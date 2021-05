Maraton de evenimente TNRS dedicate Zilei Europei între 8 și 10 mai 2021

Acte de caritate, o premieră la TNRS - Sala Mare, un spectacol difuzat gratuit pe Scena Digitală și momente artistice fac parte din programul special pregătit pentru celebrarea Zilei Europei. Timp de trei zile, Naționalul sibian marchează unitatea în diversitate prin seria de evenimente care aduc bucuria teatrului mai aproape de comunitate.

„Europenismul este singurul mod prin care putem lupta împotriva tuturor tarelor ideologice extremiste. Europa este casa noastră în care ne putem păstra identitatea culturală, națională, etnică și lingvistică. Este locul în care valoarea și diversitatea dau sens dialogului și vieții de zi cu zi. La mulți ani nouă, tuturor, de Ziua Europei!” - Constantin Chiriac, director general TNRS și președinte FITS

Actorii Andrei Gîlcescu și Horia Fedorca dau startul maratonului de evenimente sâmbătă, 8 mai, de la ora 10:00, la concursul sportiv „Sibiel Forest Run”. Concursul de alergare montană își dedicată cei 18 km de traseu unui scop caritabil, respectiv oferirea unei burse complete de studiu la grădinița „Waldkinder”.

„Tradiții TO GO” prezintă duminică, 9 mai, la ora 10:00, și în reluare la ora 21:00, un episod special dedicat Zilei Europei, urmând ca luni, 10 mai, să marcheze „Paștile blajinilor”, de la ora 10:00. Importanța naționalului și frumusețea patrimoniului cultural în context european sunt redate în noi partituri textuale semnate de Serenela Mureșan. Evenimentul poate fi vizionat pe pagina de Facebook a TNRS și cea a Muzeului ASTRA Sibiu.

„Summitul muzical al vaccinării” se va desfășura duminică, 9 mai. Cine dorește să se injecteze cu prima doză de vaccin anti-COVID o va putea face în această zi, la Filarmonica de Stat Sibiu, în cadrul unui veritabil maraton organizat de Consiliul Județean, Crucea Roșie, Spitalul Județean, și Spitalul CFR. Vor fi prezenți medici, asistente, voluntari, dar și actorii TNRS Veronica Arizancu, Cristina Stoleriu și Liviu Vlad cu o serie de recitaluri poetice menite să încurajeze creșterea numărului sibienilor care se imunizează.

Secția Germană a TNRS a pregătit pentru 9 mai prima sa premieră cu public din 2021: spectacolul „Bookpink”, creație colectivă. La ora 19:00 spectatorii sunt așteptați la TNRS - Sala Mare pentru a redescoperi plăcerea de a explora lumea cu entuziasmul, curiozitatea și naivitatea unui copil. Creat după regulile unei fabule cu personajele-animal desprinse din realitatea contemporană, spectacolul invită la o dezbatere aprinsă pe marginea unor subiecte sensibile.

„Moroi”, spectacol regizat de Alexandru Dabija, este cadoul Scenei Digitale pentru a celebra online Ziua Europei. O incursiune teatral-muzicală comică și parodică în eresurile românești. Spectacolul surprinde în mai multe tablouri modul în care oamenii se raportează la experiențele supranaturale, la divinitate și la forțele întunericului, la viață și la moarte. Producția va fi difuzată gratuit pe 9 mai, începând cu ora 19:00, și va fi disponibilă timp de o oră și 50 de minute.

Europe Day Campaign / Artistic Caravan: „Me and the other Me” este cel mai recent proiect de colaborare între TNRS și Departamentul de Artă Teatrală al ULBS, care se va desfășura luni, 10 mai. Proiectul internațional inedit este inițiat de către Delegația Uniunii Europene în Serbia și este coordonat din partea structurilor sibiene de actrița Ofelia Popii, având scopul de a promova valorile pe care se bazează Uniunea Europeană și cooperarea dintre Serbia și UE. Conceptul presupune prezentarea online al unui moment artistic tematic cu studenții-actori ULBS în mai multe orașe din Serbia. Proiectul a fost propus de către Ambasada României la Belgrad directorului general TNRS, Constantin Chiriac, cu ocazia zilei emblematice.

„Momentul în care te deschizi și descoperi lumea interioară pentru tine și pentru ceilalți este un cadou, o îmbrățișare mare cu inima, o sărbătoare a spiritului! La mulți ani tuturor de Ziua Europei!” - Ofelia Popii

PROGRAM SPECIAL

8-10 MAI 2021

Sâmbătă, 8 mai 2021

Ora 10.00

„Sibiel Forest Run” - cu participare din partea TNRS a actorilor Andrei Gîlcescu și Horia Fedorca

Duminică, 9 mai 2021

Ora 10.00

Tradiții TO GO - episod special Ziua Europei

Ora 15.00

Recital cu actorii: Veronica Arizancu, Cristina Stoleriu și Liviu Vlad- la Filarmonica de Stat Sibiu, în cadrul unui veritabil maraton de vaccinare organizat de Consiliul Județean, Crucea Roșie, Spitalul Județean, și Spitalul CFR

Ora 19.00

BOOKPINK - premieră

De Caren Jeß

Creație colectivă

TNRS - Sala Mare

Bd. Corneliu Coposu, nr. 2

Bilete: 30, 25 lei

Spectacol prezentat în limba germană, cu traducere în limba română

Ora 19.00

MOROI

Regia Alexandru Dabija

Transmisiune gratuită pe Scena Digitală

Ora 21.00

Tradiții TO GO - episod special Ziua Europei

Luni, 10 mai

Ora 10.00

Tradiții TO GO

„Paștile blajinilor”, cu Mihai Coman

De Serenela Mureșan

Ora 15:00

„Me and the other Me”

Regizor artistic: Ofelia Popii

Asistenți regie: Cristina Blaga Tomuș, Alexandru Malaicu

Studenți: Ioana Antal, Oana Brânzan, Patricia Buraga, Iulian Buzuloiu, Antonia Dobocan, Adelina Hoban, Mădălin Lazăr, Gabriel Muncuș, Radu Paraschivescu, Radu Popescu, Andrei Văleanu, Monica Vîlcu