RADAR 2024: Spectacole sonore, vizuale și digitale la Hotel Caro, între 4 și 6 octombrie

Proiectele colaborative între muzicieni și artiști vizuali, expuse între 4-6 octombrie, sunt realizate de unele dintre cele mai creative minți naționale și internaționale, printre care Mischa Blanos & Noetic, Sillyconductor și Dreamrec, iar petrecerea de final va fi închisă de un concert marca K not K cu proiecții generative de Visceral. Aceștia vor împărți scena cu invitați internaționali din Bulgaria și Iran.

Vizitatorii se vor putea bucura între orele 19:00 și 22:00 de cele mai inovatoare proiecte experimentale din domeniile creației sonore electronice, creației audiovizuale și artei digitale.

Întregul demers este unul colaborativ și experimental, iar proiectele reieșite vor fi prezentate în premieră în cadrul festivalului. În incinta fabricii, vor putea fi văzute și alte 20 de instalații interactive ce îmbină arta cu tehnologia.

Scena RADAR Future Nature LIVE A/V (live audio-visual) este un proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional și este curatoriată de artista Dilmana Yordanova, artistă interdisciplinară, manager cultural, curator artistic și lector universitar cu o experiență de peste 25 de ani.

Programul scenei LIVE A/V

Pe 4 octombrie, scena va fi împărțită între 3 artiști români (Felix Petrescu şi Valentin Toma, alias Makunouchi Bento, și Vali Chincișan) și 2 artiști din Iran (Razieh Kooshki și Vahid Ghaderi).

Makunouchi Bento este un proiect muzical cinematic, experimental, electroacustic, care s-a născut în anul 2000 și care a adunat de-a lungul anilor o discografie cuprinzătoare, printre care se numără colaborări cu artişti precum Selfmademusic, Silent Strike, Daniel Dorobanţu şi mulți alții. Aceștia au realizat și muzica din cadrul proiectul de Realitate Augmentată prezent în cadrul festivalului identitAR Feminim, în colaborare cu Reniform.

Vali Chincișan este renumit pentru lucrările sale de artă digitală și video mapping, și va aduce pe scena de la festival explozii de culoare alături de detalii arhitecturale de influență Bauhaus.

Programul din prima seară va fi completat de duo-ul iranian format din muzicienii și artiștii vizuali Razieh Kooshki și Vahid Ghaderi.

A doua zi de festival aduce două echipe extrem de cunoscute și apreciate pe scena locală Sillyconductor & Dreamrec și al doilea act, Mischa Blanos & Noetic, Artiștii vor prezenta publicului o asociere de proiecte speciale, instrumente și stiluri muzicale diverse, alături de compoziții vizuale captivante.

În ultima zi, pe 6 octombrie, vor urca pe scenă Phormatik și Puma and The Dolphin din Bulgaria, urmați de grupul muzical K not K cu proiecții de Visceral.

Prima reprezentație a serii va fi o combinație de artă digitală și experiențe imersive, oferită de studio-ul Phormatik, acompaniată de muzica celor de la Puma and The Dolphin.

K not K este unul dintre cele mai apreciate band-uri din zona muzicii electronice, fiind cunoscut pentru abordarea inspirată din jocul de șah. Acordurile lui vor fi susținute de viziunea artistică a lui Visceral prin tehnici de video mapping și artă generativă.

