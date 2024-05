RAD ART FAIR 2024 se deschide pe 16 mai la Hotel CARO

Anul acesta se înregistrează o creștere de 25% a galeriilor prezente față de anul precedent, cumulând un număr de 26 de galerii care vor expune peste 90 de artiști și vor aduce în fața publicului 300 de lucrări de artă. Astfel, RAD FAIR 2024 prezintă 11 noi expozanți din București, Cluj, Iași, Frankfurt și Viena. Biletele pot fi achiziționate pe platformele Entertix și IaBilet. În afara standurilor expoziționale, în cele 4 zile de eveniment, publicul iubitor de artă, colecționari și specialiști se vor bucura și de cele trei secțiuni distincte, RAD Design, Parcul de Sculptură, și RAD Talks.

Începând cu de mâine și până pe 19 mai așteptăm publicul iubitor de artă la Hotel CARO unde vom expune peste 300 de lucrări de artă a celor mai relevanți artiști ai momentului. Ne-am propus ca RAD să însemne pentru publicul larg o comunitate, un spațiu de învățare și de inspirație, un timp valoros petrecut în preajma artei contemporane și sperăm să atragem un număr cât mai mare de oameni care să se bucure de toată efervescența scenei de artă de astăzi . declară Catinca Tăbăcaru, co-fondator RAD FAIR.

Anul acesta, în cadrul RAD ART FAIR, o noutate o reprezintă secțiunea RAD DESIGN curatoriată de Adela Maria Marius, fondatoare Epretext, Timișoara. Astfel, secțiunea de design reunește peste 20 de artiști internaționali. Expoziția este completată de două discuții publice găzduite la RAD Design Garden (situată lângă RAD Design). Lucrările prezentate sunt semnate de artiști precum Radu Abraham, Etienne Bastormagi, Henry Baumann, Lorena Cocioni, Paul Coenen, Carsten in der Elst, Studio Guilty, Șerban Ionescu, Pauline Leprince, Mantas Lesauskas, Shinji Murakami, Vlad Nanca, Sho Ota, Crina Arghirescu, Rogard Yoon Shun, Tim Teven, Thus That, UAU, Atelier V&, Yohan Viladrich și Ward Wijnant. UniCredit Bank prezintă RAD Design la această ediție, alături de Kultho și Globaworth.

Galeria Ivan (București) va prezenta lucrări importante pentru scena artistică românească semnate de Florina Coulin, Geta Brătescu, Ion Grigorescu, Paul Neagu, Horia Bernea și Simona Runcan. În timp ce Galeria Relicvar (Cluj-Napoca) a pregătit o prezentare de grup care va cuprinde lucrările artiștilor Vasile Gorduz, Silvia Radu & Dan Isailă. În paralel, Gregor Podnar (Viena) va prezenta un schimb artistic captivant între lucrările ale artiștilor Marieta Chirulescu, Ion Grigorescu, Dan Perjovschi & Colectivul IRWIN. Întregul demers artistic este susținut de CARO București, partener tradițional și gazda RAD ART FAIR și BogArt, cel care susține construcția infrastructurii expoziționale.

La ediția din acest an, RAD Talks revine la RAD BMW Lounge, care ia forma unui spațiu verde, construit special pentru a găzdui intervenții insolite și actuale. Decorul este creat de partenerul evenimentului - BoConcept – care a creat decorul perfect pentru sesiunile de discuții, întâlniri și circuite artistice. Astfel, conversațiile RAD vor avea loc:

Vineri, 17 mai, ora 18:00 - TALK: ART PATRONAGE

O conversație dintre Catinca Tabacaru și Tudor & Geanina Grecu.

Sâmbătă, 18 mai, ora 13:00 - TALK: COLLECTING 2.0

Moderator: Tevz Logar | Panel: Ovidiu Sandor, Veronica Kirchner, Alex Rus, Avi Cicerean

Seria noastră Art Patronage își propune să transmită o viziune intimă despre ce înseamnă colecționare de artă în una dintre cele mai rare forme ale sale: patronajul. Am început anul trecut cu o conversație aprofundată cu Ovidiu Sandor, fondatorul celei mai mari bienale de artă contemporană din România: Art Encounters. Anul acesta, seria revine cu o altă figură cheie a lumii artei, Tudor Grecu, alături de soția sa, Geanina Grecu. Echipa RAD

Rolul formator al RAD 2024 a fost orientat, în acest an către practicile curatoriale internaționale. Astfel, au fost reuniți peste 30 de curatori din 10 țări într-un format mixt, ce oferă o perspectivă amplă asupra evenimentelor publice, cât și asupra celor axate pe industrie.

PARCUL DE SCULPTURĂ a fost un succes la ediția anterioară, iar în acest an va fi deschis vizitatorilor până pe 9 iunie și va aduce în prim plan piese de mari dimensiuni, ce se vor reuni într-un adevărat spectacol de vibrații și de noutate. Parcul de sculptură se va desfășura e o suprafață de 5.000 mp de la Caro, București. În această expoziție vor putea fi admirate, printre altele: sculptura în piatră gravată de peste 800 de kilograme realizată de Miklos Onucsan, instalația Măsurătorile neterminate II (2014) prezentată de Galeria Plan B; pictura de 3,2 metri a artistului surinamez Xavier Robles de Medina, Îndepărtarea statuii Reginei Wilhelmina din Piața Independenței, Paramaribo, Surinam, creată în 2024 și prezentată de Galeria Catinca Tăbăcaru; monumentala Grass Harvester produsă de Dan Vezentan, Pentagona (1974) creată de Constantin Flondor și prezentată de Galeria Jecza, Sylva Lounger (2010) a lui Mike Bouchet, din colecția Galeriei Suprainfinit.

Artiștii care expun în PARCUL DE SCULPTURĂ la RAD FAIR 2024 sunt: Ambrus Apor-Nimbert, Cătălin Bădărău, Mike Bouchet, Flaviu Cacoveanu,Mirela Cerbu, Constantin Flondor,Nona Inescu, Adelina Ivan, Christian Jankowski, Peter Jecza, Marta Mattioli, Miklós Onucsán, Cristian Răduță, Xavier Robles de Medina, Ovidiu Toader, Dan Vezentan și Béla Zoltán. Susținătorii PARCULUI DE SCULPTURĂ sunt în acest an sunt UniCredit Bank și VOXILITY.

Proiectul pe termen lung al Galeriei Sandwich (GS) aduce o nouă provocare în cadrul RAD ART FAIR, creând un nou tip de expoziție, în care operele de artă și obiectele produse în masă coexistă și împărtășesc aceeași dinamică. Printre artiștii participanți la noul tip de expoziție se numără: Justin Baroncea, Liliana Basarab, Abraham Cruzvillegas & RRD, Gheorghe Ilea, Vlad Nanca, Daniela Pălimariu, Dan Perjovschi, Cristian Raduță și Alexandru Ranga.

Galeriile participante la RAD Fair 2024 sunt: 2/3 galeria, Atelier 35, Biju, Borderline Art Space, Cazul 101, Diptych, G15 Design, IOMO, Ivan, Jecza, Laborna, Lutnița, NEW NOW, Plan B, Gregor Podnar, Galeria Posibilă, Anca Poterașu, Relicvar, Galeria Romană, Sabot, /SAC, Sandwich, Sector 1, Suprainfinit, Catinca Tabacaru, și Zina.

Peste 6.000 de vizitatori au participat la ediția din 2023.

