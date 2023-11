Scriitoarea și artista româno-americană Kat Mustatea reprezintă România la European Literature Night 2023/ Noaptea Literaturii Europene 2023, festivalul literaturii europene de la New York

Kat va prezenta fragmente din cel mai recent proiect artistic și literar digital hibrid al său, Voidopolis (The MIT Press Leonardo Series, 2023).

Autori, traducători și artiști reprezentând 11 țări europene se vor reuni la New York pentru noaptea anuală a literaturii europene. Găzduit de Ukrainian Institute of America, programul va cuprinde lecturi multilingve, sesiuni Q&A, precum și dezbateri care vor analiza și explora subiecte cheie ale lumii contemporane, precum crizele globale cu care ne confruntăm în prezent. Ediția din acest an este organizată de clusterul EUNIC New York, în colaborare cu PEN America, care se alătură proiectului pentru prima dată.

Evenimentul va aduce în atenția publicului și cititorilor din New York unii dintre cei mai buni scriitori europeni ai momentului: Kätlin Kaldmaa (EST), Anja Kampmann (DE), Andrey Kurkov (UA), Sanaé Lemoine (FR), Kat Mustatea (RO/US), Lore Segal (AT), Laima Vincė Sruoginis (LT), Kateřina Tučková (CZ), Kirmen Uribe (ESP), Anna Frajlich-Zajac (PO). Seara va fi completată de două mese rotunde, moderate de Sabir Sultan, director asociat al Festivalului World Voices și al programelor literare PEN America, și de Clarisse Rosaz Shariyf, director de programe PEN America.

KAT MUSTATEA este dramaturgă și artistă transmedia de origine română, stabilită în New York. Lucrările sale construite prin intermediul limbajului și a performance-ului explorează și analizează în profunzime ce înseamnă astăzi umanitatea și ce înseamnă a fi uman în societatea în care trăim, artista folosindu-se de absurd, hibrid și știință computațională pentru a obține cât mai multe răspunsuri. În discursul său despre inteligența artificială susținut în cadrul TED, artista oferă o abordare inedită a sensului creației artei generative. Kat este membră a ONX Studio (Fundația Onassis) și bursier la CPH:DOX, iar anterior a fost rezidentă TED și membră a NEW INC, un incubator de artă și tehnologie din cadrul New Museum of Contemporary Art. Lucrările ei au fost prezentate la Ars Electronica/ Linz, New Images Festival/ Paris, Stanley Picker Gallery/ London, New York Live Arts și The Cube la Virginia Tech ș.m.a..

Voidopolis este primul proiect artistic și literar digital hibrid din seria Leonardo a The MIT Press, publicat sub forma unei cărți care folosește realitate augmentată și care este realizată pentru a dispărea. Cartea reia Infernul lui Dante ca și cum acesta ar fi fost plasat în New York-ul devastat de pandemie. Paginile cărții sunt confuze și pot fi descifrate doar printr-o aplicație de realitate augmentată publicată împreună cu cartea - dar, pe parcursul unui an, componentele digitale ale acesteia se descompun așa cum și memoria descompune realitatea, lăsând în urmă imagini încețoșate și fragmente de limbaj pe jumătate reținute. Punerea în scenă a propriei dispariții a lucrării în toate exemplarele cărții care vor circula în întreaga lume transformă actul privat al lecturii într-o experiență colectivă a pierderii. Proiectul a fost distins cu Premiul pentru artă și literatură “Unclassifiable” și cu o bursă literară din partea Fundației Culturale Cafe Royale și a fost expus la nivel internațional într-o varietate de formate digitale și fizice.

