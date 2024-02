Anotimpurile dialogului despre teatru cu Octavian Saiu vă oferă o discuție despre artă și diplomație cu Simona Miculescu, Președinta Conferinței Generale UNESCO

Despre cum reușește arta să depășească granițe geografice și bariere culturale, despre creatori care pun numele României pe lista excelenței în lume, despre patrimoniu tangibil și intangibil, dar mai ales despre încrederea autentică în dialog va fi vorba în ediția de iarnă a întâlnirilor găzduite de Octavian Saiu.

„Astăzi, într-o lume care începe să respingă și defectele și calitățile globalizării, tendințele locale sunt tot mai pronunțate. Revenirea la tradiții, refacerea vechilor granițe, ridicarea de noi ziduri sunt semnele aceleiași forme de izolare în gândire care pare nu doar manifestarea unui recul, ci și expresia unui refuz. Al dialogului, în primul rând. Teatrul, pe de altă parte, ne amintește și fără să vrea că numai prin dialog suntem noi înșine, că numai descoperirea celuilalt ne ajută să definim convingerile proprii. În acest sens, arta scenei este o formă de diplomație implicită, discretă și elegantă, care ne învață fără tonalități didactice despre cum să fim deschiși față de semeni și cum să depășim limitele locurilor comune. Fiindcă dincolo de orice ipocrizie – și să nu uităm că originea termenului este legată de jocul identităților de împrumut – diplomația este ritualul dialogului public prin excelență.”, transmite Octavian Saiu.

Alături de Simona Miculescu, vor participa prin mesajele lor: Constantin Chiriac directorul Teatrului Radu Stanca din Sibiu și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, dramaturgul, poetul și jurnalistul Matei Vișniec, ale cărui piese sunt traduse și jucate in întreaga lume, autoarea și regizoarea Alexandra Badea, premiată de Academia franceză, și Mircea Cantor, artistul care a reimaginat celebra geantă Dior în cheie transilvană.

Simona Miculescu este diplomat cu o carieră de peste 24 de ani la Ministerul Afacerilor Externe. Printre principalele poziții deținute se numără cea de consilier prezidențial pentru politică și cea de ambasador extraordinar și plenipotențiar, reprezentant al României pe lângă Națiunile Unite. În noiembrie 2023, a fost aleasă în unanimitate în funcția de președinte a celei de-a 42-a Conferințe Generale a ONU - instituția cea mai reprezentativă a UNESCO, reunind cele 194 de state membre. Devine astfel prima femeie ambasador din România care conduce un organism internațional și al treilea cetățean român după Nicolae Titulescu și Manea Mănescu care reprezintă România în calitatea de președinte al unei organizații mondiale. De-a lungul carierei sale a fost atașat de presă la Ambasada României din SUA, a lucrat în cadrul OSCE în Kosovo și a fost consultant al guvernului irakian. La New York, Simona Miculescu a deținut pozițiile de vicepreședinte al Consiliului Executiv al UNICEF, vicepreședinte al Adunării Statelor Părți la Curtea Penală Internațională, membru al Biroului Francofoniei și președinte al Comisiei Speciale pentru Politică și Decolonizare a Adunării Generale a ONU, în cea de a 66-a sesiune a acesteia.

Octavian Saiu, gazda seriei speciale de întâlniri intitulate Anotimpurile dialogului despre teatru, este profesor, cercetător şi critic de teatru. Are un doctorat în studii teatrale şi unul în literatură comparată. Predă la universităţi de pe mai multe continente şi a fost de două ori Visiting Fellow la University of London. A fost moderatorul Conferinţelor "Beckett at the Festival" din cadrul Programului Oficial al Festivalului Internaţional de la Edinburgh din 2013, a moderat şi a susţinut conferinţe la Olimpiada Teatrelor (la Wrocław - Capitală Culturală Europeană 2016 şi la Toga, Japonia, 2019). Din 2004 este moderatorul Conferinţelor Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Este consultant al mai multor festivaluri din lume şi Preşedinte al Asociaţiei Internaţionale a Liderilor din Teatru (IATL - International Association of Theatre Leaders). Articolele şi studiile sale au apărut în numeroase publicaţii naţionale şi internaţionale. Este autorul a 14 volume despre teatru. A primit Premiul Criticii pentru carte de teatru în 2010 şi Premiul UNITER pentru Critică de Teatru în 2013. În 2020, Preşedintele României i-a conferit Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Cavaler, "în semn de apreciere pentru activitatea importantă dedicată criticii de teatru, pentru profesionalismul de care a dat dovadă în promovarea creaţiei teatrale româneşti".