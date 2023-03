Începe primăvara la Teatrul Apropo

8 și 11 martie, ora 19.00 - PREMIERĂ - Tot aici, anul viitor

Ce poate fi mai frumos decât o seară la teatru alături de o femeie pe care o prețuiești? Ia-i un cadou-bilet la teatru chiar de ziua ei!

, ̆ ̆ ̂ ̂.

Cum ar fi dacă te-ai întâlni cu iubirea vieții tale doar o dată în fiecare an – în aceeași zi a anului, în același loc? Cum ai gestiona această „lună de miere", întinsă pe durata a 30 de ani? Ai întâlni acolo același om?

16 martie, ora 19.00 - What is LOVE? Baby Don`t Hurt Me...

„Performance-ul ăsta m-a învățat mai multe despre relații decât multe filme de dragoste de pe Netflix.” - zenobisme.ro

18 și 26 martie, ora 19.00 - Trebuie să vorbim - spectacol de teatru-dans

„Trebuie să vorbim" exprimă, prin replici scurte, rostite rapid și cvasi-concomitent de Teodora și de Andrei, grămadă din șabloanele care însoțesc, în zilele noastre, însoțirea dintre o fată și un băiat. Abia după ce livrează stereotipurile evului, cei doi își îngăduie timp pentru a-și chestiona sentimentele și gândurile produse de propriile individualități, nu de obiceiurile timpului pe care îl trăiesc.” - Mihai Brezeanu, LiterNet

19 martie, ora 19.30 - Medeea: furie

Spectacol selectat în Festivalul Național de Teatru, ediția 32, 2022

Text Nominalizat la Premiul Concursului Național de Dramaturgie FEST-FDR, Timișoara, 2021

„Valentina a reuşit un lucru formidabil, în opinia mea. A reuşit s-o scoată cumva pe Medeea din mizeria destinului ei de ucigaşă a tuturor celor care se opun marii ei iubiri pasionale pentru un bărbat. […] Decorurile […] sunt absolut impresionant puse în valoare de o proiecţie de lumini foarte bine realizată, care te pătrunde prin ferestrele sufletului direct în intestine.” - Georgiana Gheorghe, redactor Business Magazin

24 martie, ora 19.00 - 404 LOVE

„Unul din puținele spectacole din ultimii ani care m-a făcut să vreau să mă întorc să îl văd. Felicitări actorilor pentru sentimentele pe care le imprimă publicului!” - Masimiliano Nugnes, regizor și actor

25 martie, ora 19.00 - Dansul morții

„Regizorul Radu Crăciun are curajul și / sau nebunia să se ia la trântă cu două texte simbol ale marelui dramaturg suedez („Inferno” și „Dansul morții”) despre care orice împătimit de teatru trebuie să aibă amintiri (vocea Ginei Patrichi la teatrul radiofonic sau perechea Melania Ursu–Anton Tauf la Teatrul din Cluj). O face într-o altă cheie, îmbinând tragicul cu grotescul, drama cu vodevilul, melodrama cu farsa, umorul cu meditația filozofică.” - Alina Maer, Scene și Cuvinte

28 martie, ora 19.00 - Cercurile încrederii

Spectacolul a fost selecționat în cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr FTTPT Iași, 2022

Câștigător al Concursului Național de Dramaturgie FEST-FDR, Timișoara, 2017

„Un must see cel puțin pentru adolescenți, părinți și persoane care intră în contact cu adolecenți. Asta pentru că acest spectacol reușește cu succes să pună față în față mai multe tipologii de adolescenți. Cu fricile, neîmplinirile, visurile și aspirațiile fiecăruia. Cu modalitățile fiecăruia de a-și rezolva problemele, bazându-se pe experiențele personale.” - Paul Duțu