România la cea de-a XXXVI-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte de la Torino

Ajuns la cea de-a XXXVI-a ediţie, Salone Internazionale del Libro di Torino e cel mai important târg de carte din Italia şi unul dintre cele mai relevante la nivel european.

Protagoniştii evenimentelor din cadrul programului românesc sunt personalităţi din România, din Italia şi din Republica Moldova reprezentative pentru profilul manifestării – scriitori, traducători, editori, filologi, critici literari, filosofi, jurnalişti, reprezentanţi ai unor edituri italiene: Mauro Barindi, Oana Boşca Mălin, Smaranda Bratu Elian, Dan Octavian Cepraga, Horia Corneliu Cicortaş, Lucia Corrain, Andrea Cortellessa, Iulia Cosma, Emilia David, Tatiana Debelli, Federico Donatiello, Doina Ene, Dinu Flămând, Salvatore Giuffrida, Olga Irimciuc, Roberto Keller, Bruno Mazzoni, Roberto Merlo, Giuseppe Munarini, Anita Paolicchi, Barbara Pavetto, Ioana Pârvulescu, Luca Pesante, Paolo Plebani, Loretta Santini, Roberto Scagno, Aurelian Silvestru, Igor Tavilla, Francesco Testa, Tatiana Ţîbuleac, Luisa Valmarin.

Tema ediţiei din acest an a Salonului este „Vita immaginaria“ – „Viaţă imaginată“. Sub deviza „Immaginare leggendo“ – „Imaginând citind“, standul României va promova atât literatura română contemporană, cât şi lucrări ale autorilor români din domeniile filosofiei, istoriei, criticii literare etc., apărute în limba italiană în ultimii doi ani. Volumele traduse şi publicate prin „Translation and Publication Support Programme“ al Institutului Cultural Român sau din iniţiativa directă a unor edituri italiene vor fi aduse în atenţia publicului prin prezentări de carte, comentarii şi discuţii cu cititorii la care vor participa atât autorii, cât şi editorii, traducătorii şi o serie de invitaţi reputaţi.

„Prezența României la ediția din 2024 a acestui prestigios eveniment editorial din Italia, care începe pe 9 mai, de Ziua Europei, înseamnă o serie cuprinzătoare și atrăgătoare de manifestări dedicate literaturii române și valorilor ei. Punem în prim-plan, atât prin întâlnirile organizate, cât și prin selecția de titluri disponibilă la standul României pe toată durata târgului, reușite remarcabile din sfera cărții și invităm publicul să descopere multiplele fațete ale creației literare din România”, a declarat Liviu Sebastian Jicman, președintele Institutului Cultural Român.

Situat în Pavilionul 1/D14 al complexului expoziţional Lingotto Fiere, standul României va cuprinde un spaţiu destinat vânzării de carte, organizat cu sprijinul Librăriei Libris din Braşov şi al susţinerii Atlassib, dar şi un mic salon dedicat prezentărilor literare româneşti incluse în programul participării României la Salonul Internaţional de Carte de la Torino. Standul este realizat în parteneriat cu organizatorii italieni ai Salonului Internaţional de Carte, după un concept inspirat de tema ediţiei din acest an. Evenimentele programate la standul României sunt menite să contribuie la promovarea culturii române, cu precădere a literaturii române contemporane traduse şi publicate în limba italiană. Sunt vizate, totodată, extinderea şi consolidarea relaţiilor bilaterale româno-italiene în domeniile literaturii, traducerilor şi politicilor editoriale, precum şi menţinerea legăturii comunităţii româneşti cu valorile culturale ale ţării de origine.

Prezenţa României la Salonul Internaţional de Carte de la Torino se înscrie în strategia Institutului Cultural Român privind susţinerea prezenţelor româneşti în context european şi internaţional relevant şi în programul reprezentanţelor sale de la Veneţia şi Roma de promovare a literaturii române în Italia.

Organizatori: Institutul Cultural Român prin Centrul Naţional al Cărţii, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, Accademia di Romania din Roma.

Parteneri: Salone Internazionale del Libro din Torino, Ministerul Culturii din România, Fondazione Circolo dei Lettori din Torino, Associazione Torino „La città del Libro“, Librăria Libris din Braşov, Libreria Internazionale Luxemburg din Torino.

Patronaje: Ambasada României în Republica Italiană, Consulatul General al României la Torino.

Mulţumiri pentru sprijinul logistic: Atlassib / Atlas Motors / Atlantic Travels International.

Parteneri media: Radio Torino International, RTV Torino International, Radio România, Radio România Cultural, Radio România Internaţional, TVR Internaţional, Revista „Orizzonti Culturali Italo–Romeni“, Revista „Inspiraţie Românească“ din Torino.

România la cea de-a XXXVI-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte de la Torino

9–13 mai 2024

PROGRAM

Joi, 9 mai 2024

Standul României, Lingotto Fiere, Pavilionul 1, D14

12:00-13:00 MIHAIL SEBASTIAN, Donne seguito dai Frammenti da un taccuino ritrovato, traducere în limba italiană de Francesco Testa, Editura Mimesis, Milano 2023. Participă: Francesco Testa, Roberto Merlo.

15:00-16:00 RADU ȚUCULESCU, Macelleria Kennedy. I dolci effetti del riscaldamento globale, traducere în limba italiană de Giuseppe Munarini, Editura La Bussola, Roma 2023. Participă: Giuseppe Munarini, Roberto Scagno.

18:00-19:00 SALVATORE GIUFFRIDA, Moldova, terra di frontiera. Un Paese al bivio traRussia e Occidente, prefață de Paolo Bergamaschi, Infinito Editions, Formigine (MO) 2023. Participă: Salvatore Giuffrida, Luca Pesante

Vineri, 10 mai 2024

Standul României, Lingotto Fiere, Pavilionul 1, D14

11:00-12:00 SIDONIA DRĂGUȘANU, Malamore, traducere în limba italiană de Luisa Valmarin, Editura Elliot, Roma 2023. Participă: Luisa Valmarin, Oana Boșca Mălin, Loretta Santini.

12:00-13:00 NORMAN MANEA, L’ombra in esilio, traducere în limba italiană de Barbara Pavetto și Roberto Merlo, Il Saggiatore, Milano, 2023. Participă: Roberto Merlo, Barbara Pavetto.

15:00-16:00 MATEI VIȘNIEC, Il venditore di incipit per romanzi, traducere de Mauro Barindi, Editura Voland, Roma, 2023. Participă: Mauro Barindi, Bruno Mazzoni.

16:00-17:00 TATIANA ȚÎBULEAC, L’estate in cui mia madre ebbe gli occhi verdi, traducere în limba italiană de Ileana M. Pop, Editura Keller, Rovereto, 2023. Participă: Tatiana Țîbuleac, Bruno Mazzoni, Roberto Merlo, Roberto Keller.

Sâmbătă, 11 mai 2024

Standul României, Lingotto Fiere, Pavilionul 1, D14

11:00-12:00 DINU FLĂMÂND, Uomo con remo in spalla, traducere în limba italiană de Smaranda Bratu Elian, ilustrată cu xilogravuri de Mircia Dumitrescu, Editura Raffaelli, Rimini, 2023. Participă: Dinu Flămând, Smaranda Bratu Elian, Roberto Merlo, Oana Boșca Mălin.

14:00-15:00 VICTOR IERONIM STOICHIȚĂ, Breve storia dell’ombra. Dalle origini della pittura alla Pop Art, traducere în limba italiană de Benedetta Sforza, Il Saggiatore, Milano, 2023

VICTOR IERONIM STOICHIȚĂ, L’invenzione del quadro. Arte, artefici e artifici nella pittura europea, traducere în limba italiană de Benedetta Sforza, Il Saggiatore, Milano, 2024

VICTOR IERONIM STOICHIȚĂ, Cieli in cornice. Mistica e pittura nel Secolo d’Oro sell’arte spagnola, ediție revizuită și actualizată, traducere în limba italiană de Benedetta Sforza, ediție îngrijită de Lucia Corrain, Editura Meltemi, Milano 2024. Participă: Andrea Cortellessa, Lucia Corrain.

15:00-16:00 LUCIA CORRAIN, Una infinita memoria. Il ciclo di Constantin Brâncuşi a Târgu Jiu, Casa Usher, Florența-Lucca, 2024. Participă: Lucia Corrain, Andrea Cortellessa, Bruno Mazzoni.

16:00-17:00 FEDERICO DONATIELLO, E sia la Musa mia. Ion Minulescu, poet al Belle Époque, Editura dell’Orso, Alessandria, 2023. Participă: Federico Donatiello, Dan Octavian Cepraga, Iulia Cosma.

Duminică, 12 mai 2024

Standul României, Lingotto Fiere, Pavilionul 1, D1

11:00–12:00 IOANA PÂRVULESCU, Dove i cani abbaiano in tre lingue, traducere în limba italiană de Anita Paolicchi, Editura Voland, Roma, 2023. Participă: Ioana Pârvulescu, Anita Paolicchi, Bruno Mazzoni

12:00–13:00 DOINA ENE, Samuel von Brukenthal e la collezione di arte italiana in Hermannstadt/ Sibiu, Editura Rediviva, Milano, 2024. Participă: Doina Ene, Paolo Plebani, Tatiana Debelli

13:00-14:00 AURELIAN SILVESTRU, Attore anonimo, traducere în limba italiană de Olga Irimciuc, Editura Graphe.it, Perugia, 2024. Participă: Aurelian Silvestru, Olga Irimciuc, Emilia David

15:00-16:00 MIRCEA ELIADE, Racconti fantastici, ediție îngrijită de Horia Corneliu Cicortaș și Igor Tavilla, Editura Castelvecchi, Roma, 2023. Participă: Horia Corneliu Cicortaș, Igor Tavilla, Roberto Scagno

16:00-17:00 Emersioni sceniche. Teatro romeno contemporaneo, ediție îngrijită de Horia Corneliu Cicortaș și Letteria Giuffrè, Editura Edizioni ETS, Pisa, 2024. Participă: Horia Corneliu Cicortaș, Emilia David

Luni, 13 mai 2024

Lingotto Fiere, Arena Piemonte, Pavilionul 2

Festivitatea de premiere a câştigătorilor celei de-a 19-a ediții a Concursului Naţional de Literatură Lingua Madre. Premiul al treilea: Simona Nicoleta Bogdan (România) cu nuvela „Ritorno”