SĂRBĂTOAREA TEATRULUI ROMÂNESC – UNITER 30

Emoții, bucuria reîntâlnirilor, aplauze, trofee încărcate de bucurie, căldură înăbușitoare. An de an am urmărit sărbătoarea teatrului românesc, acum, însă, cu o imensă tristețe. Ion Caramitru, inițiatorul acestei Galei în urmă cu 30 de ani, artistul desăvârșit, nobil, elegant, un vrăjitor... nu mai este printre noi. Îi auzim încă timbrul inconfundabil, îi regretăm talentul de a ști să unească o breaslă.