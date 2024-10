Spectacole multimedia și experiențe interactive la cea de-a VIII-a ediție „Spotlight”

Cel mai popular eveniment de artă vizuală al Bucureștiului reunește la această ediție artiști locali și internaționali ale căror creații reconfigurează Calea Victoriei și clădirea ARCUB – Hanul Gabroveni cu momente de lumină și culoare care vor fascina publicul.

Ediția Spotlight 2024, intitulată București 565. Conexiuni urbane, se concentrează pe o tematică complexă ce reflectă interacțiunea dintre arta new media și provocările contemporane. Prin instalații interactive, proiecții de video mapping și spectacole de lumină, festivalul oferă o interpretare artistică a modului în care comunitățile urbane se dezvoltă, influențate de evoluția tehnologică și de nevoia tot mai acută de protejare a mediului. Publicul este invitat să exploreze diverse aspecte ale vieții urbane moderne, de la legătura om-natură până la viitorul sustenabil al orașelor, prin prisma artei digitale care transformă Bucureștiul în hubul cultural al momentului.

O premieră în tradiția festivalului, Spotlight #8 marchează deschiderea, la ARCUB – Hanul Gabroveni, a uneia dintre cele mai ample expoziții retrospective a renumitului grafician și ilustrator Tudor Banuș. Proiecția Delir Controlat – Tudor Banuș realizată de Cultech – The Art Behind Technology va transforma fațada clădirii Hanului Gabroveni într-un adevărat portal către lumi suprarealiste și mitologii contemporane. Proiecția video va fi acompaniată, în prima zi de festival, 11 octombrie, de muzica Melody Bar DJ's, oferind astfel publicului o experiență integrată.

De asemenea, în traseul acestei ediții se înscriu clădiri și locații emblematice din Capitală: Cercul Militar Național, Teatrul Odeon, Palatul Telefoanelor, Hotelul Novotel, Magazinul Muzica, Piața Revoluției, Biblioteca Centrală Universitară, Muzeul Național de Artă al României, Piața George Enescu și Hotel InterContinental Athénée Palace Bucharest. Programul Spotlight 2024 începe la ora 19.00 în fiecare zi de festival și se termină la ora 23.00.

Printre instalațiile de mari dimensiuni care vor anima Calea Victoriei se numără Angel Radios, semnată de artistul Mihai Popescu, amplasată la Cercul Militar Național. Îngeri luminoși vor reacționa senzorial la atingerile vizitatorilor și vor provoca participanții să își descopere propria voce și să devină parte integrantă a actului artistic, într-un dialog continuu dintre sacru și profan.

Artistul Julien Menzel participă, în premieră la Spotlight, cu două creații impresionante: lansată la Festivalul Luminii de la Copenhaga, instalația audiovizuală Echo invită publicul, la Muzeul Național de Artă al României, să experimenteze interacțiunea dintre lumină și sunet, iar aripile păsării gigantice Phénix vor aduce în Piața George Enescu un mesaj despre salvarea speciilor vulnerabile.

Artistul vizual Émilien Guesnard prezintă, în Piața Revoluției – Ansamblul monumental Iuliu Maniu, instalația imersivă de lumină și sunet asklipion, inspirată de vechile temple de vindecare greco-romane. Instalația include 120 de lămpi iluminate care adăpostesc plante conservate, cu lumina și sunetul sincronizate pentru a reflecta proprietățile miraculoase ale fiecărei plante.

Instalația Silent Prayer a creativilor 360 Revolution, amplasată în Piața Revoluției, pune Ansamblul monumental Memorialul Renașterii în centrul unui spectacol profund, unde raze luminoase vor da impresia de unire a cerului cu pământul. Totodată, 360 Revolution participă, și în acest an, cu Discoball, unul dintre cele mai apreciate momente artistice de către public. Sfere luminoase vor crea o atmosferă electrizantă lângă Magazinul Muzica, unde cele mai apreciate hituri vor fi mixate de DJ-ii Radio Europa FM și Virgin Radio România.

În concordanță cu tema festivalului, Kaustik aduc în prim-plan impactul devastator al încălzirii globale prin Sunny Side Up, ouă prăjite supradimensionate cu care privitorii pot interacționa, în zona Hotelului Novotel.

De la subiectul încălzirii globale festivalul transportă publicul în zona energiei verzi, prin momentul inedit Energy – Power up your Future, propus de Les Ateliers Nomad. Trecătorii de pe Calea Victoriei se vor putea lua la întrecere pe două biciclete și vor deveni creatorii unei proiecții luminoase futuriste pe clădirea Palatului Telefoanelor, unde rădăcini și liane vor îmbrățișa zidurile, înfășurându-se organic în jurul elementelor arhitecturale.

Din traseul Spotlight 2024 nu lipsesc și momentele de video mapping pe clădiri istorice ale Capitalei. Artistul multimedia Vali Chincișan, câștigătorul premiilor I la Dublin Winter Lights 2023, respectiv Tokyo 1 Minute Festival 2023, și Adistu, creativ cu performance-uri în peste 25 de țări, prezintă pe fațada Bibliotecii Centrale Universitare Era Fusion: Artistic Dialogues of Old and New, o confruntare artistică între nou și vechi ce își propune să reflecte interconectivitatea dintre trecut și prezent, dintre tradiție și inovație.

MotionLab aduc în centrul atenției Teatrul Odeon, unde video mappingul Mozaic Urban împletește trecutul și viitorul într-un dans al formelor și culorilor prin linii de energie luminoasă ce evocă ritmul alert al vieții urbane.

Parte din programul Spotlight 2024, Hotelul InterContinental Athénée Palace Bucharest devine scena proiecției Urban Pulse: The Flow of the City a artiștilor multipremiați Mindscape Studio, în care orașul este portretizat ca o entitate vie unde elementele converg și diverg, formând o rețea complicată de conexiuni.

De la dialoguri între realitate și fantastic la momente de introspecție, de la sacru la cotidian, proiecțiile și instalațiile interactive din cadrul Spotlight 2024 oferă o veritabilă experiență sinestezică, în care publicul devine martorul unei metamorfoze vizuale ce redefinește legătura dintre artă, tehnologie și spațiul urban.