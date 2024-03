Ruxandra Donose, explozivă, seducătoare, excepțională, pe scena Operei din București, în Carmen de Bizet, la început de martie

Două spectacole cu casa închisă, pe 1 și 3 martie, terminate cu ovații, urale și emoții cât întreaga sală a operei, după cum spunea mezzosoprana Ruxandra Donose, care joacă cu măiestrie, inteligență, talent și foarte multă experiență în cel mai cunoscut și dorit rol de mezzosoprană. Un rol în care a debutat acum mai bine de 30 de ani: „Eram atunci o Carmen bebeluș, acum sunt o Carmen care știe mult mai multe despre rol și despre situația în care o femeie precum Carmen se poate afla. Iubesc acest rol pentru că ne înfățișează o femeie cu adevărat liberă, puternică, atractivă, nu prin faptul că încearcă să seducă, ci prin faptul că este sigură de ea, conștientă de ceea ce are și are o extraordinară demnitate, nu îi este teamă să moară pentru principiile ei. Această umanitate a ei o face ca pe parcursul operei să se transforme din tânăra fără griji de la început într-o femeie din ce în ce mai apăsată și constrânsă din toate părțile. Cine mă cunoaște știe că eu îmi folosesc toate puterile să iau orice personaj și să îl îndepărtez de clișeu. Pentru mine este o mare bucurie că în ultima vreme mă aflu din ce în ce mai des pe scena Operei Naționale din București.” (mezzosoprana Ruxandra Donose).

Alături de Ruxandra Donose, ale cărei ținută, voce și joc actoricesc au smuls de mai multe ori aplauze publicului, a fost tenorul mexican Ramón Vargas, pentru a doua oară la București, care s-a împrietenit cu rolul Don José de scurt timp:

„Am început să interpretez rolul lui Don José abia de anul trecut și îmi place mult de tot. Îl văd foarte elegant, muzica este foarte frumoasă, complexă. Don José este un tânăr nesigur, probabil a avut o copilărie dificilă și are probleme de atașament, în zona asta am încercat să duc personajul. A pierdut totul: familia, dragostea, slujba, femeia de care a fost îndrăgostit. Publicului trebuie să-i fie milă de el, deși ajunge un criminal. Vedeți, deși scrisă acum sute de ani, opera este actuală. Cred că fiecare dintre spectatori se poate regăsi în câte un personaj din Carmen. Draga mea colegă și prietenă, Ruxandra Donose, a fost minunată. A făcut un rol extrem de bun, emoționant, deloc agresiv, așa cum o fac unele mezzosoprane, ci, mai degrabă, plin de durere, deloc clișeistic, a fost extraordinară!” (tenorul Ramón Vargas)

Baritonul Mihai Damian a fost invitat în rolul Escamillo, un rol care îi vine ”mănușă”, după cum spunea emoționat după spectacolul de vineri, 1 martie: „Mă simt confortabil din toate punctele de vedere. Este un rol mult visat și căutat de către interpreți, datorită ariei, care este un hit. Sunt puține persoane care să nu cunoască acest cântec al toreadorului, se aude de mai multe ori de-a lungul operei, chiar de dinainte să apară Escamillo în scenă și de multe ori după ce și-a cântat aria.” Muzica este una plină de virilitate și cere o prezență scenică pe măsură. Tânărul bariton Mihai Damian spune că, introvertit fiind, să intre în pielea lui Escamillo a fost o provocare: ”Odată ce fac primul pas în scenă totul devine natural și parcă sunt cuprins de un spirit care mă ghidează spre toate alegerile potrivite. Știu că publicul așteaptă cu nerăbdare să asculte aria. Publicul are în ureche un standard, sunt atât de mult reinterpretări, încât publicul poate să devină foarte exigent.” (baritonul Mihai Damian)

Ruxandra Donose

Printre cele mai cunoscute și apreciate mezzosoprane din generația sa, Ruxandra Donose a capturat atenția publicului și a criticii de specialitate în teatre de operă și săli de concerte în întreaga lume. Asociată inițial mai mult cu Belcanto, muzica lui Mozart sau muzica franceză, în ultimii ani a făcut trecerea spre repertoriul dramatic german și italian, bucurându-se de un enorm succes în rolul Kundry din opera Parsifal de Wagner cu Filarmonica din Berlin sub bagheta lui Sir Simon Rattle, ca Elektra în opera „Orest“ de Manfred Trojahn la Opera din Zürich, sau Sieglinde în Walkiria de Wagner la Londra, sub bagheta lui Vladimir Jurowski. Rolul Fricka în Inelul Nibelungilor de la Grand Thetre de Geneve a apărut de curând integral pe DVD.

Într-o carieră care se desfășoară de peste 30 de ani la nivel internațional, Ruxandra a cântat pe cele mai mari scene de operă ale lumii, de la Royal Opera Covent Garden, Londra până la Metropolitan New York, trecând prin Wiener Staatsoper, Theater an der Wien, Opera Paris Bastille, Théatre de Chatelet Paris, Opéra de Lyon, Teatro Real Madrid, Oprenhaus Zürich, Grand Théatre de Genève, Deutsche Oper Berlin, Bayerischer Staatsoper München, Teatro la Fenice Venezia, Grande Teatro di Torino, Opera Bolshoi din Moscova, Opera din Beijing, Opera din Shanghai, ca si Toronto Opera Company, San Francisco Opera, Los Angeles Opera, Chicago Opera, Philadelphia Opera, San Paolo Opera, Opera din Copenhaga, Opera in Helsinki, Glyndebourne Festival, Ravinia Festival, Festivalul de la Salzburg și multe altele.

A cântat concerte sau recitaluri în cele mai reputate săli de concert de la Wigmore Hall, Royal Festival Hall, Barbican Theatre din Londra, la Carnegie Hall din New York, trecând prin Konzerthaus Viena, Musikverein Viena, Salle Pleyel Paris, Bunka Kaikan in Tokio, Ceaikovski Hall din Moscova, Sala Gasteig din München, Tonhalle Zürich, si altele, cu orchestre ca Filarmonica din Viena, Filarmonica din München, Filarmonica din Berlin, Filarmonica din Londra, Orchestre de Paris, New York Philarmonic, Boston Symphony, Chicago Symphony, San Francisco Symphony, Japan Philarmonic, Shanghai Symphoy, Orchestre de la Suisse Romande, Staatskapelle Dresden si multe altele. A lucrat cu dirijori precum Sergiu Celibidache, Claudio Abbado, Mariss Jansons, Pierre Boulez, Sir Colin Davis, Zubin Mehta, Charles Dutoit, Teodor Currentzis și alții.

Ruxandra Donose a cântat, de asemenea, și a înregistrat mult repertoriu baroc, a înregistrat opere integrale baroce, pentru EMI, Deusche Gramphone, Decca, Naive și altele, cu orchestre ca Armonia Atenea, La Cetra, Concerto Köln, I Barrochisti. Înregistrările sale mai cuprind și multe lucrări vocal-simfonice, sau lieduri.

Înregistrarea ei cu Stabat Mater de Dvorak, sub bagheta lui Giuseppe Sinopoli a fost nominalizată la cea de-a 44 ediție a premiilor Grammy.

Printre proiectele din viitorul apropiat, menționăm recitaluri de Lied la Viena, opera "Tristan și Isolda" de Wagner la Tokio, sub bagheta lui Marek Janowski, și premiera americană a operei "Innocence“ de Kaja Saariaho la opera din San Francisco.

Ramón Vargas

Ramón Vargas este unul dintre cei mai importanți tenori ai generației sale și unul dintre cei mai renumiți la nivel mondial. Născut în Ciudad de Mexico, a studiat la Instituto Cardenal Miranda din orașul său natal, cu Antonio López și Ricardo Sánchez. În 1986, după ce a câștigat Competiția Enrico Caruso din Milano, Italia, și-a continuat pregătirea la Studioul de Operă din Viena sub îndrumarea lui Leo Müller și ulterior în Milano sub îndrumarea lui Rodolfo Celletti.

Debutul lui Ramón Vargas la Metropolitan Opera din New York a avut loc în 1992, unde a interpretat rolul lui Edgardo înlocuindu-l pe Luciano Pavarotti în Lucia di Lammermoor alături de June Anderson. Curând după aceea, și-a făcut debutul la Teatro alla Scala, în 1993, unde a jucat rolul lui Fenton în noua producție a lui Giorgio Strehler care sărbătorea centenarul lui Falstaff, sub îndrumarea lui Riccardo Muti. De atunci a fost invitat în principalele teatre ale lumii: Opera Națională din Paris, Covent Garden din Londra, Festivalul de la Salzburg, Opera de Stat din Viena, München, Florența, Roma, Arena di Verona, Teatrul Colón din Buenos Aires, San Francisco, Madrid, Liceu din Barcelona, Tokyo, Moscova, Teatrul de Arte Frumoase și multe altele.

Cu o discografie impresionantă, Ramón Vargas are numeroase înregistrări și videoclipuri, printre care se remarcă operele Werther, La Favorita, Un Turco en Italia, precum și diferite recitaluri cu arii de operă, cântece mexicane și colinde de Crăciun. Înregistrările La Boheme de la Met din New York și La Traviata de la La Scala din Milano sunt iconice.

Mihai Damian

Din anul 2019 își desfășoară activitatea ca bariton în cadrul Filarmonicii de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca, colaborând de-a lungul anilor cu dirijori de renume mondial, amintindu-i pe: Lawrence Foster (SUA), Sascha Goetzel (Austria), David Crescenzi (Italia), Mihnea Ignat (România), Cristian Spătaru (Republica Moldova), Ștefan Novak (România), Roland Börger (Chile) și Cornel Groza (România).

Debutează cu rolul baritonului din „Carmina Burana” de Carl Orff alături de Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” în 26 mai 2022 urmând diverse colaborări cu mai multe filarmonici din țară. În 30 septembrie 2022 debutează pe scena Operei Naționale Române din Timișoara în rolul Contelui Almaviva din opera „Le Nozze di Figaro” de Wolfgang Amadeus Mozart iar pe 23 octombrie în rolul lui Belcore din opera „L’Elisir d’amore” de Gaetano Donizetti pe scena Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.

