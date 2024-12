De ziua Stelei Popescu, pe 21 decembrie, se lansează în Bucureşti un spectacol original... Moarte la Teatrul de Revistă

Spectacolul se va juca pe 21 şi 22 decembrie, biletele fiind puse în vânzare pe www.teatrulstelapopescu.ro, www.mystage.ro.

„Moarte la Teatrul de Revistă” a fost un proces creativ complex, poate cel mai complex al carierei mele de până acum, și am noroc de o echipă cu care vibrez și cu care pot să-mi elevez ideile și viziunea. Această producție este realizată cu mult suflet și multă implicare din partea tuturor și mă bucur că pot încheia astfel anul 2024 în forță. Sunt recunoscător Teatrului Stela Popescu pentru toată deschiderea lor, adevărul e că am avut un sentiment bun încă de când mi-a venit ideea spectacolului și care nu m-a părăsit nici acum, cu câteva zile înainte de întâlnirea cu publicul. De asemenea, această producție este martorul unei colaborări (care poate ar merita repetată) între instituții publice, colaborare care susține un deziderat personal/profesional al meu, în aceste vremuri complicate pentru planeta pe care locuim - acela de a produce mai puțin și de a refolosi acolo unde este posibil. Drept urmare, mulțumesc Teatrului Masca și Catincăi Drăgănescu, Departamentului modă UNARTE, Răzvan Vasilescu și George Pomponiu, pentru acele elemente de costum/butaforie pe care le folosesc în spectacol și în jurul cărora am fost chiar inspirat să construiesc anumite momente.”

În distribuţie îi veţi descoperi altfel decât până acum pe Ana-Maria Ivan - Miruna, solistă și actriță angajată, Vlad Crudu - Toma, regizorul spectacolului, Irina Cărămizaru - Elvira, directoarea teatrului, Cristina Danu - Stela, actriță amatoare și dansatoare angajată, Teodor Cauș - Toni, coregraf, dansator și instrumentist, colaboratorul regizorului, Cristi Neacșu - Laur, circar şi actor angajat, Elena Foriș - Iulia, solistă, dansatoare și actriță, Alex Burcă - Dima, dansator, circar, fost fotbalist, iubitul Iuliei, Cristina Marin-Neagu - Sara, dansatoare, Florentin Munteanu - Florentin, dansator.

Moarte la Teatrul de Revistă prezintă lupta unui mic teatru de varieteu aflat pe marginea prăpastiei. Sub spectrul iminent al închiderii, directoarea teatrului face un gest disperat: aduce un regizor tânăr, cunoscut pentru viziunea sa modernă, să creeze un spectacol menit să readucă publicul în sală și să salveze instituția.

Ceea ce începe ca un proiect comun devine rapid un test al echilibrului fragil din interiorul echipei. Pe măsură ce regizorul explorează trecutul actorilor, dansatorilor și muzicienilor, el introduce în spectacol momente care amestecă visul cu realitatea, dând naștere unor scene puternic influențate de fricile și dorințele lor ascunse. Însă aceste incursiuni creative scot la lumină și tensiunile dintre membrii echipei – diferențele de viziune, inițial invizibile, devin din ce în ce mai greu de ignorat.

Când o serie de amenințări anonime și evenimente neașteptate pun în pericol producția, echipa se vede nevoită să își testeze limitele – atât umane, cât și artistice. Spectacolul, conceput ca o încercare de salvare, devine o luptă pentru supraviețuire, nu doar a teatrului, ci și a fiecărui artist implicat.

Moarte la Teatrul de Revistă îmbină teatrul dramatic cu elemente de varieteu contemporan – muzică, dans și proiecții video – într-o poveste care creează o punte între trecutul plin de strălucire și viitorul incert al acestui gen artistic aparte, explorând, deopotrivă critic și admirativ, declinul unui stil odinioară glorios.

Din echipa de creaţie, alături de regie, concept și text Gabriel Sandu, fac parte coregrafie - Andrea Gavriliu, decor, grafică video, lumini - Miruna Croitoru, costume - Miruna Croitoru și Departamentul Modă UNArte, butaforie - Ana Udreanu, Sanda Mitache, asistență regie și dramaturgie - Teodora Savu, editare video - Cristina Popa, muzică și ambianță sonoră - Andrei Dinescu, Viorel Andrinoiu. Mulțumiri pentru Teatrul Masca, UNArte, Mihai Dobre.

Spectacolul se va juca pe 17 şi 18 ianuarie, respectiv 10 și 11 februarie 2025, ora 19.00, pe aceeaşi scenă a Teatrului Metropolis, iar biletele s-au pus deja în vânzare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Acces 16+

Durată: 2 ore și 45 minute, cu pauză

Avanpremiere: 21 și 22 decembrie 2024, ora 19:00, Teatrul Metropolis, Sala Mare

Premiere: 17 și 18 ianuarie 2025, ora 19:00, Teatrul Metropolis, Sala Mare