Romanian Design Week 2024 deschide orașul: Sute de proiecte de design, arhitectură și ilustrație în clădirea restaurantului Cina și peste 130 de evenimente conexe în tot Bucureștiul

Organizat de The Institute, prezentat de UniCredit Bank și finanțat de Ministerul Culturii, RDW transformă Bucureștiul într-un oraș al descoperirilor și al experiențelor unice, aducând împreună designeri și arhitecți din întreaga lume. RDW deschide astfel orașul prin mai multe expoziții prezentate publicului larg în clădirea emblematică a fostului restaurant CINA (Benjamin Franklin 10), dar și prin 130 de evenimente-conexe, care vor avea loc peste tot în București.

Punctul central al festivalului, clădirea fostului restaurant CINA găzduiește sute de proiecte de design, ilustrație și arhitectură, instalații imersive, un concept store cu design local și internațional. Tot aici vor avea loc petreceri în weekend-urile de festival. Pentru cea de-a XII-a ediție RDW, curtea fostului restaurant CINA a fost transformată de organizatori într-un spațiu prietenos, denumit Grădina CINA, unde vizitatorii se pot relaxa și socializa într-un mediu plin de creativitate și energie pozitivă. Accesul în Grădina CINA este gratuit, oferind un loc ideal pentru a savura atmosfera vibrantă a festivalului.

Cu o selecție de proiecte din domenii precum arhitectura, designul interior, grafica, modă, și multe altele, RDW Exhibition aduce peste 200 de proiecte inovatoare din diverse domenii ale designului, inclusiv arhitectură, design interior, grafică, modă și multe altele. De la concepte revoluționare la obiecte de design vizionare, expoziția este gazda unor proiecte care explorează noi frontiere și redefinește standardele în industria creativă.

RDW Design Flags revine anul acesta în programul festivalului Romanian Design Week, aducând în fața publicului o serie de expoziții, proiecte și creativi relevanți în domeniile lor, la nivel internațional, din Spania, Italia, Franța, Danemarca, Suedia, Ungaria și Moldova. Dezvoltat alături de institute culturale, ambasade și organizații cultural-creative și susținut de Château Purcari, RDW Design Flags aduce în prim-plan contribuțiile designerilor și arhitecților din întreaga lume în nouă expoziții distincte. Formatul RDW Design Flags servește astfel ca un conector între peisajul local de arhitectură și design și cel internațional, oferind o varietate de teme, abordări și reprezentări ale designului și arhitecturii, de la produse și servicii durabile, fotografie, tradiții și tehnologii contemporane, până la studii legate de tipuri de locuire în mediul urban.

Pentru a doua oară consecutiv, festivalul oferă un spațiu dedicat tinerilor designeri talentați. RDW Young Design, un format susținut de Rompetrol și Institutul Cultural Român, reunește o selecție de proiecte care reflectă viziunile și pasiunile noii generații de creatori, încurajând dialogul între aceștia și publicul larg. Expoziția pune accentul pe autorii proiectelor, oferind publicului o perspectivă asupra spiritului creativ al viitoarei generații de designeri și arhitecți români. În acest sens, selecția include proiecte din domeniile arhitecturii, designului interior, designului grafic, designului vestimentar, graficii și designului de produs, selectate de un board creativ format din peste 70 de profesioniști, la cea mai recentă ediție a festivalului DIPLOMA Show.

În plus, clădirea CINA găzduiește și RDW Concept Store, un spațiu inovativ susținut de Mega Mall și Promenada. RDW Concept Store oferă un mediu neconvențional în care sunt expuse produse de design local și internațional, provenind de la nouă branduri diferite. Magazinul este animat de prezențe-capsulă care aduc în atenția publicului cele mai recente colecții ale unor designeri, artiști și ilustratori de renume. Selecția de produse este realizată în colaborare cu branduri precum: AlbAlb, Librăriile Humanitas & Takumi, Ototo, Viscri 32, Assamblage, Giometria, Șurașușara și Molecule F. RDW Concept Store oferă vizitatorilor oportunitatea de a descoperi și achiziționa articole unice create de designeri români și internaționali și de a participa la diverse evenimente curatoriate, întâlniri cu designeri, degustări și prezentări de produse.

În acest sens, vineri, 31 mai, de la orele 19:00, RDW Concept Store devine gazda ”The Night We Meet - Story Goes On - by Createur 5 D'Emotions”. Instalația olfactiva va fi prezentă in cadrul Romanian Design Week și reprezintă continuarea unui proiect lansat în urmă cu doi ani la TNB printr-un experiment de artă vizuală și olfactiva. De această dată, Createur 5 D'Emotions se alătură echipei RDW în încercarea de a crea un “dark room“ senzorial, care va transpune publicul în lumea fantastică a parfumeriei artistice.

RDW Experience by IQOS este cel mai nou format din programul RDW și îi face pe vizitatori să intre în spiritul festivalului, printr-o serie de experiențe dezvoltate special pentru ei. Instalația imersivă „SynergyX”, realizată de Adrian Damian și IQOS, este rezultatul împletirii dintre artă, tehnologie și conexiune umană ce oferă publicului o experiență multi-senzorială. Cu ajutorul interacțiunii tactile, vizitatorii experimentează în această săptămână o simfonie de imagini și sunete generate dinamic de contribuția lor colectivă. Accesul în instalație este permis exclusiv persoanelor cu vârsta peste 18 ani.

Punctul culminant al programului festivalului, RDW Social, format realizat cu sprijinul IQOS, Kozel și Château Purcari, aduce împreună comunitatea creativă într-o serie de petreceri și evenimente speciale, de la vernisaje și surprize muzicale până la petreceri. RDW Social creează atmosfera perfectă pentru networking și socializare, iar anul acesta, în ultimul weekend de festival (1-2 iunie), vizitatorii sunt invitați să se alăture unei serii de live acts, petreceri și concerte semnate Jazz in the Park, cu invitați precum: Sugar – MeloMelanj, Moonlight Breakfast și Mădălina Pavăl Orchestra. Toate au loc în spațiul de la CINA, iar programul lor complet poate fi consultat aici sau în aplicația RDW, disponibilă în App Store sau Google Play.

Romanian Design Week deschide orașul: 130 de evenimente în tot orașul, masterclass-uri și Noaptea Studiourilor de Arhitectură

Seria de masterclass-uri RDW Talks, sprijinită de Globalworth și de Primăria Capitalei prin Centrul Cultural Expo Arte desfășurată în prima zi de festival la Universitatea Națională de Arte București și la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, a oferit publicului noi perspective asupra evoluției industriilor creative. Programul a inclus prezentări susținute de profesioniști de renume precum Alexander Manu, Yuko Shimizu, Matthias Hillner, Maria Surducan, Raymond Bobar, Stella Nicolakaki, Martina Muzi, care explorează tematici contemporane din universul arhitecturii și designului atât la nivel local, cât și mondial.

Un format original RDW, Noaptea Studiourilor de Arhitectură, susținut de Cemacon, va avea loc joi, 30 mai și va deschide ușile a peste 25 de birouri și spații de lucru ale specialiștilor din domeniu. Noaptea Studiourilor de Arhitectură oferă astfel publicului oportunitatea de a descoperi culisele și secretele studiourilor de arhitectură de prestigiu din București. Detalii despre program și studiourile care vor putea fi vizitate timp de o noapte, în intervalul 18:00-22:00, pot fi consultate aici.

În același timp, RDW Design GO!, formatul de evenimente satelit al festivalului, prezintă anul acesta cel mai amplu program din toate edițiile RDW de până acum. Organizatorii care sunt parte din acest format propun experiențe variate de petrecere a timpului liber: de la expoziții și prezentări, până la workshop-uri, tururi ghidate, open doors, târguri, petreceri și lansări de spații în tot Bucureștiul. Programul complet al acestora poate fi consultat aici.

Tema Ediției: Unlock the City

Ediția din 2024 a Romanian Design Week își propune să investigheze metodele prin care creativitatea și inovația pot modela orașele viitorului, contribuind la explorarea Bucureștiului și descoperirea potențialului acestuia, a spațiilor creative din oraș și a organizațiilor sau proiectelor culturale care le animă și definesc.

Cele nouă formate oferă astfel bucureștenilor oportunitatea de a explora și experimenta diversitatea creativă a orașului. Prin intermediul lor, Romanian Design Week își propune să creeze un mediu urban dinamic și plin de oportunități pentru explorare și interacțiune.

Program și acces

Festivalul Romanian Design Week 2024 are loc între 24 mai și 2 iunie și se poate vizita de luni până vineri, între 12:00 și 22:00, iar în weekend, între 10:00 și 22:00. Biletele pentru festivalul Romanian Design Week 2024 pot fi achiziționate de pe site-ul oficial. Elevii, studenții și pensionarii au acces gratuit, iar deținătorii de card UniCredit de la Mastercard beneficiază de un discount de 50% la achiziția biletelor.

