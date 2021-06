Secțiune dedicată regizorului Radu Jude la FESTIVAL DEI POPOLI – Festivalul Internațional de Film Documentar de la  Florența

În perioada 15-18 iunie 2021, sub genericul POPOLI RELOADED, FESTIVAL DEI POPOLI – Festivalul Internațional de Film Documentar de la Florența prezintă o ediție specială a festivalului cel va avea ca invitat de onoare pe regizorul român Radu Jude, câștigătorul Ursului de Aur la cea de-a 71-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Programul ediției speciale prezintă o selecție de 18 filme documentare împărțite în patru secțiuni: Romania Facing the Past: il cinema di Radu Jude – secțiune coordonată de Roberto Manassero și realizată în colaborare cu Accademia di Romania in Roma; Diamonds are Forever, filme din arhiva Festival dei Popoli – secțiune coordonată de Daniele Dottorini; Doc Explorer, secțiunea experimentală a Festivalului și Lo splendore della vita: il cinema di Tizza Covi e Rainer Frimmel – secțiune coordonată de Daniela Persico in colaborare cu Forumul Cultural Austriac din Roma.

Secțiunea Romania Facing the Past: il cinema di Radu Jude reprezintă un omagiu adus regizorului român Radu Jude, una dintre cele mai interesante figuri ale unei cinematografii naționale care în anii 2000 s-a impus ca un adevărat fenomen cultural Nouvelle Vague. Accademia di Romania in Roma, în parteneriat cu Istituto Italiano per il Film di Documentazione Sociale, susține prezența regizorului român Radu Jude la ediția specială a FESTIVAL DEI POPOLI unde vor fi prezentate, în perioada 14-17 iunie a.c. următoarele filme: Aferim! (2015), Țara moartă (2017), Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari (2018), Cele două execuții ale Mareșalului (2018), Ieșirea trenurilor din gară (2020) și Tipografic Majuscul (2020). Prezența regizorului român la FESTIVAL DEI POPOLI se va încheia cu un masterclass susținut în data de 17 iunie 2021, ora 18:00, la cinematograful La Compagnia din Florența.

Radu Jude (n. 1977), care era adolescent în perioada Revoluției din ’89 ia mai apoi student și tânăr cineast în anii de occidentalizare a României, a dedicat mare parte din filmografia sa – mai ales începând cu cel de-al treilea lungmetraj, Aferim! – reflecției asupra istoriei românești. Fie că este vorba despre pogromul împotriva populației evreiești în perioada invaziei naziste și a războiului, despre represiunea opozanților regimului comunist sau despre nedreptățile unei societăți care în secolul al XIX-lea avea încă manifestări și mentalitate feudală, cinematografia lui Radu Jude și-a aflat în timp un rol istoriografic tot mai clar și uneori chiar incomod. Pornind de la o riguroasă documentare și analizând cu curaj și cu spirit autocritic raportul complex dintre memorie și negarea acesteia, Jude a adus în discuție nu doar felul în care România contemporană și-a reconstruit propria identitate (modificând uneori culpe și responsabilități), ci și rolul cinematografiei și al artei în general, în investigarea trecutului.

Regizor și scenarist, Radu Jude este câștigătorul Ursului de Aur la cea de-a 71-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin cu Lungmetrajul Babardeală cu bucluc sau porno balamuc. A realizat o serie de scurtmetraje, între care Lampa cu căciulă (câștigător a peste 50 de premii la festivaluri internaționale) și Alexandra (selectat la Clemont-Ferrand, premiat la Oberhausen). Lungmetrajul său de debut – Cea mai fericită fată din lume (2009) – a primit premiul CICAE la Berlinale 2009. În 2011, el a regizat și produs mediu-metrajul independent Film pentru prieteni, care a fost urmat de lungmetrajul Toată lumea din familia noastră (2012), prezentat în premieră mondială în secțiunea Forum de la Berlinale. Pelicula Aferim! (2015) i-a adus Ursul de Argint pentru cea mai bună regie. Ea a fost urmată de Inimi cicatrizate (2016), care a fost recompensată cu două premii la Locarno IFF și pentru care Radu Jude a primit trofeul pentru regie la Mar del Plata, de documentarul Țara moartă și de lungmetrajul Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari (2018), primul film românesc premiat cu Globul de Cristal la Festivalul de la Karlovy Vary. Pentru acesta din urmă, Radu Jude l-a avut drept consultant pe istoricul Adrian Cioflâncă. La începutului anului 2020 a prezentat filmul Tipografic Majuscul, o adaptare după spectacolul documentar cu același titlu, semnat de Gianina Cărbunariu.