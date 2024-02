Sărbătoarea Mărțișorului, marcată în străinătate de Institutul Cultural Român

Ambasada României la Nicosia, cu sprijinul Institutului Cultural Român, prin Direcția Relații Internaționale, organizează în perioada 29 februarie – 3 martie 2024, trei zile de ateliere de creație ale artistului iconar Radu Dincă. Misiunea diplomatică va organiza vineri, 1 martie 2024, o expoziție cu mărțișoare create de meșterul popular Radu Dincă, urmat de o recepție la care vor fi invitate personalități din mediul cultural și membri ai corpului diplomatic acreditat în Cipru.

ICR New York organizează pe 1 martie 2024, o seară de performance, poezie și fotografie, care deschide și o serie de proiecte speciale ce vor fi organizate de-a lungul lunii martie - Women's History Month / Luna Femeii, în Statele Unite. Evenimentul aduce în atenția publicului două artiste new-yorkeze, poeta româno-americană Anca Stuparu și artista interdisciplinară de origine elvețiană Marie Christine Katz, și este prilejuit de apariția volumului bilingv (română și engleză) de haikuuri și fotografie „The Blade of Wordsˮ/„Tăișul cuvintelorˮ, semnat de cele două invitate și publicat la începutul acestui an de Editura Curtea Veche. Seara va începe cu performance-ul „#DancingAloneWithMyShadowˮ al artistei Marie Christine Katz, apoi va continua cu lansarea propriu-zisă a volumului, urmată de un dialog între cele două protagoniste și de o sesiune de autografe. Doamnele prezente vor primi mărțișoare din România.

ICR Madrid, în colaborare cu Real Academia de Bellas Artes de San Fernando din Madrid, sub auspiciile Ambasadei României în Regatul Spaniei, organizează pe 1 martie 2024, la Salón de actos al Academiei, un recital de pian susținut de Raluca Știrbăț, în cadrul programului „România în muzicăˮ. Pe 2 martie 2024, pianista va concerta la Barcelona, la Catedrala Bonamova. Evenimentul va fi organizat în colaborare cu Consulatele generale ale României, Republicii Moldova și Bulgariei. ICR Madrid continuă seria de evenimente organizate cu ocazia Mărțișorului și pe 3 martie 2024, la Biblioteca Publică Municipală Iván de Vargas din Madrid, unde va avea loc un atelier de confecționare de mărţişoare, oferind copiilor cu vârste între 5-12 ani posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile creative, sub îndrumarea Anei Ropot, realizând diverse modele de mărţişoare. De asemenea, copiii vor afla legendele Mărțișorului, atât pe cea a Babei Dochia, cât și pe cea a tânărului Mărțișor, care a redat Soarele lumii. Evenimentul este organizat sub egida Ambasadei României în Regatul Spaniei.

ICR Paris va marca sărbătoarea Mărțișorului prin trei evenimente, organizate în parteneriat cu Ambasada României în Franţa şi Ambasada Republicii Moldova în Franţa. Astfel, pe 1 martie 2024, tinerii din Liga Studenților Români în Străinătate - filiala Paris vor oferi pariziencelor mărțișoare însoțite de o cartolină, explicând tradiţia Mărţişorului. Tot pe 1 martie, ICR Paris, Ambasada României în Franţa şi Ambasada Republicii Moldova în Franţa, în parteneriat cu Primăria arondismentului 17 din Paris, vor organiza un atelier de creaţie de mărţişoare, destinat publicului francez şi român, copiilor şi adulţilor. Sala de recepţii a Primăriei arondismentului 17 va găzdui 90 de participanţi la ateliere, care îşi vor crea propriile mărţişoare sub îndrumarea Cristinei Catană, artizan din Republica Moldova. De asemenea, ICR Paris, a găzduit, pe 28 și 29 februarie 2024, o expoziție de mărțișoare tradiționale confecționate de artizani din România şi Republica Moldova.

ICR Stockholm va sărbători tradiția Mărțișorului printr-un eveniment organizat la sediul Institutului pe 1 martie 2024, împreună cu Ambasadele României, Republicii Moldova, Bulgariei și Macedoniei de Nord în Regatul Suediei. Vor fi expuse mărțișoare din fiecare țară participantă și va avea loc un concert de muzică clasică, susținut de Lidia Máté (soprană) și Vlad Constantin Vișenescu (pian), doi tineri muzicieni români care studiază în Suedia. De asemenea, va fi proiectat un documentar de 15 minute, subtitrat în limba suedeză, despre simbolistica Mărţişorului în România. Asociația culturală „Artă și Tradițieˮ din România este partener al evenimentului.

ICR Istanbul, în parteneriat cu Centrul Cultural Vrancea și Asociația Română pentru Asistență și Solidaritate Socială din Turcia, va organiza, pe 1 martie 2024, la sediul Institutului, evenimentul „Semnificații și tradiții de Mărțișorˮ. În cadrul evenimentului, va fi prezentată o expoziție de mărțișoare, iar meșterul popular Floarea Țapor va organiza un atelier demonstrativ de confecționare a acestora.

ICR Varșovia marchează tradiția Mărțișorului printr-o campanie de diseminare a acestuia în rândul personalităților feminine, reprezentante ale instituțiilor de cultură, dar și din mediul instituțional, diplomatic și mass-media din Polonia. 100 de mărțișoare realizate artizanal vor fi oferite împreună cu o scrisoare în care sunt explicate istoricul, simbologia și practicile din România privind data de 1 martie.

ICR Viena și Ambasada României în Republica Austria vor organiza pe 1 martie 2024 evenimentul „Concert de Mărțișor – 100 de ani Elena Cerneiˮ, la sediul Institutului. Concertul va fi susținut de mezzosoprana Aura Twarowska și pianista Adriana Paler. În programul concertului se regăsesc lied-uri, arii și duete din creația compozitorilor Camille Saint-Saëns, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Georges Bizet și Tiberiu Brediceanu. Concertul este dedicat celebrării a 100 de ani de la nașterea mezzosopranei Elena Cernei, un nume important pe scena muzicală românească, o artistă complexă și rafinată, ce a primit recunoașterea în timpul vieții prin numeroase roluri rafinat interpretate și prin numeroase premii. De asemenea, ICR Viena a mai organizat, pe 27 februarie 2024, Atelierul Mărțișorului, dedicat copiilor, care au avut posibilitatea de a confecționa mărțișoare sub îndrumarea doamnei Carmen Sereș. Evenimentul a avut loc la Biserica Ortodoxă Română „Pogorârea Sfântului Duh și Sf. Ștefan cel Mare” (Bruno-Marek-Allee nr. 7B) din Viena, cu scopul de a promova obiceiul tradiţia creării și dăruirii unui mărțișor.

ICR Lisabona și Ambasada României în Republica Portugheză, în colaborare cu Institutul Limbii Române, organizează pe 2 martie 2024 la sediul ICR Lisabona ateliere pentru copii cu sprijinul prof. Elena Covasan, care predă Cursul de Limbă și Civilizație Românească, program destinat menținerii și dezvoltării identității culturale și lingvistice în rândul comunităților românești din Portugalia. Sub îndrumarea acesteia, copiii vor afla povestea Mărțișorului și îşi vor antrena imaginația și creativitatea confecționând mărțișoare reciclabile, din hârtie, pastă rece sau materiale textile.

Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneţia, în colaborare cu Institutul Limbii Române, sub patronajul Consulatului General al României la Trieste, organizează un eveniment cultural care va cuprinde o expoziţie, un atelier de confecţionare de mărţişoare, un spectacol de teatru şi un recital muzical susţinute de copii din Regiunile Veneto şi Friuli Venezia Giulia. Locuitorii şi vizitatorii Veneţiei sunt invitați pe 2 martie 2024, în Mica Galerie şi în Sala de Conferinţe a Institutului, la un eveniment cultural dedicat Mărţişorului şi coordonat de profesorii Adriana Ioana Opriş, Maria Gabriela Andras şi Mihaela Creţan, cadre didactice care au predat şi predau Cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească în sistemul public de învăţământ preuniversitar din Italia.

ICR Chișinău sprijină organizarea concertului extraordinar „FRATZ”, care va aduce pe 6 martie 2024, pe aceeași scenă două legendare formații românești de rock: „VOLTAJ” și „ZDOB ȘI ZDUB”, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, ediția 2024. Evenimentul este organizat de Organizația Concertistică și Management Artistic „Moldova-Concert” și va avea loc la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău.

Pentru a celebra atât Mărțișorul, cât și Ziua Internațională a Femeii, ICR Tel Aviv va organiza și găzdui pe 7 martie 2024, un nou episod din seria „Voci feminine în cultura românească din Israel”, care le va avea ca protagoniste pe artistele israeliene originare din România: Iris Dan (poetă și traducătoare), Victoria Sara Dazin (prozatoare și artistă vizuală) și Beatrice Bernath (artistă vizuală și poetă). Cu această ocazie, artistele își vor prezenta operele și evoluția profesională de-a lungul timpului, oferind o perspectivă feminină asupra actului artistic și subliniind contribuția femeilor la peisajul cultural israelian. De asemenea, acestea vor discuta despre cum realitatea dură a războiului (izbucnit în data de 7 octombrie 2023) a schimbat radical atât perspectiva individuală, cât și cea de grup, privind rolul societal al artistului pe timp de război. Evenimentul, desfășurat în limba română, va cuprinde și un intermezzo muzical, în interpretarea pianistei Liana Herman și a sopranei Terry Gabor.

Pe 27 februarie 2024, la sediul Ambasadei României în Italia din Via Niccolò Tartaglia 40, a avut loc recitalul tinerei pianiste Maria Cristina Bădiță, „MĂRȚIȘOR. Primăvara muzicală la Ambasada României în Italia”. Evenimentul a fost organizat de Ambasada României în Italia, în parteneriat cu Conservatorul de Muzică „Santa Cecilia” din Roma, Accademia di Romania in Roma, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București și Asociația Culturală Româno-Italiană Propatria din Roma, în cadrul programului „Europa in Musica”, desfășurat de clusterul EUNIC Roma. Cu această ocazie au fost oferite mărțișoare tradiționale realizate de Brândușa Trifan, meșter popular în cadrul Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București.

ICR Londra și Ambasada României la Londra, alături de Ambasada Republicii Moldova la Londra, au organizat pe 24 februarie 2024, un eveniment creativ pentru copii, care a marcat tradiția Mărțișorului. Copiii au fost invitați la sediul ICR Londra la un atelier de confecționat mărțișoare, pentru a descoperi taina împletirii celor două fire de mătase. Ei au fost îndrumați și coordonați de Anda Vahnovan, Alice Năstase-Buciuta, Lelia Cioriia și Ana Stanca, profesoare în cadrul programului LCCR - Limbă, cultură şi civilizație românească, prezent de anul acesta în școlile britanice din Londra și coordonat de Institutul Limbii Române. Atelierul de creație a mărțișoarelor, destinat copiilor din România și din Republica Moldova stabiliți în Marea Britanie, a fost organizat cu scopul de a transmite generațiilor viitoare una dintre cele mai importante tradiții românești.

