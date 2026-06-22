Atelierul de poetică teatrală „Ion Caramitru”, ediția a II-a s-a încheiat la Alba Iulia cu o prezentare DEMO dedicată poeziei lui Lord Byron

UNITER – Uniunea Teatrală din România, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia și Consiliul Județean Alba au organizat, în perioada 10–18 iunie 2026, cea de-a doua ediție a Atelierului de poetică teatrală „Ion Caramitru”, program dedicat tinerilor actori și cercetării artistice în zona rostirii poetice, a expresiei scenice și a întâlnirii vii dintre text, voce, corp și prezență.

Ediția din acest an a Atelierului de poetică teatrală „Ion Caramitru” s-a desfășurat sub direcția artistică a criticului de teatru, scriitoarei și realizatoarei TV Marina Constantinescu, sub mentoratul actorului Marcel Iureș, și a fost dedicată poeziei lui George Gordon Byron, una dintre figurile majore ale romantismului britanic. Universul byronian — traversat de neliniște, libertate, pasiune, revoltă, melancolie și intensitate interioară — a devenit punctul de plecare al unui parcurs artistic exigent, în care tinerii actori au lucrat asupra sensului textului poetic, dar și asupra felului în care acesta se transformă în energie scenică, ritm, respirație și relație directă cu publicul.

La cea de-a doua ediție a Atelierului de poetică teatrală „Ion Caramitru” au participat actrițele și actorii: Mălina Lazăr – Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași, Oana Jindiceanu – artist independent, Ecaterina Lupu – Teatrul de Stat Constanța, Buse Özgül – artist independent, Mihai Nițu – Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Iosif Paștina – artist independent, Iulian Costea – Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia și Aurelian Culea – Teatrul de Stat Constanța.

Prezentarea publică DEMO, care a avut loc joi, 18 iunie 2026, de la ora 19:00, la sediul Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, a marcat finalul unui parcurs intens de lucru, construit în jurul poemului narativ Pelerinajul lui Childe Harold de George Gordon Byron. Actorii participanți au prezentat fragmente din textul byronian, într-o formulă deschisă publicului, care nu a propus un spectacol finit, ci o întâlnire directă cu procesul viu al creației.

Publicul a putut descoperi nu doar rezultatul celor câteva zile de atelier, ci mai ales traseul prin care textul poetic s-a transformat în respirație, corp, voce, gând și prezență scenică. DEMO-ul de final a fost o întâlnire cu actorii aflați în plin exercițiu de căutare, cu emoția lucrului încă viu, cu fragilitatea și forța unui proces artistic construit în jurul rostirii poetice.

Deși aparține romantismului britanic, Pelerinajul lui Childe Harold a vorbit, în lectura scenică a acestei ediții, cu o surprinzătoare actualitate despre neliniștile lumii de astăzi: singurătate, exil interior, nevoia de libertate, vanitatea puterii, fragilitatea imperiilor și felul în care opinia colectivă poate acoperi adevărul cu un „văl de ceață”. Într-o societate contemporană adesea grăbită să judece, să simplifice și să transforme diferența în vină, poezia lui Byron a redeschis întrebări incomode despre libertatea gândului, responsabilitatea individuală și curajul de a nu te supune reflexelor de turmă, despre gândul liber perceput ca amenințare atunci când poate aduce lumină.

Versurile selectate pentru această prezentare au atins zone care ne privesc direct astăzi: oboseala morală a unei existențe consumate în aparențe, tentația fugii dintr-o lume în care omul se simte străin, fragilitatea adevărului într-un spațiu dominat de opinie și nevoia de a recupera o formă autentică de prezență. În acest sens, întâlnirea cu Byron nu a fost doar un exercițiu, ci o confruntare cu întrebări contemporane: ce mai înseamnă libertatea interioară, cum se apără luciditatea într-o lume polarizată și ce forță mai are cuvântul rostit atunci când realitatea pare sufocată de zgomot?

O componentă importantă a ediției din acest an a fost atelierul de mișcare și pregătire corporală, coordonat de Medana Pișleagă. Acest modul a completat cercetarea poetică, susținând legătura dintre corp, respirație, ritm, energie și rostire scenică. Pentru că, în arta actorului, cuvântul nu se sprijină doar pe voce, ci pe întreaga disponibilitate fizică și interioară a celui care îl rostește.

Programul ediției 2026 a fost completat de expoziția „Helmut Stürmer. Măști. Nuduri. Burattini.”, găzduită în foaierul Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, în perioada 16–19 iunie 2026. Expoziția a adăugat atelierului o dimensiune vizuală și simbolică, punând în dialog memoria teatrului, imaginarul scenic, masca, corpul și figura umană.

Prin această nouă ediție, Atelierul de poetică teatrală „Ion Caramitru” și-a consolidat misiunea de a deveni un reper de formare și cercetare pentru tânăra generație de actori. Proiectul a creat un cadru de lucru rar și necesar, în care mari profesioniști ai teatrului românesc s-au întâlnit cu energia, vulnerabilitatea și căutările noilor generații.

Atelierul nu a fost doar un program de pregătire profesională, ci și o invitație la redescoperirea forței cuvântului poetic într-o lume care are, poate mai mult ca oricând, nevoie de profunzime, sensibilitate și sens.

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Sursa foto Flaviu Dușa

Organizatori: Asociația UNITER – Uniunea Teatrală din România, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia și Consiliul Județean Alba

Sponsor: Julius Meinl

Partener cultural: Radio RFI România

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