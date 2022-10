Două noi comedii, în premieră la Teatrul În Culise

2 octombrie: All you need is LUV - o comedie despre dragoste

- o comedie despre dragoste 9 octombrie: Originea lumii - o comedie despre un bărbat a cărui inimă nu mai bate

All you need is LUV

O comedie pasională care îți demonstrează că iubirea e tot ce contează. Doi prieteni din facultate se reîntâlnesc după ani și ani pe un pod unde ajung să-și schimbe unul altuia viețile. Vali, un inadaptat obosit să caute sensul existenței, își dorește să scape de această povară și e pregătit să se arunce. Prietenul său Mihnea, un bărbat de succes obișnuit să câștige tot timpul, ajunge pe aceeași margine a prăpastiei din cauza celor două iubiri între care se împarte – cea caldă și confortabilă de acasă și cea nouă, incitantă, trăită prin hoteluri. Cei doi bărbați care-și plâng de milă unul altuia ajung totuși la o soluție pentru fericire, când în peisaj apare Elena, soția lui Mihnea. Un spectacol plin de pasiune, care îmbină umorul absurd și comedia tipică Broadway cu o poveste despre iubire, așa cum o trăiesc uneori cuplurile din zilele noastre. Un triunghi al căutărilor și o farsă comică a vieții, care vorbește sincer despre dragoste, sens, viață și moarte.

All you need is LUV, o adaptare după Murray Schisgal, cu Iulia Alexandra Neacșu, Dorin Enache și Radu Catană, regia Laura Ducu, Scenografie Marius A. Stănică și Mădălina Matei.

Originea Lumii

O comedie de situație lipsită de inhibiții. Într-o zi oarecare, un bărbat descoperă că inima sa, pur și simplu, nu mai bate. Neștiind ce se întâmplă, el cere ajutorul soției obsedate de spiritualitate, precum și celui mai bun prieten al său, un medic veterinar frustrat și plictisit de viață. Comedia se dezlănțuie și lucrurile o iau cu adevărat razna, când în poveste apare un guru misterios, care-i face o propunere mai mult decât ciudată, pe care bărbatul este obligat să o îndeplinească. Asta dacă nu vrea să moară în trei zile...

Originea lumii este o comedie de situație, un spectacol plin de umor, care te face să-ți spui în gând: „ce bine că nu mi s-a întâmplat mie!”. În spectacol joacă Bogdan Iacob, Cristiana Ioniță, Radu Catană, Claudia Ene și Grațiela Popa. Regia este semnată de Adam S. Q. David.