„DialogUE: Cercetări și creații artistice în perioada pandemiei”, proiect european derulat de Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

Casa de Cultură a Municipiului Sibiu a organizat în perioada 13 septembrie - 2 octombrie 2021, în cadrul proiectului „DialogUE: Cercetări și creații artistice în perioada pandemiei”, două ateliere de dans (dans clasic și dans contemporan) și două laboratoare de cercetare artistică, dedicate exclusiv dansatorilor Teatrului de Balet Sibiu. Atelierele au fost susținute de artiștii coregrafi Matheiu Geffre (13-18 septembrie 2021), respectiv de Christophe Béranger și Jonathan Pranlas-Descours de la Sine Qua Non Art (27 septembrie - 02 octombrie 2021). Proiectul se va încheia cu premiera cu public a spectacolului „Amurg. 304 zile de lămâie”, coregrafia Sandra Mavhima.

Premiera cu public a spectacolului „Amurg. 304 zile de lămâie”, în luna octombrie

Teatrul de Balet Sibiu prezintă în luna octombrie, premiera cu public a spectacolului de dans contemporan „Amurg. 304 zile de lămâie”, coregrafia Sandra Mavhima. Spectacolul „Amurg. 304 zile de lămâie” a fost prezentat exclusiv online, în luna aprilie, de Ziua Mondială a Dansului, prima reprezentație cu public, la Sala Mare, a Centrului Cultural „Ion Besoiu”, urmând a avea loc miercuri, 13 octombrie 2021, de la ora 19:00, în cadrul proiectului „DialogUE: Cercetări și creații artistice în perioada pandemiei”.

„DialogUE: Cercetări și creații artistice în perioada pandemiei”este un proiect de producție și cercetare în domeniul artelor spectacolului inițiat de către Casa de Cultură a Municipiului Sibiu și co-finanțat în cadrul programului Teatroskop - Southeastern European Network for Performing Arts al Ministerului Culturii din Franța prin intermediul Institutului Francez Paris, Institutului Francez Belgrad și Institutului Francez din România. Proiectul a creat cadrul pentru promovarea Teatrului de Balet Sibiu și a partenerilor proiectului în Europa Centrală și de Sud-Est. Proiectul este realizat în parteneriat cu Sine Qua Non Art - La Rochelle (FR), Confederation Nationale de Danse France (Franța), Hellenic Federation of Classical and Contemporary Dance - NPL (Grecia), Mosaic // Culture and CreaAvity (Grecia), Albania Dance Meeting (Albania), Interart Cultural Center (Macedonia N.), Polish Dance Theater (Polonia) și Asociația Secția de Coregrafie (București, România).

Caseta artistică a spectacolului „Amurg. 304 zile de lămâie”

Coregrafia: Sandra Mavhima

Asistent coregrafie: Antonin Faraut

Dansatori: Antonin Faraut, Camille Texier, Ellie Hennequin, Gabriela Checo, Gabriella Delgado, Johan Mancebo, Marco Palamone, Natalie Barbis, Remi Nakano, Tereza Dragomir, Mattia Longhitano, Gavin Nicholson

Light design: Radu Drusan

Durata: 70 minute

Teatrul de Balet Sibiu (TBS) a fost înființat în anul 2008, având la bază corpul de balet al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu – instituție subordonată Consiliului Local Sibiu și Primăriei Municipiului Sibiu. Având o echipă artistică internațională încă de la înființare, model preluat ulterior de majoritatea companiilor de dans din țară, Teatrul de Balet Sibiu are în componența sa artiști proveniți din România, Noua Zeelandă, Australia, Canada, Spania, Italia, Marea Britanie, Franța, Japonia, Republica Dominicană, Portugalia, Ecuador, Columbia și Cuba. Cu un repertoriu care include cele mai importante titluri ale baletului clasic dar și producții de balet neo-clasic și dans contemporan, cu un bogat palmares de turnee în țară și străinătate, Teatrul de Balet Sibiu a devenit în cei treisprezece ani de existență un reper important al scenei dansului în România. Încurajarea noilor generații de dansatori, prin organizarea la Sibiu încă din anul 2008 a Competiției Internaționale de Dans Clasic și Contemporan, eveniment la care participă anual, alături de nume sonore din lumea dansului, nu mai puțin de 200 de concurenți, din întreaga lume, dar și a noii generații de coregrafi prin organizarea începând cu anul 2015 a proiectului „Geneza” în care sunt prezentate lucrări ale tinerilor coregrafi aflați la început de carieră, sunt două direcții importante susținute de Teatrul de Balet Sibiu.