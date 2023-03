Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu primește Premiul pentru Cultură și Festivaluri Castelló

„Suntem fericiți că Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, pe lângă multe alte recunoașteri, iată, primește recunoașterea unuia dintre cele mai importante festivaluri din Spania. Primăria Castelló de la Plana și Fundația Moros d’Alqueria au hotărât în acest an ca premiul care a consfințit importanța unor alte mari evenimente comunitare, precum Carnavalul de la Veneția, Carnavalul de la Londra, Oktoberfest din München, Festivalul Luminilor de la Lyon, să primească această recunoaștere internațională. Suntem mândri că putem să aducem Sibiului această distincție, prin vocea doamnei primar Amparo Marco Gual – pe care am invitat-o la ediția din acest an a FITS, alături de conducerea Fundației Moros d’Alqueria, în așa fel încât să putem dezvolta proiecte comune între cele două comunități”, a declarat Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu.

Gala în cadrul căreia va avea loc decernarea premiului se va desfășura în Teatrul Principal din Castelló, începând cu ora 19.30, iar distincția FITS va fi ridicată de Irina Marin, consulul României la Castelló de la Plana.

Primarul localității Castelló de la Plana, Amparo Marco Gual, i-a transmis președintelui Constantin Chiriac faptul că prin decizia ca distincția de anul acesta să fie acordată FITS „se dorește recunoașterea acestui important festival de teatru din Europa Centrală și de Est și unul dintre cele mai prestigioase la nivel mondial”.

Anul acesta, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu se află la cea de 30-a ediția și se va desfășura în perioada 23 iunie – 2 iulie 2023, cu tema Miracol/Wonder.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹