ICR New York celebrează, printr-un spectacol original, o importantă tradiție culturală româno-americană: teatrul de expresie idiș În onoarea lui Moshe Yassur

Premiera spectacolului, intitulat De la „Pomul Verde” la „Broadway-ul idiș” și realizat în onoarea actorului și regizorului româno-american Moshe Yassur, unul dintre exponenții de prim-rang ai teatrului idiș, supraviețuitor al pogromului de la Iași, decorat de Președintele României cu Ordinul Național Serviciul Credincios, va avea loc joi, 4 mai 2023, la sediul ICR New York din Manhattan. Ulterior, proiectul va fi prezentat în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Idiș TES FEST, ediția a VIII-a, organizat în România.

Cu origini în Europa de Est, teatrul de limbă idiș și-a găsit prima expresie instituțională în Compania „Pomul Verde”, întemeiată la Iași, în 1876 dar și în alte instituții dramatice prezente pe tot cuprinsul Vechiului Regat; spre sfârșitul secolului al XIX-lea, o parte dintre actorii, regizorii și producătorii activi în România au emigrat în Statele Unite, contribuind masiv la crearea prodigiosului „Broadway idiș” din Lower East Side, un precursor atât al music-hall-urilor din inima Manhattanului, cât și al teatrului de avangardă american.

Spectacolul, inițiat și prezentat de ICR New York, revizitează memoria acestei importante tradiții culturale ce leagă culturile română și americană printr-un montaj reprezentativ de scene, cuplete, cântece, amintiri, proiecții de arhivă, conceput de Moshe Yassur și soția sa, profesoara de istoria teatrului Beate Hein Bennett, cu concursul unui grup de artiști de expresie idiș, cunoscuți în Statele Unite sub denumirea colectivă de Royter Kuter Teater, din care fac parte Allen Lewis Rickman, regizorul spectacolului, actrița și cântăreața Yelena Shmulenson, actorul și traducătorul Shane Baker și cântăreața, compozitoarea și cercetătoarea Miryem-Khaye Seigel și compozitorul Steve Borsuk.

MOSHE YASSUR, regizor de teatru, născut la Iași, în 1934, a crescut vorbind limba idiș și limba română. A avut primele experiențe de teatru la Iași, ca actor-copil în trupa „Pomului Verde” (compania fondată de marele om de teatru A. Goldfadn) și la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”. A emigrat în Israel, unde a lucrat în limba ebraică la teatrul de stat. Apoi și-a continuat studiile la Paris, lucrând cu regizorul Jean-Marie Serreau la piese de Samuel Beckett și Eugene Ionesco. În 1971, s-a mutat la New York, unde a regizat off-Broadway la New Federal Theatre, Soho Rep, Open Space Theatre Experiment, Third Step Theatre Co., Castillo Theatre. În România, a regizat la Teatrul Evreiesc de Stat din București, la Teatrul Mic din București, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, la Teatrul „Maria Filotti” din Brăila (piese de Eugen Ionescu), dar și la Teatrul „Eugen Ionescu” din Chişinău. La New York, a avut premiere în idiș cu Așteptându-l pe Godot (în turneu în Irlanda de Nord, Paris, Stockholm), Rinocerii și Moartea unui comis voiajor, precum și cu adaptarea sa după Gimpl Tam de I. Bashevis Singer. În 2021, Președintele României i-a conferit Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler.