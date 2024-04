Premiera „Hedda Gabler” în regia lui Thomas Ostermeier la TNB – sâmbătă 13 aprilie

Vizionar regizor german de teatru, Thomas Ostermeier devine celebru în toată lumea prin montările sale uimitoare, adesea viscerale, care i-au atras rapid renumele de artist iconoclast, de „enfant terrible”. Spectacolele sale, puse în scenă atât la Schaubühne Berlin (al cărui director artistic este de peste 20 de ani), dar și pe scene importante din întreaga lume, au devenit repere ale teatrului contemporan.

Aflat astăzi la apogeul carierei sale, râvnit de marile scene ale lumii, Thomas Ostermeier montează acum, în premieră în România, Hedda Gabler de Henrik Ibsen, o producție reunind o echipă de realizatori de la Schabühne Berlin și o distribuție alcătuită din actori de elită ai Teatrului Național București.

Cunoscut pentru „rescrierile” după dramaturgi clasici, ca Shakespeare sau Ibsen, Ostermeier realizează spectacole care vorbesc despre lumea de azi într-un limbaj teatral nou și cu mijloace contemporane. Remixurile sale aduc în fața publicului povești de viață care par că au fost scrise în zilele noastre.

În Hedda Gabler, care a avut premiera în 1891, Henrik Ibsen aducea o critică virulentă la adresa burgheziei secolului al XIX-lea. Astăzi, burghezia nu mai există sub forma unei clase omogene, ca acum două secole. Totuși, în mod paradoxal, dorințele și temerile burgheze care au condiționat și deformat biografiile în secolul al XIX-lea se regăsesc astăzi într-o formă aproape neschimbată - dar acum, în mod egal, în toate straturile societății. Teama de declin social a devenit un motiv comun al epocii noastre.

În viziunea lui Thomas Ostermeier, Hedda Gabler este un produs al erei digitale, o femeie obișnuită să obțină exact ceea ce vrea. Dar această Hedda realizează că există o mare diferență între ceea ce crede ea că își dorește și ceea ce are ea cu adevărat nevoie. În viziunea lui Ostermeier, strălucitoarea Hedda este o combinație de femeie fatală și copil răsfățat care s-a plictisit de noile jucării și se distrează practicând jocuri periculoase.

„Ce mă interesează pe mine ca regizor este că mă aflu în fața unui autor (Ibsen) care arată cum încearcă o ființă umană, cu emoțiile și sentimentele ei, să supraviețuiască, păstrându-și sufletul intact, într-o lume total raționalizată și materialistă, în care domnește exclusiv puterea banului” Thomas Ostermeier.

Premiera spectacolului are loc sâmbătă, 13 aprilie. Urmează alte reprezentații pe 14, 16, 18, 19 aprilie și pe 9, 16, 22, 23 și 24 mai 2024.

Hedda Gabler

de Henrik Ibsen

Traducere: Ozana Oancea

Regie: Thomas Ostermeier

Regizor asociat: Christoph Schletz

Decor: Jan Pappelbaum

Costume: Ruxandra Bușneag

Muzica: Malte Beckenbach

Video: Sébastien Dupouey

Lighting design: Erich Schneider, Carsten Sander

Asistent regie: Corina Mihaela Predescu

Producător delegat: Mădălina Ciupitu

Asistent producție: Nikita Dembinski

Regia tehnică: Silviu Negulete, Vlad Isăilă

Pauză: Nu

Spectacol nerecomandat minorilor sub 12 ani. Nerecomandat persoanelor cu hiper-sensibilitate acustică. Spectacolul este supratitrat în limba engleză

Miercuri dimineață a avut loc, în foaierul Sălii „Ion Caramitru” a TNB conferința de presă prilejuită de premiera spectacolului „Hedda Gabler”, în regia lui Thomas Ostermeier, în prezența actorilor din distribuție (Ana Ciontea, Raluca Aprodu, Crina Semciuc, Marius Manole și Richard Bovnoczki), a regizorului asociat Christoph Schletz și a managerului interimar al TNB, George Călin.

Actorul Marius Manole a afirmat că întâlnirea cu Thomas Ostermeier, regizorul spectacolului „Hedda Gabler” de Henrik Ibsen, este foarte importantă, pentru acesta contând în primul rând cunoaşterea actorului cu care lucrează.

„Cred că e foarte importantă întâlnirea cu el. Şi dacă punea Cartea de telefoane, darămite un text ca 'Hedda Gabler'. Deci întâlnirea cu Ostermeier a fost pentru noi ceva foarte personal, foarte important, pentru că ne-am îndrăgostit de el, în primul rând pentru că la el nu e important neapărat să facă un spectacol, ci lucrul cu actorii, dezvoltarea lor şi cunoaşterea actorului pe care îl are în faţă acum. Rugămintea mare a lui a fost să reuşim să ne conectăm, (...) să ne punem problemele noastre în acel rol, care, iertaţi-mă, sunt foarte actuale. Singurătatea noastră, frustrările noastre, neiubirile noastre sunt mai actuale ca nicicând pentru noi. Şi atunci pentru noi e un spectacol actual şi, oricum, sunt abordate nişte teme care nu mor niciodată”, a spus Manole.

Ana Ciontea a mărturisit că s-a simţit „ca o debutantă” la casting, deşi nu a încercat „nicio presiune” din partea regizorului, iar Raluca Aprodu a arătat că nu a trebuit „să demonstreze”.

„Am simţit că şi el a venit foarte deschis şi foarte atent, cât să nu ne copleşească cu 'Marele Thomas Ostermeier'. Sub nicio formă. De la egal la egal. Are o chestie foarte drăguţă pe care o face înainte de repetiţii. Ne pune pe toţi, toată echipa, în cerc şi ne întreabă cum suntem astăzi şi fiecare să spună dacă are o zi proastă, dacă are o zi bună... (...) Haideţi să vedem spectacolul, pentru că eu am aşa o frică de pomul lăudat, dar real. Este un spectacol de actori şi asta este o şansă foarte mare pentru noi toţi”, a spus actriţa.

Regizorul asociat al montării, Christoph Schletz, a afirmat că spectacolul cu „Hedda Gabler” a fost montat pentru prima oară acum 20 de ani, la Berlin, cel de la Bucureşti fiind „cu totul altă producţie”.

„Are aceeaşi scenografie, aceaşi muzică, vor apărea însă proiecţii video noi, deoarece avem o nouă protagonistă, pe Raluca. La Bucureşti avem cu totul alt spectacol. Aşadar, faţă de alte montaje aceasta este cu totul altă producţie, cu alte persoane, cu totul altă energie. Sentimentul meu personal este că acum este cea mai bună distribuţie. Distribuţia noastră iniţială de la Berlin era cu personaje prea tinere, pe când acestea de acum sunt minunate”, a spus regizorul.

El s-a declarat „impresionat de cât de repede înţeleg indicaţiile actorii din România şi cât de bine reuşesc să intre în rol fără să vorbească prea mult pe lângă”.

„Mi-a plăcut foarte mult modul de lucru cu actorii români, foarte modeşti, foarte umani, niciun pic de orgolii. A fost natural şi plăcut”, a spus Schletz.

