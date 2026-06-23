Gigi Căciuleanu: „Libertatea e greu de obținut și îngrozitor de greu de asumat”

În dialog cu Octavian Saiu, coregraful, dansatorul și profesorul Gigi Căciuleanu a vorbit despre libertate, poezie, memorie, prietenie și despre spectacolul „VALPARAISO VALS”, prezentat anul acesta la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Rezumatul discuţiei este disponibil pe blogul FITS.

Imediat după, Ionuț Sociu a adunat în jurul aceleiași mese trei scenografi care lucrează în limbaje foarte diferite: Velica Panduru, în al cărei spațiu poetic și senzorial lumea pulsează odată cu actorii; Dragoș Buhagiar, care gândește scena ca pe o arhitectură dramatică cu inflexiuni baroce; Philip Bussmann, venit din zona teatrului postdramatic și multimedia. Peste deosebiri, moderatorul a observat o convingere care îi unește: toți trei refuză decorul ilustrativ și văd spațiul ca pe un participant activ la dramaturgie.

Electra, în regia lui Mihai Măniuțiu, a avut două reprezentații în Sala Mare a Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu.

VALPARAISO VALS – un nou spectacol de Gigi Căciuleanu – a invitat publicul într-o călătorie poetică și fascinantă în care dansul, muzica și memoria valsează între lumi.

Tot de o călătorie fascinantă, dar de data aceasta într-un cadru african vibrant a fost și spectacolul de circ sud-african MOYA – un singur suflet.

La Biserica Ursulinelor, 100 de ani de gospel a redat captivantă istorie și evoluție a muzicii gospel din ultimul secol.

Seria de spectacole lectură a debutat cu Imperativul categoric de Victoria Szpunberg.

Valentina, spectacol din sezonul francez, a emoționat publicul prin explorarea poetică despre alegere, responsabilitate și fragilitatea iubirii.

În Piața Huet, Consultații poetice – un proiect realizat de Théâtre de la Ville, Teatro Stabile di Catania, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, a invitat trecătorii la discuție simplă, dar profundă, cu un artist.

Ziua a treia s-a încheiat Hexagonum, spectacol stradal itinerant și cu concertul F. CHARM & Band în Piața Mare.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 848 de evenimente și 5000 de artiști din 83 de țări

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 19 iunie – 28 iunie, tema ediției cu numărul 33 fiind SUFLET. FITS 2026 are 848 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 83 de țări.

Tema din acest an – SUFLET – subliniază că mai presus de tehnologie stă sufletul, fie că e vorba de cel al artistului sau al spectatorului.

Aplicația FITS include toate evenimentele programate în cadrul ediţiei din acest an şi permite personalizarea programului şi multe alte facilități. Aplicaţia FITS poate fi descărcată gratuit atât în Google Play, pentru Android, cât și în AppStore, pentru iOS.



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