Salonul Național de Artă Contemporană SNAC ediția 2024

SNAC este organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din România, sub egida Ministerului Culturii, fiind considerat la nivel național, drept unul dintre evenimentele de referință din domeniul artelor vizuale.

Expozițiile parte din SNAC 2024 se deschid simultan în mai multe galerii bucureștene și își propun să aducă împreună artiști din toate filialele UAP, definind astfel un context cultural complex în arta plastică contemporană românească și cartografiind atât tendințele generale cât și caracteristici locale din domeniul artelor vizuale.

Deschiderea oficială va avea loc duminică, 20 octombrie de la ora 16:00, la Combinatul Fondului Plastic, un loc în jurul căruia s-a construit deja o tradiție, fiind considerat atât de public, cât și de profesioniștii din domeniu, un nucleu al Salonului Național de Artă Contemporană.

Galeriile parte din salon din cadrul ediției curente, sunt spații culturale consacrate, fie galerii ale Uniunii Artiștilor Plastici din România precum: Simeza, Centrul Artelor Vizuale; fie galerii partenere: UNAgaleria, Galeria IOMO, Art Safe, The Institute, Galeria S.E.N.A.T. la care se adaugă muzee și centre culturale ale colaboratorilor instituționali: Muzeului Național Tehnic „Prof. ing. Dimitrie Leonida”, Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul Țăranului Român, Galeriile de Artă ale Academiei Române, Centrul Cultural palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului – Mogoșoaia.

Temă acestei ediții, PL@STIC ∞ CONTEMPORAN are un caracter aparent ludic, plecând de la denumirea breslei, dar integrează o serie de analogii specifice contemporaneității, este o temă care deschide diferite abordări artistice, distincte și conexe, care transpune metodologii și discursuri vizuale trans și interdisciplinare utilizate în arta contemporană internațională. Tema propusă pentru 2024 aduce în prim plan diferențele, elementele de diversitate în discursurile plastice contemporane, un subiect de cercetare vizuală care își propune să reliefeze componența extrem de cosmopolită din punct de vedere artistic și generațional al artei contemporane românești, dar în același timp evidențiază, identifică și definește o structură care are capacitatea de a omogeniza, de a inventaria o serie de indici vizuali și conceptuali comuni care conferă specificitate artei contemporane românești. Ne referim la discursuri artistice care au structuri reversibile, interșanjabile, fluide care traversează granițe de la omogenitate la eterogenitate plastică. Toate aceste nuclee conceptuale definesc și transpun plastic un concept general care are la bază interdisciplinaritatea artei contemporane. În același timp, este o temă versatilă, care are abilitatea de a deschide subiecte de analiză socio-culturale prin intermediul discursurilor plastice care traversează diverse domenii și problematici sociale, politice, ecologice, etice etc. specifice lumii contemporane. Este un subiect acut, intens sincronizat cu limbajele și temele zilelor noastre.

Programul individual al galeriilor și muzeelor integrate în ediția din 2024 a Salonul Național de Artă Contemporană și lista artiștilor participanți vor fi publicate pe site-ul și pagina Fb a Uniunii Artiștilor Plastici din România:

***

Echipa acestei ediții este coordonată de prof. univ. dr. Petru Lucaci – președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, iar din echipa curatorială fac parte: Anca Boeriu, Reka Dup, Mălina Ionescu, Luiza Barcan, Marius Barb, Vasile Fuiorea, Ioan Anghel, Mihai Zgondoiu, Ioana Stelea, Mihai Băncilă, Alexandra Runcan și Ana Negoiță – curator general, coordonarea activităților de PR și comunicare pentru acest eveniment este realizată de Corina Gliga.