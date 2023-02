Turneu al scriitorului Dinu Flămând în Mexic, cu sprijinul Institutului Cultural Român

În cadrul Festivalului Internațional de Poezie „Jornadas Pellicerianas” din statul Tabasco, dedicat scriitorului mexican Carlos Pellicer, Dinu Flămând va recita din cea mai recentă carte a sa, „Primavera en Pragaˮ, prezentată de Luis García Montero, directorul Institutului Cervantes, și publicată la editura spaniolă Visor.

Duminică, 19 februarie 2023, Dinu Flămând va ajunge în statul Puebla, unde va susține conferința intitulată „La obra poética vista desde la historia intelectual”, la Seminarul de Poezie din cadrul Doctoratului de Literatură Hispanoamericană al Facultății de Filozofie și Litere – Universitatea BUAP.

La invitația editurii Circulo de la Poesia din Ciudad de Mexico, scriitorul român va participa la o serie de evenimente desfășurate în perioada 21-22 februarie 2023, având ca punct central lansarea celei mai recente antologii de poezie românească „Semillas de piedra, Poesía rumana contemporánea”, publicată în colecția aceleiași edituri, cu o nouă traducere realizată de Gabriela Căprăroiu, profesoară de limbi și literaturi hispanice la University of La Verne din California. Cu aceeași ocazie va avea loc și lansarea ediției în spaniolă a propriului volum „El frio intermediario”, tradus de Omar Lara, care nu a putut fi prezentat în perioada pandemiei. Seria de evenimente va cuprinde și un recital de poezie românească inspirat de titlul unei mai vechi antologii publicate în Mexic, „De la Geo Bogza la Dinu Flămând”.

Dinu Flămând va recita în spaniolă și în română din poemele sale și se va întâlni cu studenți și cu membri ai comunității române în cadrul unui eveniment literar organizat de Ambasada României în Statele Unite Mexicane pe 23 februarie 2023, la Universitatea Sor Juana Ines de la Cruz (Ciudad de Mexico).

Duminică, 26 februarie 2023, va avea loc un eveniment literar-muzical organizat de Ambasada României în Statele Unite Mexicane la Institutul Veracruzan al Culturii – IVEC (mun. Xalapa, statul Veracruz), unde scriitorul român Dinu Flămând va recita poeme din cele cinci volume ale sale deja publicate în America Latină.

Turneul scriitorului în Mexic se va încheia cu participarea la evenimentul cultural „Fandango de la lectura”, prezidat de Prima Doamnă a Mexicului, Beatriz Gutiérrez Müeller, în orașul port Veracruz, în incinta recent restauratului Fort San Juan de Ulúa, marți, 28 februarie 2023, unde va recita câteva din propriile poezii, în limba română, cu traducerea spaniolă proiectată pe ecran.

În cadrul ultimelor două evenimente desfășurate la Xalapa și Coatepec, pianista argentiniano-spaniolă de origine română Lidia Guerberof Hahn, care a studiat muzica la București în anii '50 și '70 ai secolului trecut, va susține, cu sprijinul Institutului Cultural Român, două concerte ce vor cuprinde piese ale unor compozitori români.

Dinu Flămând este poet, eseist, traducător, jurnalist, diplomat. Licențiat al Facultății de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj (1970), întemeietor al cenaclului și revistei „Echinox”, a fost angajat în redacțiile revistelor „Amfiteatru” (de unde a fost destituit după ce a publicat patru poeme ale Anei Blandiana care ridiculizau regimul comunist) și „Secolul 20”. În 1971, pentru că a refuzat să participe la acțiunea de epurare a cărților pe criterii ideologice, a fost transferat disciplinar de la Centrala cărții la Editura Enciclopedică. În februarie 1989, profitând de o călătorie profesională în Portugalia, a părăsit România, obținând azil politic în Franța. A fost jurnalist bilingv la Radio-France Internationale (1989-2009), iar după schimbarea regimului a devenit consilier al ministrului român de externe (2011), ministru consilier al Ambasadei României la Paris (2013) și reprezentant al României la Organizația Internațională a Francofoniei. A debutat cu poezie în revista „Tribuna” în 1966, iar prima carte, Apeiron, i-a apărut în 1971 la Editura Cartea Românească. Dinu Flămând a publicat în România numeroase cărți de poezie, de eseuri și de traduceri. Volume ale sale de poezie au fost traduse și publicate în peste douăsprezece țări, mai cu seamă Umbre si Faleze, Viață de probă, Frigul intermediar, Primăvară la Praga. A fost distins cu premiul național Mihai Eminescu pentru întreaga operă și cu premiul de poezie al Academiei Române. A tradus în limba română (din franceză, spaniolă, portugheză, italiană) autori precum: Fernando Pessoa, Samuel Beckett, Umberto Saba, Pablo Neruda, César Vallejo, Mario Luzi, Marco Lucchesi sau Marco Antonio Campos.

Lidia Guerberof Hahn este născută în orașul Buenos Aires, iar la vârsta de 3 ani a început să studieze pianul împreună cu părinții ei, continuând mai târziu cu renumita pianistă și educatoare Berta Sujovolsky, făcându-și debutul în fața publicului la vârsta de 9 ani. La vârsta de 17 ani, a obținut o bursă de studii la Academia „Ciprian Porumbescu” din București, unde a studiat sub îndrumarea celebrei pianiste Lidia Cristian, a Floricăi Muzicescu și a altor profesori renumiți. După terminarea studiilor, a urmat cursuri de perfecționare la pian cu Bruno Seidlhofer și de analiză cu Erwin Leuchter. În 1969, la Buenos Aires, a devenit profesoară de muzică de cameră și co-directoare a Fundației George Enescu, iar din 1970 s-a dedicat interpretării clavecinului sub îndrumarea maestrului Pedro Sáenz. Trei ani mai târziu, din nou în Europa, a absolvit un masterat la București cu pianistul Gheorghe Halmos, după care s-a stabilit în Spania și a obținut cetățenia acestei țări. Stabilită la Barcelona, în calitatea sa de clavecinistă, este membră a Orchestrei de Cameră Catalană și a Grupului Instrumental Catalan (GIC), un grup dedicat muzicii contemporane.

Elena Gabriela Căprăroiu este profesoară de limbi și literaturi hispanice la University of La Verne, California. Absolventă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine (Engleză/Spaniolă), a Universității din București. Profesoară la liceul internațional Colegio Americano de Quito din Ecuador. MA (Spaniolă), San Francisco State University, San Francisco, California. Doctorat în Limbi și Literaturi Hispanice (Hispanic Languages and Literatures), University of California, Los Angeles (UCLA) cu o disertație pe tema traducerii și a relațiilor literare-politice între scriitori spanioli, latinoamericani și români (La conexión rumana: Alberti, Neruda, Lara). Articole și recenzii publicate pe tema traducerii în Nerudiana, Boletín de la Fundación Federico García Lorca, Trilce, Escritural 1. Centre de Recherches Latino-Américaines, Hispania. Traduceri: Lucian Blaga, La piedra habla, Visor, España, 2010 (Cu Omar Lara). Semillas de piedra. Poesía rumana contemporánea, Círculo de Poesía, México, 2021 (ICR). Publicații în curs de apariție: María Teresa León, Umbral de Rumania, inedit, Visor, España, 2023; Dinu Flămând, Hombre con remo al hombro (Om cu vâslă pe umăr), Círculo de Poesía, México, 2023.

