Ofertă diversă în februarie de la Teatrul Stela Popescu, pe patru scene bucureştene

Pe 10 februarie, ora 19, „Femeia, eterna poveste” se joacă la Palatul Național al Copiilor, Sala mică. O poveste interbelică după un scenariu de Ema Stere, regia Attila Vizauer, scenografia Anca Albani, aranjamentul muzical Raul Kusak, coregrafia Ioana Macarie, "Femeia, eterna poveste" propune o seară de desfătări muzicale interbelice peste care se țese treptat suspansul dezlegării unei intrigi polițiste. Finalul cu iz de farsă lasă intenționat publicului o umbră de îndoială învăluită în abur de legendă. Melodii celebre interpretate live, o coregrafie remarcabilă și pasiunea actorilor sunt amplasate într-un spațiu scenic rafinat ce descrie sugestiv aerul unui București cosmopolit demult apus, care trezește până în zilele noastre admirație, atracție și încântare.

În distribuţie : Domnișoara Dorothea – Crina Matei, Maestrul Dorel – Daniel Filipescu Maria, ajutor de bucătar – Ana Maria Ivan, Pavel ospătar la „Leul și cârnatul” – Cristi Neacșu, Monsieur Jacques, bucătarul restaurantului, „Leul și cârnatul” – Sorin Aurel Sandu, Gicuțu, îngrijitorul localului – Viorel Păunescu.

Pe 13 februarie, ora 19:00, „Hedwig and the Angry Inch” se poate vedea la Teatrul Metropolis, Sala Olga Tudorache, în regia, costumele și coregafia lui Răzvan Mazilu şi decorul Adrianei Grand. Musicalul "Hedwig and the Angry Inch" de John Cameron Mitchell, muzica și versurile de Stephen Trask a avut un impact extraordinar la public încă de la prima sa punere în scenă pe off-Broadway, din anul 1998. Câștigător al prestigioaselor Tony Award, Obie Award, Outer Critics Circle Award, spectacolul a fost aclamat în sute de producții pe scene de pe întreg mapamondul. Piesa a fost ecranizată în anul 2001, pelicula primind premiul pentru cel mai bun regizor la Sundance Film Festival și o nominalizare la Globul de Aur. "Hedwig and the Angry Inch" spune povestea unei existențe contorsionate între căutarea succesului pe scenă și găsirea împlinirii într-o existență zbuciumată și nonconformistă. Încercările incredibile prin care trece Hedwig, dar mai ales asumarea și sensibilitatea cu care le dezvăluie publicului pe acorduri de rock, au făcut ca în jurul piesei să se țeasă o aură de cult pentru iubitorii genului de musical. Hedwig nu este un manifest pentru un anumit tip de sexualitate, ci o experiență teatrală cu un mesaj profund uman ce îndeamnă la deschidere și empatie față de suferința pe care o resimte, de fapt, fiecare ființă umană.

În distribuţie : Hedwig – Tudor Cucu – Dumitrescu, Yitzhak – Ana-Maria Ivan, Band-ul „The Angry Inch”:, Backing vocals – Irina Cărămizaru și Cristina Danu, Pian – Johnny Bica, Baterie – Andrei Paraschiv, Chitară – Ciprian Pop, Chitară bas – Vlad Vedeș.

Pe 17 februarie, ora 19:00, „Hoțul din pendulă” de Dario Fo se joacă la Teatrul Excelsior, în regia și scenografia lui Alexandru Grecu. „Hoțul din pendulă” vorbește despre devalorizarea sentimentelor în viața de cuplu și amendează egoismul fără remușcări care ne împinge spre aventura extraconjugală. Scrisă cu un sarcasm iute într-o Italie a anilor 1950 bigotă și tradiționalistă în care divorțul era interzis, iar menținerea aparențelor era ridicată la nivel de religie, piesa este complet valabilă și astăzi.

În distribuție: Hoțul – Cristi Neacșu, Soția hoțului – Cristina Danu, Bărbatul – Sorin – Aurel Sandu, Femeia – Crina Matei, Ana – Irina Cărămizaru, Antonio – Cătălin Frăsinescu.

În sfârşit pe 28 februarie, ora 19:00 „Conu Leonida (1880 – 2023)” de Ion Luca Caragiale se joacă la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu în regia lui Radu Popescu, scenografia Kimberly Vintilă. Conu’ Leonida este un „monstru sacru” al lumii noastre teatrale. Dar înainte de a fi un monstru, este un om prins în plasa informațiilor care vin peste el din mass media, care îi distrug lui și Efimiței liniștea somnului și a gândului. La 1880, ca și în 2023, asistăm la o veșnică poveste a societății noastre în care ”tot ce-i românesc nu piere”.

În distribuție: Conu’ Leonida – Ion Haiduc, Efimița – Manuela Hărăbor, Safta / Bețivul – Ana-Maria Ivan

