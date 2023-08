TEATRELLI este unul dintre cele patru spații care vor găzdui instalațiile performative din cadrul NOVA FESTIVAL

TEATRELLI va găzdui instalația performativă „Walk. a rhythm”, deschisă publicului timp de 4 zile, în perioada 26-29 septembrie, în intervalul 16:00 - 22:00.

Dezvoltată în cadrul NOVA lab și fiind rezultatul colaborării dintre 7 artiști foto, 4 performeri, un director artistic, un grafician, 2 programatori creativi și 4 profesioniști din psihologie, comunicare și neuroștiință, „Walk. a rhythm” este o instalație interactivă care îți propune un joc simplu: un performer te întâmpină pe scenă și împreună construiți un ritm al tău, personal, din felul în care tu reacționezi la imaginile de pe ecranele care vă înconjoară.

Corpul tău digital, captat la intrarea în instalație, este introdus în imagini pe scenă. Astfel, ajungi să “locuiești” aceste spații noi, în timp ce corpul tău fizic construiește cu performerul o mulțime de feluri de a te apropia și îndepărta de aceste imagini, de a reacționa la ele, generând un mers specific, cu o anumită muzicalitate.

„Walk. a rhythm” este un fel de dialog corporal deschis cu tot ce te înconjoară. O formă jucăușă de a te cunoaște.

Foto credits: Mads Nissen (Amazonas Book)

Direcție artistică: Emilia Păunescu

Artiști foto: Felicia Simion (RO), Florian Ruiz (FR), Mads Nissen (DK), Michele Bressan (IT/RO), M Kardinal (DE), Rachel Talibart (UK), Valentina Fusco (IT)

Performeri: Alexandra Bălășoiu (RO), Denisa Nicolae (RO), Ema Alexandrescu (RO), Judith State (RO)

Grafică: Ana Cârlan (RO)

Programare sisteme interactive: Andrei Văcaru (RO), Victor Jercan (RO)

Profesioniști psihologie, comunicare, neuroștiință: Ana Mirodonie (RO), Caroline Heimerl (AT) & Champalimaud Center for the Unknown (PT), Monica Cure (RO/SUA).

Accesul se face în baza biletului asociat unui interval de timp. Un bilet permite accesul unei singure persoane, o singură dată la această experiență.