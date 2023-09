Două spectacole ale Teatrului Satiricus din Chişinău, la Bucureşti, la final de septembrie, la invitaţia Teatrului Stela Popescu

Proiectul realizat pornind de la parteneriatul între Teatrul “Stela Popescu” și Teatrul Național “Satiricus Ion Luca Caragiale” Chișinău presupune și deplasarea Teatrului Stela Popescu la Festivalul de Teatru Festis organizat de Teatrul Național “Satiricus Ion Luca Caragiale” Chișinău, în care vor fi prezentate spectacolele Hedwig and the Angry in 04 octombrie și Femeia, eterna poveste 5 octombrie.

Vineri, 29 septembrie, ora 19:00, la Palatul Național al Copiilor, Sala Mare, publicul va fi invitat… pe scenă, pentru a vedea Casa după Maxim Gorki, în regia lui Dumitru Acriș, spectacol invitat, producție a Teatrului Municipal „Satiricus Ion Luca Caragiale” din Chișinău.

"Spectacolul este o narațiune dură despre părinți și copii, vise și speranțe. Despre dragostea maternă – puternică, impulsivă, care poate fi distructivă. Scrisă de dramaturg într-un moment critic, piesa capătă acum un sens special. Pe scenă se ciocnesc violent personaje – rude și prieteni, nevoiți să facă o alegere între tradițiile familiale și interesele personale. Bunăstarea materială și principiile morale sunt în echilibru și ceva va trebui sacrificat... Marea problemă existențială și marea revelație artistică: cât de dificil este pentru o femeie să fie nu numai o mamă iubitoare, dar și să devină capul unei familii, luând uneori decizii dificile. La ce și până unde poate merge o mamă pentru fericirea copiilor ei?" (Alexandru Grecu, directorul Teatrului Municipal "Satiricus Ion Luca Caragiale")

În distribuţie : Vassa Petrovna Jeleznova - Elena Oleinic, Prohor Jeleznov - Alexandr Shishkin, Ana - Irina Rusu, Mihail Vasilievici, administrator - Ion Grosu, Ludmila, soția lui Pavel - Alexandrina Grecu, Pavel - Gheorghe Guşan, Natalia, soția lui Semion - Nadejda Crîlov, Semion - Alexandru Crîlov, Lipa - Olga Anghelici, Preotul - Roman Malai.

Sâmbătă, 30 septembrie, ora 19:00, tot la Palatul Național al Copiilor, Sala Mare, va fi prezentat Revizorul de Nikolai Gogol, regia artistică, scenografia: Alexandru Grecu, costumele: Ecaterina Mihalache, coregrafia: Dumitru Tanmoșan, de asemenea spectacol invitat, producție a Teatrului Municipal „Satiricus Ion Luca Caragiale” din Chișinău. Piesa „Revizorul” de N.V. Gogol, capodoperă a literaturii dramatice universale, este o satiră, o comedie de moravuri, de demascare a birocrației și corupției care face parte din categoria textelor mereu actuale, a căror contemporaneitate nu se degradează în timp. Este o caricatură literară a defectelor umane, ce va rămâne mereu actuală atâta timp cât va exista societatea umană. „Cu cât adevărurile sunt mai înalte, cu atât trebuie să fim mai atenţi cu ele... Altfel se vor transforma în lucruri comune, iar lucrurile comune nu mai sunt crezute!”

În distribuţie : Anton Antonovici Skvoznik-Dmuhanovski - Viorel Cornescu, Ivan Alexandrovici Hlestakov - Arcadie Răcilă, Ana Andreevna - Elena Oleinic, Maria Antonovna - Nadejda Crîlov, Luka Lukici Hlopov - Roman Makai, Ammos Feodorovici Liapkin-Tiapkin - Alexandru Crîlov, Artemii Filipovici Zemlianika - Ion Grosu, Ivan Kuzmici Şpekin - Eugeniu Matcovschi, Piotr Ivanovici Dobcinski - Gheorghe Guşan, Piotr Ivanovici Bobcinski - Dan Ciobanu, Osip - Stanislav Semionov, Oligarhul - Artiom Oleacu, Stepan Ilici Uhovertov - Constantin Ghileţchi, Un chelner - Nicolae Racoviţă, Dansatoarele - Natalia Caraman, Ira Cazac, Olga Anghelici.

