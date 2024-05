Săli pline și spectacole sold-out la cea de-a 7-a ediție Hoinar Festival. Aproape 300 de copii au participat săptămâna trecută la spectacolele educative din cadrul Festivalului Hoinar

Spectacolele A fost odată un pian și Vocea umană au fost sold-out, în timp ce inovatorul recital de deschidere Songs of the Clown și închiderea de la Ateneul Român, Carnaval, s-au apropiat foarte mult de același rezultat.

Teatrul ACT a fost neîncăpător în cele 3 zile de spectacol și dialog, fiind gazda perfectă pentru promisiunea organizatorilor către public - muzică clasică și operă accesibile tuturor, transpuse într-un spațiu neconvențional și intim. Deschiderea festivalului, spectacolul de lied Songs of the Clown, realizat și susținut de pianista Daria Tudor și mezzosoprana Verena Tönjes, a surprins dincolo de descrierea din program, generând un adevărat val de emoție și zâmbete în rândul spectatorilor de toate vârstele. Asta în timp ce adaptarea operei lui Jean Cocteau, Vocea umană, reprezentantă în scenă de talentata soprană, actriță și scriitoare Sarah Gabriel și pianistul Florian Mitrea, a demonstrat că arta rămâne, indiferent de secol, un liant spre dialog autentic. Dezbaterea care a urmat spectacolului, moderată de Bogdan Stănescu și avându-i ca invitați speciali pe scriitoarea Doina Ruști, rectorul UNATC Liviu Lucaci și psihologul Mihaela Săhlean, a ținut publicul activ mai bine de o oră într-un schimb de păreri despre comunicare în relații, despre iubire și dependență, despre relativizarea adevărului în funcție de perspectivele expuse, dar și despre cum anume se poate schimba percepția unei opere clasice dacă este consumată într-un spațiu alternativ.

„Implicarea în festivalul Hoinar ne-a făcut mare plăcere iar întâlnirea cu acești artiști excepționali a fost pentru noi o mare bucurie, nu numai pentru că viziunea lor este una proaspătă, curajoasă și autentică, dar și pentru că sunt acei oameni frumoși, calzi și pasionați cu care vrei să pleci la un drum de acest gen.”, a spus Alex Iureș, managerul Teatrului ACT.

Spectacolul de la Ateneul Român a reunit pe scenă 11 muzicieni de talie internațională, alături de legendara actriță Alexandrina Halic, încadrând muzica lui Brahms și Saint-Saëns cu texte semnate, printre alții, de Ion Pillat, Mihai Eminescu, Otilia Cazimir și George Topârceanu. „O incursiune fascinantă prin muzică și poezie”, „surprinzător și desăvârșit”, „plin de emoție și amintire” - sunt câteva din cuvintele cu care cei prezenți au descris seara.

„A fost o ediție minunată. În fiecare seară scenariul a fost la fel: săli pline de public curios, emoții din partea noastră, evenimente care s-au desfășurat fără probleme grație co-producătorilor noștri, Teatrul Act și Filarmonica George Enescu, iar la final, aplauze pe care le vom purta cu noi până la ediția următoare, când suntem motivați să facem și mai mult și mai bine.”, a declarat Florian Mitrea, directorul artistic al festivalului.

După închiderea oficială de la Ateneu, Hoinar.Carnaval 2024 a pornit în comunitate, ducând conceptul său educativ direct la publicul țintă - școala. Timp de două zile, în trei școli - Școala Gimnazială nr. 178, Școala de muzică Iosif Sava și Școala gimnazială de Arte nr. 2, trei pianiști (Florian Mitrea, Daria Tudor, Luca Rusu) au susținut pentru aproximativ 300 de copii reprezentații ale spectacolului A fost odată un pian, urmate de discuții cu cei mici și cadrele didactice. Principalul obiectiv al componentei educaționale din cadrul ediției a-7-a a fost apropierea indirectă a copiilor de muzica clasică, printr-un concert de pian cu muzică inspirată din basme și povești, desfășurat în semi-întuneric, cu proiecții multimedia ale poveștilor vizionate în timp ce bucata muzicală este interpretată live la pian.

„A fost important și emoționant pentru noi să ajungem în școli, am simțit că am putut să ducem misiunea noastră principală exact la rădăcina unde ia naștere cel mai mare mit legat de muzica clasică și anume că este un gen aristocrat, elitist. Sub nicio formă lucrurile nu stau așa. Muzica este acolo pentru toată lumea care dorește să o primească și va continua să fie, peste timp și spațiu. Dar este nevoie de educație în acest sens, iar educația se face în timp, cu multă răbdare. Și cei mai deschiși spre informație sunt copiii. Ne-au demonstrat-o din plin în cele două zile, pe durata celor 5 spectacole susținute, dar și după ce ele s-au încheiat.”, a spus Daria Tudor, coordonatoarea festivalului.

Organizatorii au început deja să schițeze conceptul ediției cu numărul 8, mai multe detalii urmând să fie anunțate pe canalele oficiale de comunicare ale festivalului.

