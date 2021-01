Încredere și speranță, mesajul Teatrului Național din Timișoara pentru publicul său

Încredere și speranță pentru viitorul Teatrului Național din Timișoara și al publicului său. Este mesajul pentru anul 2021 al Naționalului timișorean, acest teatru mereu prezent, mereu activ, mereu rezonant față de spectatorii săi și față de comunitate, pe tot parcursul acestui an atât de plin de neașteptat.

Împreună cu Teatrul Național din Timișoara, spectatorii și publicul on-line au transformat restricționarea reprezentațiilor în sălile de spectacol și toate celelalte măsuri luate pe parcursul anului pentru a preveni pandemia de coronavirus, în tot atâtea ocazii de a experimenta noi forme de comunicare teatrală. Astfel, împreună am încărcat cu emoție și bucurie fiecare premieră și fiecare reprezentație, în scurtul timp în care am putut juca în sălile de spectacol; împreună am făcut ca această ediție a FEST-FDR să devină unul dintre cele mai importante evenimente culturale din România anului 2020; am inaugurat împreună primul spațiu de spectacol în aer liber al Teatrului Național – Scena A ut DOR; împreună am depășit statusul „stand-by” din starea de urgență prin proiectul „Întâlniri la voi acasă”, revăzând înregistrări ale unora dintre cele mai îndrăgite spectacole din repertoriul Teatrului; în sfârșit, în ultimele luni ale anului, am fost împreună în transmisiune directă într-un proiect inovator de apropiere a publicului de scena Teatrului, inclusiv cu ocazia premierei absolute on-line a spectacolului „Povestea acelor oameni care într-o seară s-au adunat în jurul unei mese”, spectacol realizat în cadrul proiectului Vocile orașului – Central Park, parte din Programul Cultural Timișoara Capitală Europeană a Culturii, produs de Teatrul Național Timișoara și finanțat de Primăria Municipiului Timișoara.

Dacă în anul 2020, Teatrul Național a descoperit formule noi pentru a oferi publicului său un pol de stabilitate, de umanitate și de comunicare sinceră și entuziastă, în anul 2021 Teatrul Național își va reafirma calitatea de reprezentant al culturii naționale în întreaga sa diversitate. Mai mult decât atât, Programul de Guvernare elaborat de noul Guvern al României, include între obiectivele sale extinderea și reabilitarea Sălii 2 a Teatrului Național, precum și optimizarea echipamentelor sale de scenă, astfel încât Sala 2 să devină o sală de spectacol demnă de o Capitală Europeană a Culturii, un spațiu de joc apt să susțină cele mai avansate forme de spectacol ale secolului al XXI-lea.

Teatrul Național va continua să reflecte prezentul lumii în care existăm și, prin spectacolele, proiectele, acțiunile și atitudinile sale civice, să îi construiască viitorul. Suntem, cu toții, parte a acestei călătorii, iar anul 2021 va însemna, pentru noi toți, un nou început.