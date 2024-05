Regizorul Tudor Giurgiu prezintă excepționalul lungmetraj „Libertate” la New York, Atlanta și Los Angeles

Premiera americană a filmului a avut loc în cadrul Festivalului de Film de la Washington, ediția a IV-a, organizat de ICR New York și Ambasada României în S.U.A. anul trecut, în prezența regizorului Tudor Giurgiu.

Celebrul regizor și producător de film Tudor Giurgiu, unul dintre cei mai influenți oameni din cinematografia românească a momentului, revine în Statele Unite și străbate teritoriul nord-american pentru a-și promova cel mai recent lungmetraj, „Libertate”, o descriere fascinantă și provocatoare a săptămânilor haotice din România de după căderea dictaturii comuniste.

Cu această ocazie, lungmetrajul va fi prezentat în cadrul Festivalul de Film Sud-Est European de la Los Angeles, sâmbătă, 4 mai 2024, iar ulterior în cadrul Festivalului de Film European de la Atlanta, sâmbătă, 11 mai 2024, ambele proiecții fiind urmate de întâlniri ale publicului cu regizorul Tudor Giurgiu.

În New York, Institutul Cultural Român se va alătura The Alex Fund pentru susținerea unei proiecții exclusive, în cadrul unui eveniment organizat de cunoscuta asociație americană luni, 13 mai 2024. The Alex Fund, asociație cu sediul în New York, a fost înființată de Leslie Hawke și gestionată de-a lungul anilor împreună cu fiul său, celebrul actor Ethan Hawke. Invitat special al evenimentului, Tudor Giurgiu va răspunde, după proiecţie, întrebărilor publicului, într-o discuţie moderată de Dorian Branea, directorul Institutului Cultural Român de la New York, în încercarea de a genera o conversație mai amplă despre România de atunci și de acum și despre puterea cinematografiei de a surprinde esența trecutului.

„Libertate” este un film inspirat din fapte reale, care explorează într-un mod dramatic căderea regimului Ceaușescu prin haosul care a izbucnit în Sibiu în timpul Revoluției din 1989. Filmul, al cărui scenariu este semnat de Cecilia Ștefănescu și Tudor Giurgiu după o idee de Napoleon Helmis, a fost selectat în mai multe festivaluri internaționale organizate în Europa şi Statele Unite ale Americii și este unul dintre cele mai premiate filme românești ale anului 2023.

Tudor Giurgiu este unul dintre cei mai cunoscuți regizori și producători români. A regizat filme precum „Legături bolnăvicioase” (2006), „Despre oameni și melci” (2012), „De ce eu?” (2015) sau „Parking” (2019). Este fondatorul casei de producție Libra Films și Președintele Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF).