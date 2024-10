Salonul Artiştilor Româno-Americani ediţia a III-a, 2024

ANTISIMETRIC: Perspective româno-canadiene în arta contemporană

18 octombrie – 8 noiembrie 2024

Vernisaj: vineri, 18 octombrie 2024

Ediţia a treia a „Salonului artiştilor româno-americani” de la New York se deschide vineri, 18 octombrie 2023 cu expoziţia ANTISIMETRIC: Perspective româno-canadiene în arta contemporană / ANTISYMMETRIC: Romanian-Canadian Perspectives in Contemporary Art, în Galeria „Brâncuşi” a ICR New York.

Cea de-a treia ediție a Salonului nostru anual este cu totul specială deoarece marchează o premieră, întrucât prezentăm, pentru prima dată, o expoziție dedicată creației vizuale româno-canadiene. Acest proiect evidențiază diversitatea sensibilităților contemporane prin prezentarea unui grup de cinci artiști româno-canadieni - Mona Ciciovan, Cătălin Domnițeanu, Carmen Smutneac, Costin Tuță, Vasile Trif și Ica Pas (1931-2020), care explorează conceptul de „antisimetrie”, invitând la o reflecție asupra dialogului artistic dintre două culturi, română și canadiană, și subliniind în același timp contrastele creative și diferențele de fuziune dintre cele două identități ale acestora. Lucrările provoacă vizitatorii la un dialog asupra temelor generale ale expoziției, propunând noi perspective asupra realităților contemporane.

Fiecare dintre cei cinci artiști contribuie cu propriile practici și viziuni artistice prin care abordează teme fizice, metafizice, spirituale, sociale și existențiale, oferind o perspectivă asupra complexității experienței umane. Lucrările lor - de la sculpturi care provoacă la reflecție la picturi captivante - evidențiază atât narațiunile individuale, cât și cele colective care modelează modul în care înțelegem lumea de astăzi și promit să creeze conexiuni între diferite puncte de vedere și experiențe trăite.

“Salonul artiştilor româno-americani” este un program permanent, cu frecvență anuală, care a fost lansat de Institutul Cultural Român din New York în anul 2022 cu scopul de a oferi o platformă de promovare pentru creațiile artiștilor români din diaspora americană. Inspirat de bogata tradiție a saloanelor de artă, programul aduce an de an în fața publicului american, printr-o expoziție colectivă, opere remarcabile create în comunitatea artistică românească din diaspora de peste Ocean, punând în evidență atât elementele culturale de contact și metisaj, cât și trăsăturile marcate de identitatea românească a artiștilor.

Despre artiştii participanți

Opera Monei Ciciovan reprezintă o explorare profundă a memoriei, percepției și experienței personale. Arta sa oscilează între abstracție și figurație, îmbinând peisajele urbane cu semnificații metaforice. Cu spontaneitate și echilibru, ea exploatează geometria și culoarea pentru a transcende reprezentarea tradițională. Stilul său unic transmite energie și vibrație, dezvăluind o dimensiune mai profundă a imaginii. Lucrările lui Ciciovan invită privitorii să își analizeze propriile amintiri, evocând plăcere estetică și reflecție profundă.

Sculpturile lui Cătălin Domnițeanu pătrund în fizica fundamentală, explorând rețeaua complexă a științei și filosofiei. Lucrările sale dezvăluie modelele și legile ascunse care guvernează universul nostru, împletind frumusețea fizicii cu experiența umană. Printr-o sinteză profundă de idei, arta lui Domniteanu dezvăluie capacitatea de interconectare a existenței umane, inspirând o înțelegere mai profundă a locului nostru în lume.

Picturile enigmatice ale artistei Carmen Smutneac descâlcesc firele timpului, mitului și memoriei. Cu tușe îndrăznețe și o inimă rebelă, ea țese o tapiserie de emoții, invitându-ne să pășim în lumea ei suprarealistă. Fiecare lucrare de artă reprezintă un portal înspre infinit, un secret șoptit, o poartă spre necunoscut. Arta ei transportă privitorul în adâncurile experienței umane, unde granițele realității se estompează, iar imaginația nu cunoaște limite.

Costin Tuță este un artist contemporan care abordează instalațiile ca principal mijloc de exprimare artistică. Prin intermediul practicii sale îmbină expresionismul figurativ cu noi medii, cu scopul de a explora relațiile complexe dintre lumile macro și micro-cosmice. Folosind forme geometrice abstracte, tehnici tradiționale de desen și materiale inovatoare precum rășina epoxidică, artistul investighează teme precum germinarea, entropia și corespondențele cosmice. Această lucrare provocatoare invită privitorii să reflecteze asupra interconexiunii dintre viață, natură și tehnologie, dezvăluind rețeaua complexă de relații care leagă universul nostru.

Arta lui Vasile Trif este o călătorie într-o odisee profundă, prin care artistul cartografiază spațiile dintre tărâmurile materiale și spirituale. Lucrările sale se adâncesc în interferențe, traversând granițele dintre lumea interioară și cea exterioară. Cu o spiritualitate profundă, arta lui Trif inițiază o călătorie de autodescoperire, recuperând fragmente din divin. Pornind de la tradițiile bizantine și transilvănene, el creează un limbaj vizual distinctiv, invitând la contemplare și redescoperire. Arta sa este o mărturie a puterii de transformare a creativității, revelând calea către frumusețe, sens și înțelegere profundă.

Ecaterina Pascaluta „Ica Pas” este artistă româno-canadiană ale cărei opere, cu o puternică vibrație expresionistă, nu sunt încă recunoscute la adevărata lor valoare de către publicul larg. De-a lungul studiilor și practicii sale la Institutul de Arte Plastice din București, a fost inspirată de multe forme de artă, artiști și culturi, deși cea mai mare sursă de inspirație a fost mișcarea Dada. Totodată, există și o inițiativă dedicată memoriei artistei, premiul „Ica Pas Artist Scholarship Award,” creat de Barbara Pascaluta în parteneriat cu Toronto Community Housing Revitalization Team și Workman Arts. Această bursă are scopul de a celebra artiștii care folosesc arta ca mijloc de a depăși provocările vieții, oferind sprijin financiar, formare și oportunități de expunere pentru cei care se confruntă cu bariere sistemice.