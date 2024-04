Spectacolul „Acasă, pe Câmpia Armaghedonului” la Teatrul Odeon

Reprezentația din 9 aprilie va fi accesibilizată pentru publicul cu deficiențe de auz.

„Acasă, pe Câmpia Armaghedonului” este un spectacol de teatru produs în cadrul unui laborator de creație în care literatura, teatrul, proiecțiile video și o atmosferă audio specială se îmbină armonios. Un spectacol despre relația cu mama. O relație care nu are cum să nu lase urme, care nu are cum să nu influențeze relația cu sinele, cu ceilalți și, finalmente, cu lumea, cu felul în care ne poziționăm și ne mișcăm în propriile vieți și în ale celor din jur. O relație care poate fi un dar, însă și cea mai mare capcană.

Spectacolul „Acasă, pe Câmpia Armaghedonului” este partea a treia a trilogiei care a început în 2022 cu „Nora. Femininul norilor” pe texte de Nora Iuga și a continuat în 2023 cu „Acestui întuneric distrugător”, pe texte de Angela Marinescu.

Trilogia a fost inițiată și produsă, cu sprijinul AFCN, de actrița Iulia Georgeta Popescu.

„Din copleșitorul și amplul roman autobiografic al Martei Petreu am ales să urmărim, pe firul relației mamă-fiică, tema relațiilor de familie, a mecanismelor preluate și abia târziu procesate, aceste învelișuri care acoperă și, în același timp, deschid răni. În spectacolul nostru, aceste relații sunt revizitate printr-o reconstituire, ca o călătorie înapoi pe firul apei spre amintirile care ascund, mai adânc sau mai vizibil, ne-iubirile, fricile, rușinile, trădările, neglijențele, neputințele, neîncrederile și efectele lor, moștenite de la o generație la alta.

Spectacolul nostru devine un spațiu de siguranță pentru această necesară revizitare a rănilor, care poate aduce conștientizări, crea claritate și, finalmente, poate duce la identificarea unor mecanisme moștenite și la eliberarea de ele.” – Andreea IACOB, regizoare

BILETELE se găsesc pe site-ul Teatrului Odeon și la casa de bilete a teatrului.

Distribuția: Iulia Popescu, Alexandru Pribeagu

Dramatizarea: Mihai Ignat

Scenografia: Maria Nicola

Atmosfera video: Diana Drăgan-Chirilă (editare și videomapping) și Hadrian Gavriluțiu (filmări)

Atmosfera sonoră: Ștefan Nidal

Regia: Andreea Iacob

Marta Petreu a absolvit în 1980 Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universității „Babeş- Bolyai“ din Cluj-Napoca, unde a predat istoria filosofiei româneşti până în 2021 (doctor în filosofie din 1992). Este membră a grupării literare Echinox, a Uniunii Scriitorilor din România și a Fundației Culturale Apostrof. Mai multe volume ale sale au fost traduse și publicate în întreaga lume. „Când m-am apucat de scris, eu aș fi vrut să scriu proză, dar, cum puneam creionul pe hârtie, îmi ieșeau versuri. „Acasă, pe Câmpia Armaghedonului" este verificarea tezei lui Maiorescu, teză pe care am înțeles-o abia după ce am citit Schopenhauer, cum că poetul, autorul trebuie să coboare în el însuși, adânc până dă de universalitate. Am înțeles că, dacă reușești să prinzi un loc mic, un bloc, faci universalitate. Cel mai mare compliment care mi-a fost făcut pentru cartea asta este că au venit o grămadă de persoane și mi-au zis:

„Asta-i biografia mea!”.

A debutat editorial în 1981, cu volumul de poeme „Aduceți verbele. Vor urma, printre multe altele: „Dimineața tinerelor doamne”, „Poeme nerușinate”, „Cartea mâniei, „Falanga, etc. Ca eseist si istoric al filosofiei românești, a publicat volume precum: „Teze neterminate”,„Jocurile manierismului logic”, „Ionescu în țara tatălui”, „Filosofii paralele” ș.a. În 2011, Editura Polirom a inițiat seria de autor „Marta Petreu”. Pentru „Acasă, pe Câmpia Armaghedonului”, a obținut trei premii importante din țară și străinătate. Alte premii: Premiul Uniunii Scriitorilor din România (1981, 1997), Premiul PEN Romania- 2018, Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” OPERA OMNIA în 2022.

Parteneri: Teatrul Odeon, Centrul Multicultural al Universității Transilvania, Universitatea Babeș-Bolyai – Facultatea de Istorie și Filosofie, Facultatea de Litere din cadrul Universității București, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Uniunea Studenților din România, Teatrul Național Cluj-Napoca, Asociația O lume pentru toți, Școala Gimnazială Ferdinand I

Parteneri media: Hermanstadter Zeitunng, Timpul, Vatra

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.