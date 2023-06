Un mare actor român se retrage din teatru: „A venit vremea să trăiesc și pentru mine”

Anunțul a fost făcut în cadrul podcastului ALTCEVA, sâmbătă, 3 iunie, fiind invitatul lui Adrian Artene.

Artistul spune că vrea să se dedice oamenilor și lucrurilor pe care le-a lăsat deoparte pentru teatru, scrie gândul.ro.

Maestrul a povestit că părinții săi au ajuns la vârste înaintate, așa că speră să mai trăiască „vreo 20 de ani” pentru a-și trăi viața în afara scenei, alături de cei dragi.

„Dacă se respectă, și am luat cum trebuie genele, mai am vreo 20 de ani și-a venit vremea să trăiesc și pentru mine. Mi-e dor de de copiii mei, pe care nu i-am văzut crescând, pentru că eu făceam în fiecare weekend naveta la Botoșani să alerg pe câmpii p-acolo să le fac festivaluri. Mi-e dor de de nepoatele mele pe care nu le-am văzut 4 ani, mi-e dor de asta mică pe care mi-a făcut-o Ștefan, care are 6 luni și pe care o văd încă nepermis, nepermis de rar.

Mi-e dor de roșiile mele, care cu care aș vrea să am mai mult timp de de vorbă. Mă doare sufletul că văd că peste grădina mea de zarzavat s-au ridicat buruienile și nu pot să-mi-alung din cap imaginea grădinii mele năpădită de buruieni, care se suprapune peste imaginea țării mele năpădite. Mie mi-e dor să mă plimb. M-am plimbat cu soția mea de curând, la Noaptea Muzeelor. Și mergând cu ceaiul ăla pe mână, în sfârșit ne uităm și noi pe sus, vedeam ce minune de oraș e Bucureștiul ăsta, cât de tulburător, de mizerabil este.

Mi-e dor să fac fotografie, mi-e dor să cânt la vioară, mi-e dor să conduc, vreau să-mi iau o mașină și să umblu prin prin țară. Eu n-am citit în toată viața mea. Bun, poate că te mint, acuma încerc să exagerez. Dar 90% din lecturile mele sunt în continuare lecturi de teatru. Eu umblu prin bibliotecile lumii, achiziționez cărți și stau acasă, le citesc ca un nebun o dată, de două ori, de trei ori până le pricep. Am și șansa să să citesc romane romane solide. Iar japonezii constituie o literatură tulburătoare. Arabii iarăși au niște niște cărți senzaționale. Dar nu mă pot rupe de lectura de teatru”, explică acesta.

Adrian Artene i-a atras atenția că spectatorilor le va fi dor de el.

„Dar să știți că și teatrului, publicului îi va fi dor de dumneavoastră”, a spus Adrian Artene.

„Să le fie, că merit”, a răspuns maestrul.

Marele actor s-a născut pe 27 august 1950 la Botoșani, unde a terminat liceul. A urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică "I. L. Caragiale", secţia actorie în perioada 1969 -1973, și a terminat şef de promoţie. Și-a luat apoi doctoratul în Istoria teatrului.

A jucat pe scena Teatrului Național din București în perioada 1973-1990, printre piesele cunoscute fiind: ”Richard al III-lea” sau ”A XII-a noapte” de Shakespeare, ”Cyrano de Bergerac” de E. Rostand ori ”Fata din Andros” de Terențiu. La TNB a regizat spectacolul ”Mantaua” de Gogol, scenariul şi regia spectacolelor ”Clovnii” şi ”Actorul”.

A jucat în filme, precum ”Veronica”, ”Explozia”, ”Filip cel bun”, ”Nea Mărin miliardar”, ”Ora zero”, ”Grăbeşte-te încet” sau ”Secretul lui Nemesis”.

A avut o bursă de studii, în 1981, la Şcoala de teatru ”Jacques Lecoq” din Paris iar apoi a predat la IATC, secţia actorie, între anii 1984-1989. A predat pantomimă la Şcoala de Teatru Pygmalion din Viena şi a fost profesor invitat de artă și cultură românească la Gallaudet University din Washington, SUA.

A înființat Teatrul Masca în 1990.