Concert Extraordinar de Anul Nou la Opera Națională București

Vă așteptăm cu entuziasm să pășim în noul an, pornind împreună într-o călătorie seducătoare în Grădina viselor – The Garden of Dreams, o experiență sonoră memorabilă în universul unor mari compozitori precum Mozart, Rossini, Donizetti, Bizet, Offenbach și Strauss Fiul.

Invitata noastră specială este mezzosoprana Ruxandra Donose, solistă de talie mondială, una dintre cele mai mari artiste lirice cu o carieră internațională prestigioasă. Începând din anii '90, artista a cântat pe marile scene ale lumii, precum Covent Garden din Londra, Metropolitan Opera din New York și Opera de Stat din Viena.

Ruxandra Donose va fi acompaniată de Alexandru Constantin, unul dintre cei mai apreciați artiști ai Operei Naționale București, un talentat bariton cu o voce profundă, puternică și expresivă. Cei doi soliști vor aduce în fața publicului arii și duete celebre, povești de dragoste din opere precum Carmen, Cosi fan Tutte, Bărbierul din Sevilla sau Lucia di Lammermoor, toate acestea în decorul elegant și fastuos al Operei Naționale București.

Carismaticul dirijor Tiberiu Soare ne va călăuzi, împreună cu Symphactory Orchestra, într-o experiență magică prin Grădina Viselor, acolo unde vom trăi, alături de personajele de pe scenă, cele mai frumoase emoții, cele mai sublime stări de grație.

În pauza concertului ne vom delecta, în foaier, cu vinuri fine oferite de Jidvei.