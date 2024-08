STARS BALLET GALA aduce stele ale baletului internațional pe 7 septembrie la Opera Naţională Bucureşti

Artiști invitați: António Casalinho – prim-solist Bayerisches Staatsballett, Margarita Fernandes - solistă Bayerisches Staatsballett, Rosa Pierro - First Foloist Aalto Ballet Essen, Artem Sorochan - Principal Dancer Aalto Ballet Essen, Sierra Glasheen - Artist with the Royal Ballet, Caspar Lench - Artist with the Royal Ballet, Dinu Tamazlacaru - Principal Dancer Staats Ballet Berlin, Nnamdi Nwagwu - International Contemporary Guest Artist and Coreographer.

Acest eveniment de excepție aduce pe scenă dansatori de renume mondial împreună cu tineri balerini înscriși la workshopul intensiv din perioada 2-7 septembrie - International Summer School, organizat de Fondazione Moreart prin Tommaso Renda și Ilenia Montagnoli.

Tineri balerini din toate colțurile Europei și până în SUA au avut ocazia să studieze în cadrul workshopului sub îndrumarea unor profesori de la cele mai prestigioase academii de balet din lume precum Accademia Teatro alla Scalla, European School of Ballet Amsterdam, John Cranko School, Berlin Ballet Company, Staatiche Ballet Schule Berlin, Stuttgart Ballet.