carrotica (r. Daniel Sterlin-Altman / Crystal for student film).

„Diversitatea stilurilor de animație, caracteristică incontestabilă a competiției Animest, este o călătorie prin aproape toate modalitățile grafice ale filmului de animație contemporan. Sunt povești mai dense sau mai relaxate, realiste sau pur fanteziste, unele clasice, altele greu de încadrat, unele militante, altele intime confesiuni redate sub forma documentarelor animate. Le mulțumim tuturor realizatorilor care ne-au trimis bijuteriile lor animate și ne-au împărtășit poveștile lor. E o responsabilitate de fiecare dată când tragem linie și încheiem selecția competiției, dar și un privilegiu de a aduce pe ecranele din București o asemenea bogăție de filme.”, a mai completat Mihai Mitrică.

Cel mai bun film VR va fi ales din 8 producții inovative

Printre cele 8 titluri selectate în competiția oficială se numără și câteva prezente și în selecțiile altor mari festivaluri internaționale, precum Veneția, recunoscut pentru selecție competițională de filme VR, considerată una din cele mai puternice și valoroase din întreaga lume.

Astfel, direct de la Veneția, în premieră națională, la Animest.19, iubitorii de animație și nou se vor putea imersa în universul prezentat în Oto’s Planet (r. Gwenael François), unde Oto și Skippy, animalul său de companie, își trăiesc liniștiți viețile până când acestea sunt perturbate de cosmonautul Exo, când nava acestuia se prăbușește pe micuța lor planetă. Din acest moment totul ia forma unei povești despre coabitare, conflict și reconciliere, în timp ce Oto și Exo învață cum să navigheze în noua lor existență comună.

Tot de la Veneția, unde a primit la ediția anterioară Premiul Special al Juriului în secțiunea dedicată, vine și Flow (r. Adriaan Lokman), alături de invitația de a experimenta o suită întreagă de fragmente din viața unei femei, portretizate prin dansul curenților de aer. O altă producție VR care va impresiona prin interactivitatea sa, dar și prin empatie este Emperor (r. Marion Burger, Ilan J. Cohen) - o incursiune emoționantă prin creierul unui tată care suferă de afazie.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹