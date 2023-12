O fuziune magică a muzicii, dansului și artei digitale: în premieră în România, spectacolul "The Nutcracker and I" de Alexandra Dariescu

Un spectacol extraordinar, cu elemente revoluționare, ce cuprinde animații de ultimă oră, dans și efecte digitale, care promite să transporte publicul într-o lume fantastică, reimaginând clasicul atemporal într-o manieră inedită.

„The Nutcracker and I" este o producție vizionară a Alexandrei Dariescu, care realizează o fuziune între muzica clasică, dansul și tehnologia de vârf pentru a crea o experiență unică și captivantă pentru toate vârstele. O combinație strălucită între bine cunoscuta muzică a lui Ceaikovski și arta concertistică a Alexandrei Dariescu, această reprezentație care a avut premiera la Barbican's Milton Court în decembrie 2017, a cucerit recunoașterea internațională în timpul turneului său în Europa, Australia, China, Emirate și SUA.

Inspirată de un angajament personal de a atrage publicul mai tânăr și de a introduce muzica clasică unui nou public entuziast, Alexandra Dariescu preia rolul Clarei, ghidând audiența printr-o călătorie de la o fetiță la o pianistă de concert. Pe scenă, Alexandra este însoțită de o balerină, a cărei mișcare este iluminată de animații digitale desenate manual, proiectate pe un ecran transparent.

Cu peste 75 de reprezentații la nivel mondial, inclusiv în locuri prestigioase precum Wiener Konzerthaus, Philharmonie Luxembourg și Sydney City Recital Hall, povestea multimedia a Spărgătorului de nuci a impresionat peste 70,000 de oameni prin reprezentații live și printr-un audiobook recent lansat, narat de prezentatoarea BBC Blue Peter și câștigătoare a premiului BAFTA, Lindsey Russell.

În regia lui Nick Hillel, cu direcția artistică și animație de Adam Smith, coregrafia semnată de Jenna Lee și cu participarea balerinei Imogen Ash, această producție promite să fie o adevărată sărbătoare vizuală și muzicală pentru publicul din România.

Spectacolul „The Nutcracker and I" de Alexandra Dariescu a fost nominalizat la prestigioasele Premii Opus Klassik din Germania în 2019, alături de proiecte semnate de mari personalități precum Daniel Barenboim, Lang Lang și Anne-Sophie Mutter.

Nu ratați ocazia de a asista la magia „The Nutcracker and I" la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian din București, pe 19 decembrie 2023. Intră în povestea captivantă a spărgătorului de nuci, care îmbină armonios tradițiile muzicii clasice, dansului și inovației digitale.

Detalii despre reprezentație:

Data: 19 decembrie 2023

Ora: 18.00

Sală: Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, București, România

Despre Alexandra Dariescu

Alexandra Dariescu, creatoarea spectacolului „The Nutcracker and I” este o pianistă pentru secolul 21, remarcându-se ca o voce originală prin curiozitatea neînfricată și inovația revoluționară. Invitată ca solista la nivel mondial, Alexandra a cântat cu orchestre eminente precum London Philharmonic Orchestra, toate orchestrele regale simfonice din Marea Britanie (RPO, RLPO, RNS, RNSO), Orchestre National de France, Oslo Philharmonic, Vienna Tonkunstler, Moscow Philharmonic și Sydney Symphony Orchestra, în timp ce dirijorii cu care a lucrat includ Adam Fischer, Cristian Măcelaru, Alain Altinoglu, Fabien Gabel, Jun Märkl, Vasily Petrenko, Ryan Bancroft, James Gaffigan și JoAnn Falletta.

În sezonul 2023/24, Alexandra Dariescu participă la Festivalul Internațional George Enescu ediția a 26-a și deschide sezonul la BBC Symphony Orchestra cu Sakari Oramo la Barbican Centre, oferind în Marea Britanie premiera Phantasie concertante a Dorei Pejačević, urmată de un program integral Mozart la Royal Albert Hall cu Academy of St Martin in the Fields. În America Alexandra debutează cu Indianapolis Symphony (Nadia Boulanger) și in Canada cu Vancouver Symphony (Ravel G major), urmată de revenirea la Detroit Symphony pentru premiera mondială a noului concert pentru pian al lui James Lee III, „Shades of Unbroken Dreams”, în onoarea a 60 de ani de la discursul lui Martin Luther King Jr. „Am un vis”, concertul, scris pentru Alexandra Dariescu, este o co-comisie alături de orchestrele BBC Philharmonic și Orlando Philharmonic, având premiera în Marea Britanie sub bagheta lui John Storgårds. Alte momente importante includ revenirea Alexandrei la Houston Symphony (Grieg) și debutul cu Copenhagen Philharmonic (Tchaikovsky 1), Philharmonisches Staatsorchester Mainz (Grieg), Trondheim Symphony (Clara Wieck Schumann) și Wuppertal Symphony Orchestra (Florence Price).

Alexandra Dariescu a lansat opt albume apreciate la superlativ de critici, cel mai recent disc fiind înregistrarea la casa de discuri Decca cu Angela Gheorghiu. Discografia include o trilogie de preludii integrale la Champs Hill Records (Chopin, Dutilleux, Shostakovich, Szymanowski, Messiaen, Faure și Lili Boulanger) precum și Concertul pentru pian nr. 1 al lui Ceaikovski cu Royal Philharmonic Orchestra/Darrell Ang (Signum Records), pe lângă cartea audio „The Nutcracker and I”.

Mentorată de Sir András Schiff și Dame Imogen Cooper, Alexandra Dariescu a studiat cu Nelson Goerner, Alexander Melnikov, Dina Parakhina, Mark Ray, Mihaela Constantin și Cornelia Apostol și a fost laureata Academiei Festivalului Verbier in Elveția și câștigătoarea Premiul Femeile Viitorului din Marea Britanie la Categoria Arte și Cultură. Dariescu deține numeroase distincții speciale, inclusiv Ambasadorul Cultural al României, Ordinul “Coroanei Române” in grad de Ofițer de la Familia Regală și Young European Leader de către Friends of Europe. În 2020, Dariescu a primit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler de la Președintele României și a devenit Membru Asociat al Conservatorul Regal de Muzica Manchester, unde este profesor de pian din 2022.