Uriașul actor Florin Piersic împlinește 88 de ani. “Am dat oamenilor mult, dar am primit înzecit de la ei!”

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, maestrul Piersic a ținut să le mulțumească admiratorilor săi pentru loialitatea, încrederea și aplauzele primite de-a lungul anilor:

"Nu-i timp de nostalgii. Nu inca. Imediat e 27 ianuarie. Se invarte "contorul" si varsta mea devine infinit-infinit, simbolul prieteniei si iubirii, adica 88. Ce tare mi se potriveste! Iubirea, Prietenia, Speranta, Bucuria, sunt cuvintele pe care pretuiesc cel mai mult pe lume si nu sunt doar niste…vorbe! Am dat si am primit iubire de la voi toti,cei care imi sunteti alaturi cu gandurile voastre bune, cu prietenia pe care mi-o aratati si care ma umple mereu de speranta unei alte zile, unui alt an plin de bucuria de a va vedea in sala de spectacol sau de a va sti in fata micului ecran. Cu ani in urma, pe scena Teatrului National in spectacolul "Dulcea pasare a tineretii",ii spuneam partenerei mele Carmen Stanescu urmatoarea replica:”Lady, am dat oamenilor mai mult decat am primit de la ei”. Astazi, eu Florin va spun celor care cititi aceste randuri: “Am dat oamenilor mult , dar am primit inzecit de la ei!” Da, da, este adevarat. Fara voi, fara aplauzele pe care mi le daruiti, fara mesajele pe care mi le scrieti, fara privirile voastre calde cand ne intalnim pe strada, as fi fost… sarac. Pentru mine, asta e adevarata bogatie. Cea mai de pret. Daca in sala de spectacol,va vad uneori de pe scena inclinandu-va in fata mea, astazi e randul meu sa ma inclin in fata voastra. Si mai vreau sa stiti ca citesc tot ce imi scrieti si ca as vrea ca timpul sa fie mai lung, ca sa va pot respunde fiecaruia in parte. Norocul meu ca sunt mare … la propriu…, ca sa imi pot intinde bratele ca niste aripi, sa va pot imbratisa pe toti. Florin"

Născut pe 27 ianuarie 1936 la Cluj, Florin Piersic este unul dintre cei mai iubiți actori români de teatru şi film.

Unul dintre cele mai cunoscute personaje pe care le-a interpretat în film este Mărgelatu. El a jucat în filme precum “Ciulinii Bărăganului” (1957), “Neamul Şoimăreştilor” (1964), “Haiducii lui Şaptecai” (1970), “Zestrea Domniţei Ralu” (1971), “Colierul de turcoaze” (1985), “Fix alert” (2004) şi “Eminescu versus Eminem” (2005).

Printre spectacolele de teatru celebre în care a jucat Fse numără “Zbor deasupra unui cuib de cuci”, “Oameni şi şoareci” şi “Străini în noapte”. A primit numeroase distincţii, printre care premiul pentru întreaga carieră la Festivalul Internaţional de Film Transilvania, în 2009, şi Medalia de Aur a Artelor Transilvane, în acelaşi an.