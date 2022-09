Întâlnirile JTI, la a XXIII-a ediție Aterballetto prezintă „Don Juan”, spectacolul „așteptat în întreaga Europă”

„Don Juan” a primit premiul prestigioasei reviste Danza&Danza pentru cea mai bună producție a anului. „Un mit vechi, dar și contemporan, un coregraf la apogeul creativității, o companie aflată pe un traseu ambițios de repoziționare și de creștere, toate acestea aduc la viață unul dintre cele mai mari spectacole ale anului”, se arată în motivația juriului.

„Am lucrat cu coregrafi de renume, cum ar fi Naharin, Kylián sau Shechter, dar Don Juan este creația așteptată în întreaga Europă”, spunea la momentul premierei Gigi Cristoforetti, coordonator și director artistic al Aterballetto.

Johan Inger, născut la Stockholm în 1967, este unul dintre cei mai importanți coregrafi ai lumii la ora actuală. A debutat ca dansator la Nederlands Dans Theater în 1990, iar în 1995 în calitate de coregraf. S-a bucurat de un succes imediat. În 2003, Johan a părăsit Nederlands Dans Theater pentru a prelua rolul de coordonator artistic la Cullberg Ballet din Stockholm, unde a creat numeroase lucrări. În 2005, Johan Inger a venit în România, ca dansator și coregraf, cu compania Cullberg Ballet, invitată a Întâlnirilor JTI. Despre Mats Ek, directorul artistic al Cullberg Ballet la momentul respectiv, Johan declară că îl consideră „un tată artistic”. Mats Ek a mai fost invitat la Întâlnirile JTI și în 2016, cu „Quartet Gala”.

Din 2008, Johan Inger este coregraf independent și creează pentru companii din întreaga lume, printre care Swedish National Ballet, Compania Nacional de Danza, Aterballetto, Lyon Opera Ballet, Les Ballets de Monte Carlo și, desigur, Nederlands Dans Theater.

„Cred și sper că nu va fi o interpretare tradițională, deși va fi foarte fidelă poveștii originale. (...) Am ales să explorez personajul lui Don Juan, pentru că sunt convins că există ceva contemporan în el și readucerea lui în lumina reflectoarelor ar putea fi o experiență interesantă. (...) Pe Don Juan-ul nostru nu îl așteaptă o eternitate în infern din cauza păcatelor. Lăsăm asta la latitudinea spectatorului. Poate că, în final, deși prea târziu, Don Juan își conștientizează fărădelegile și se aruncă în brațele destinului scris de vicii și fantasmele trecutului? Sau este doar o victimă a ceva dincolo de el? Nu vreau să dezvălui asta. Dar pot spune că, în versiunea mea, Don Juan are mai multe șanse și ocazii de a scăpa de judecată și de a se schimba (...)”, își explică Johan Inger viziunea asupra spectacolului, într-un interviu acordat Mariei Luisa Buzzi.

Fondazione Nazionale della Danza își desfășoară activitatea de producție și turneele sub numele Aterballetto, cea mai importantă companie de dans contemporan din Italia. Compania a fost fondată în 1977, sub denumirea Compagnia di Balletto dei Teatri dell'Emilia-Romagna, iar începând din 1979, este cunoscută sub numele de Aterballetto. Datorită versatilității soliștilor, Aterballetto a primit numeroase aprecieri în Italia și pe scena internațională.

Inaugurate în anul 2000 de celebra companie de balet Bejart Ballet Lausanne, Întâlnirile JTI au fost dedicate îndeosebi dansului, găzduind coregrafi și trupe celebre, printre care Nacho Duato și Compania Nacional De Danza, Joaquin Cortes, Alvin Ailey American Dance Theater, Tango Pasion, Les Ballets de Monte-Carlo, Sylvie Guillem și Russell Maliphant, Gigi Căciuleanu și Baletul Național din Chile, Alonzo King Lines Ballet, Vortice Dance Company, Maria Pagés și Sidi Larbi Cherkaoui, Akram Khan Company, Quartet Gala-Mats Ek, Ana Laguna, Susanne Linke și Dominique Mercy, în 2017 Noism, cea mai importantă companie de dans contemporan din Japonia, în 2018 compania de dans Martha Graham, iar în 2019 compania IT Dansa, din cadrul Institutului de Teatru din Barcelona. Întâlnirile JTI din 2020 și 2021 au fost amânate din cauza pandemiei desfășurându-se cu un decalaj de un an. Ediția din 2020, care a avut loc în 2021 i-a avut ca invitați pe Wynton Marsalis, cel mai mare trompetist contemporan și Jazz at Lincoln Center Orchestra. Ultima ediție a avut loc în această vară, cu compania de dans Jean-Claude Gallotta, care a prezentat My Ladies Rock la București și Sibiu, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Întâlnirile JTI cu Aterballetto/ Fondazione Nazionale della Danza sunt organizate ca de obicei de Fundația Art Production, beneficiind de consilierea artistică a Silviei Ghiață.

Fiți alături de noi la cea de-a XXIII-a ediție a Întâlnirilor JTI!