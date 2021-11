“Aș repeta experiența dacă aș avea ocazia” Atelierele Ori Trei se încheie cu un spectacol lectură

Atelierele educaționale Ori Trei s-au desfășurat timp de trei săptămâni, în perioada octombrie-noiembrie, cu elevi de clasele a VI-a și a VII-a, din trei școli bucureștene: Școala Gimnazială nr. 307, Școala Gimnazială nr. 311 și Școala Gimnazială nr. 59. Cei 30 de participanți au fost familiarizați cu principiile a trei tipuri de scriitură: scrierea creativă, scrierea dramatică și scenaristica, alături de trei traineri - Oana Răsuceanu (scenarist și regizor de teatru, trainer al atelierelor de scriere creativă), Mihaela Michailov (dramaturg, trainer al atelierelor de scriere dramatică) și Ana Agopian (scenarist și regizor de film, trainer al atelierelor de scenaristică).

Sâmbătă, 13 noiembrie, de la ora 19.00, va avea loc un spectacol lectură cu texte scrise de participanții Ori Trei în cadrul atelierelor de dramaturgie și scriere creativă. Concepția spectacolului îi aparține Oanei Răsuceanu. Cele ce vor da viață textelor scrise de participanți vor fi actrițele Nicoleta Lefter, Adina Andrei Lucaciu și Irina Velcescu. Spectacolul va fi transmis online, live, pe platforma Unteatru: https://cinematic.unteatru.ro.

Am povestit la finalul fiecăruia dintre ateliere cu participanții și am aflat părerile lor despre cele trei săptămâni de ateliere de autocunoaștere prin scris. Am înțeles nevoia unui astfel de demers, în contextul unei perioade apăsătoare și incerte pentru copii, dar mai ales a unei programe școlare care lasă creativitatea la urmă.

”Nu eram obișnuită să scriu din perspectiva mea, mi s-a părut diferit, ciudat.”. ”Nu sunt obișnuită să scriu din perspectiva mea, să dau atâtea emoții și trăiri.” ”Mi s-a părut un pic ciudat că scriam din perspectiva mea.”, au fost doar câteva dintre reacțiile similare la subiect. Intrând în detaliu, am aflat că: ”La scriere dramatică trebuia să scriu cu mai multe emoții și trebuia să spun opinia mea cu detalii: ce am simțit, cum am simțit, cum am rezolvat și de ce am simțit așa. La școală nu se cere așa ceva.”, sau că ”La școală nu se pune atât de mult accentul pe ce credem noi, ci pe partea cu câte epitete sunt, sau câte cuvinte am scris, sau paragrafe.”

Pentru mulți dintre participanți, atelierele au marcat o experiență nouă și extrem de personală, care până la finalul celor trei săptămâni de scris și vorbit despre scris, i-a lăsat entuziaști și nerăbdători să-și descopere textele în spectacolul lectură:

”Inițial mi-era cam frică pentru că eu nu mă prea descurc la compuneri, texte, chestii bazate pe creativitate. Dar m-a ajutat mult atelierul să văd cam unde mă descurc, unde nu. A fost timp câștigat, sută la sută. Și aș repeta experiența dacă aș avea ocazia.”, (Angelica)

”Mi-au plăcut atelierele, a fost o experiență nouă. Aș repeta-o oricând. Iar partea de creative writing mă va ajuta la scrisul de compuneri.” (Andreea)

”Mi se pare că în astea trei săptămâni mi s-a schimbat foarte mult în bine viziunea: cum scriu, cum îmi imaginez, cum livrez un text citind.” (Cezar)

”Mi s-a părut interesant că am învățat și să-mi dau cu părerea referitor la alte texte. Asta m-a ajutat cumva să mă deschid mai mult decât eram înainte și mi se pare că mă exprim mai corect decât înainte.” (Andreea)

Ori Trei este cel mai recent dintr-o lungă serie de programe educaționale dedicate tinerilor, organizate de Asociația Culturală Control N. Pe aceeași structură au funcționat atelierele DE TREI ORI - Poveste, Monolog, Scenariu și Eu x 3 - ateliere de autocunoaștere prin scris, în cadrul cărora s-a lucrat cu elevi de gimnaziu și liceu din alte șase scoli și licee bucureștene. O selecție din textele generate de fiecare participant al acestor ateliere e găzduită de LiterNet.ro, în secțiunea Atelier a revistei, la capitolul Personale.

Ori Trei este un proiect organizat de Asociația Culturală Control N, co-finanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN) și de Primăria Capitalei prin ARCUB, în cadrul Programului București – Oraş deschis 2021.