Stagiunea 95 se deschide la Sala Radio

Primul eveniment, prezentat chiar de ORCHESTRA NAŢIONALĂ RADIO, îi este dedicat integral marelui compozitor și pianist SERGHEI RAHMANINOV, supranumit adesea „ultimul mare romantic”. Concertul completează suita de manifestări prezentate în acest an pe scena Sălii Radio sub genericul „Anul Internațional Rahmaninov”, marcat de întreaga lume la 150 de ani de la nașterea artistului. Evenimentul se va derula sub bagheta dirijorului american JOHN AXELROD – dirijor principal invitat al Orchestrei Simfonice din Kyoto (Japonia) și dirijor principal al Orchestrei Simfonice București.

Un alt invitat special al serii de la Sala Radio este și tânărul pianist multipremiat internațional ROMAN BORISOV, în interpretarea căruia veți asculta celebra Rapsodie pe o temă de Paganini pentru pian și orchestră, compusă de Rahmaninov în 1934, la vila sa din Elveția. Variațiunea nr. 18 este, din punct de vedere muzical, inversarea, în oglindă, a temei originale a lui Paganini din ultimul dintre cele 24 de capricii pentru vioară. Fragmentul a devenit celebru ca temă muzicală a filmului „Somewhere in Time” („Undeva, cândva”), din 1980, cu Christopher Reeve, Jane Seymour și Christopher Plummer.

Programul serii de la Sala Radio reunește și Vocaliză și cunoscuta Simfonie nr. 2 de Rahmaninov, cea mai apreciată simfonie a sa, a cărei premieră, la începutul anului 1908, i-a adus un nou premiu Glinka creatorului său.

Începând din anul 1996, JOHN AXELROD a dirijat peste 175 de orchestre, 35 de opere și 60 de premiere mondiale. Și-a construit astfel un profil ca unul dintre cei mai importanți dirijori ai timpului nostru, activitatea sa însemnând colaborări cu orchestre și companii de operă din întreaga lume. În 2020, a primit premiul Special Achievement Award din partea International Classical Music Awards, pentru contribuțiile și interpretările sale remarcabile.

În 2014, John Axelrod a fost ales director artistic și muzical al Orchestrei Simfonice Regale din Sevilla (ROSS). Printre celelalte poziții pe care le-a ocupat se numără cea de dirijor principal invitat al Orchestrei Simfonice din Milano (La Verdi), director muzical al ansamblului Orchestre National des Pays de la Loire, director muzical și dirijor principal al Orchestrei Simfonice și al Teatrului din Lucerna, dirijor principal al ansamblului Sinfonietta Cracovia ș.a.

Printre relațiile sale de lungă durată se numără colaborările cu NDR Sinfonieorchester Hamburg (Filarmonica Elbe), Gewandhausorchester Leipzig, Filarmonica della Scala, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI Torino, Orchestra Teatrului La Fenice din Veneția, Orchestre de Paris, Orchestra Simfonică Radio din Danemarca, Orchestra Simfonică Radio din Praga, Orchestra Mozarteum din Salzburg și Orchestra Mariinski – Rusia. În Statele Unite, a dirijat, printre altele, Orchestra Simfonică din Chicago, Filarmonica din Los Angeles și Orchestra din Philadelphia. Recent, John Axelrod și-a făcut debutul de succes cu Orchestra Simfonică Radio Bavareză și cu Orchestra Metropolitană din Tokyo.

Ca cel mai tânăr participant, ROMAN BORISOV a câștigat Premiul I la competiția Kissinger KlavierOlymp - Germania - octombrie 2022.

Roman Borisov a făcut cunoștință - la vârsta fragedă de patru ani - cu legendara profesoară de pian Mary Lebenzon la Conservatorul din Novosibirsk, profesoară care l-a însoțit până în 2020. De la cele mai timpurii concursuri pentru copii, a atras atenția asupra sa, de exemplu, câștigând o bursă a Fundației Spivakov.

După ce a câștigat premiul întâi la Concursul de tineret Krainev 2019 și după numeroase concerte în stagiunea 2019/2020, inclusiv la Hamburg, Berlin, la Festivalul de pian Ruhr și la Gstaad Festival, Roman Borisov a decis să se mute la Berlin după terminarea studiilor secundare. În ianuarie 2022, și-a început cu succes studiile la Conservatorul Hanns Eisler.

Angajamentele anterioare l-au purtat la Nancy cu Orchestre de l'Opéra national de Lorraine condusă de Vladimir Kiradjiev; la Reutlingen cu Orchestra Filarmonicii din Württemberg condusă de Ariane Matiakh, și la Viena cu Orchestra Simfonică ORF condusă de Howard Griffith. Și-a prezentat programul solo la Philharmonie Essen, precum și în Bordeaux, Anglet, Zürich și Bad Kissingen.

Punctele de atracție ale stagiunii 2023/24 includ debutul lui Roman Borisov la Concertgebouw Amsterdam, alături de Württembergische Philharmonie Reutlingen, dirijată de Ariane Matiakh și la Konzerthaus Wien cu un program de recitaluri. Printre angajamentele orchestrale se numără concerte cu Deutsches Symphonie-Orchester dirijat de Kent Nagano, cu Konzerthausorchester Berlin dirijat de Nil Venditti, cu Bochumer Symphoniker dirijat de Ariane Matiakh, cu Münchner Symphoniker dirijat de Joseph Batian, cu I Pommerigi Musicali dirijat de George Pehlivanian, și cu Orchestra Națională Radio din România dirijată de John Axelrod. De asemenea, își va demonstra abilitățile solistice prin recitaluri la Ruhr Piano Festival, la Festivalul de Muzică din Bremen și la Brucknerhaus Linz.