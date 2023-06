Au mai rămas doar câteva zile pentru înscrieri la Bursa de spectacole de la Sibiu!

Bursa de Spectacole de la Sibiu este cel mai amplu, dar și cel mai prestigios eveniment de acest tip din regiune și atrage, în fiecare an, participanți din toată lumea, reprezentativi pentru industrie. Cele două pachete pentru participanți au prețul de 370 de lei, pentru pachetul Basic, respectiv 620 de lei pentru pachetul Complet.

Ambele pachete includ acces la toate evenimentele, promovare în programul și pe site-ul Bursei, acces la Speed Networking și baza de date cu participanți, ghid personal și acces la Clubul FITS. În plus, pachetul Complet conține și oportunitatea prezentării ofertei live, în fața participanților, dar și un abonament FITS ce include toate spectacolele online precum și opt spectacole indoor.

„Bursa de Spectacole de la Sibiu este un eveniment esențial pentru arhitectura FITS și pentru tot ce înseamnă artele spectacolului în ziua de astăzi. Este o oportunitate unică și de neratat pentru oricine activează în acest domeniu: manageri culturali, organizatori și comunicatori de evenimente, agenții de impresariat artistic, ONG-uri, instituții de stat, companii independente – nimeni n-ar trebui să lipsească dacă nu vrea să rateze întâlniri și colaborări decisive pentru viitorul în această industrie. Reușim, an de an, să aducem nume uriașe pentru ateliere și întâlniri, cu eforturi pe măsură pentru a păstra un preț mai mult decât accesibil: ca manager cultural cunosc foarte bine tot ce înseamnă costuri și bugete, însă cred cu tărie că networking­-ul este extrem de important. Abia aștept aceste întâlniri care sunt, în egală măsură, inspiraționale dar și extrem de la obiect, pentru că dau naștere la proiecte și colaborări foarte concrete”, spune Constantin Chiriac, Președinte FITS și Director General TNRS.



Programul din acest an al Bursei de Spectacole de la Sibiu include mese rotunde și dezbateri, prezentări, Speed Networking, Call for Projects, un spațiu expozițional, dar și celelalte două mari evenimente speciale: Conversații Culturale (cu acces liber pentru public) și seria de MasterClass-uri „Întâlniri cu mari coregrafi”.



Pe zile, structura Bursei arată astfel:

Prima zi este dedicată artiștilor, companiilor și agențiilor care vor să își prezinte spectacolele sau portofoliul cu spectacole, iar a doua zi oferă programatorilor, curatorilor, directorilor de teatru și festivaluri posibilitatea de a-și prezenta organizația, structura și activitatea.

A treia zi pune accent pe structurile, organizațiile, rețelele și programele care pot să susțină domeniului artelor spectacolului, iar ultima zi este dedicată sesiunilor de speed-networking, în care profesioniștii din industrie, operatorii culturali, agenții și artiștii pot să dialogheze, să își prezinte ideile legate de viitoare posibile colaborări și de dezvoltare a unor noi proiecte.



Subiectele celor trei mese rotunde sunt dintre cele mai variate și actuale, astfel:

26 iunie - Scopul și valoarea artelor spectacolului în era digitală:

Platforme digitale pentru spectacole digitale vs. experiența live în artele spectacolului

Creativitate, măiestrie, artă. Oportunitatea de a crea noi produse culturale folosind tehnologie

Poate digitalizarea să aducă mai multă vizibilitate sectorului privat/independent?



27 iunie - Distribuția Artelor Spectacolului. Platformele și rețelele viitorului. Idei și credințe din trecut:

Înțelegerea managementului intercultural în domeniul artelor spectacolului

Festivaluri în dialog

Evoluţia pieţei muncii în domeniul artistic: roluri cheie astăzi

28 iunie - Sisteme francofone de distribuție a artelor spectacolului

Sprijinirea și susținerea artelor spectacolului: de la planificarea strategică la implicarea comunității Inițiative în Sectorul Cultural la nivelul Uniunii Europene

Institute culturale și organizații culturale - o privire în perspectivă asupra subiectelor și oportunităților cheie pentru anul 2023

Oportunități de finanțare pentru artele spectacolului - Capitale culturale europene



Printre marile structuri prezente la această ediție se află: APAM (Australian Performing Arts Market), Jodhpur RIFF (Festival independent de muzică sub patronajul UNESCO), International Show Parade, Mittelfest, The Kennedy Center, agenția IMG Artists, Théâtre National de Bretagne, Flamenco Agency, Leeds Beckett University, National Theatre Brno și multe altele.



Bursa de Spectacole de la Sibiu promovează conectivitatea între operatori culturali importanți și profesioniști din domeniul Artelor Spectacolului și Managementului Cultural, urmărind crearea de spații generoase de discuții pe teme relevante pentru realizatorii și interpreții de teatru.