Sezonul Cultural România – Polonia 2024-2025

Institutul Cultural Român de la Varşovia continuă în 2024 parteneriatul de tradiție cu cel mai mare și mai important eveniment cinematografic din Polonia, Festivalul de Film Nowe Horyzonty de la Wrocław, care are loc în acest an în perioada 18-28 iulie, în cinematografe, și online, până în 4 august. La această a XXIV-a ediție a manifestării internaționale, participarea românească va fi centrată pe un program special conceput, intitulat Jocuri de oglinzi, curatoriat de criticul de film Mihai Chirilov, cuprinzând patru perechi de filme, noi și de arhivă, alese cu o cheie de interpretare, într-un dialog de teme, contexte, tehnici cinematografice și viziuni auctoriale. Evenimentele fac parte din programul Sezonului Cultural România – Polonia 2024-2025.

La invitația ICR Varșovia, o parte din creatorii filmelor noi – Tudor Giurgiu, Andrei Cohn, Ilinca Manolache – vor fi prezenți la Wrocław pentru întâlniri și discuții cu publicul.

Programul proiecțiilor din secțiunea România – Jocuri de oglinzi și a întâlnirilor cu invitații români este următorul:

Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii, r. Radu Jude (2023)



19.07., ora 19.00 – KNH, Sala 9

24.07., ora 12.30 – KNH, Sala 9 (întâlnire cu actrița principală, Ilinca Manolache)

26.07., ora 9.45 – KNH, Sala 9

Angela merge mai departe, r. Lucian Bratu (1982)

21.07., ora 18.45 – DCF, Sala Lwów

27.07, ora 15.45 – DCF, Sala Lwów

Libertate, r. Tudor Giurgiu (2023)

21.07., ora 16.00 – KNH, Sala 6 (întâlnire cu regizorul Tudor Giurgiu)

24.07., ora 13.00 – KNH, Sala 5

27.07., ora 19.15 – KNH, Sala 3

online 18.07., ora 12.00 – 4 .08.

Videogramele unei revoluții, r. Andrei Ujică, Harun Farocki (1992)

24.07., ora 12.45 – DCF, Sala Lwów

26.07., ora 9.45 – DCF, Sala Lwów

Săptămâna Mare, r. Andrei Cohn (2024)

22.07., ora 19.00 – KNH, Sala 6 (întâlnire cu regizorul Andrei Cohn)

24.07., ora 15.30 – KNH, Sala 5 (întâlnire cu regizorul Andrei Cohn)

28.07., ora 16.15 – KNH, Sala 3

online 18.07., ora 12.00 – 4 .08.

Nu te teme, Iacob!, r. Radu Gabrea (1982)

22.07., ora 15.45 – DCF, Sala Lwów

25.07., ora 9.45 – DCF, Sala Lwów

MMXX, r. Cristi Puiu (2023)

20.07., ora 9.45 – KNH, Sala 3

24.07., ora 9.45 – KNH, Sala 3

28.07., ora 13.00 – KNH, Sala 3

online 18.07., ora 12.00 – 4 .08.

Balanța, r. Lucian Pintilie (1992)

23.07., ora 15.45 – DCF, Sala Lwów

28.07., ora 12.45 – DCF, Sala Lwów

Adrese cinematografe și săli:

KNH – Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19A-21

DCF - Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64A // Sala Lwów



Alături de promovarea producțiilor selectate, ICR Varșovia susține prezența participanților din România la atelierele „Studio Nowe Horyzonty+”, dedicate profesioniştilor din domeniul cinematografiei, şi la întâlnirile “A Sunday in the Country”, dedicate tinerilor critici de film.

Unul dintre punctele importante din programul Festivalului este reprezentat de atelierele „Studio Nowe Horyzonty+” (18-21 iulie), o iniţiativă adresată perechilor regizor-producător, care au în pregătire (dezvoltare) primul sau al doilea lungmetraj de ficțiune. Studio Nowe Horyzonty + este organizat de Asociația Nowe Horyzonty și Creative Europe Desk Polska, cuprinde patru zile de ateliere și prelegeri privind diferite aspecte al promovării și dezvoltării proiectelor, susţinute de experţi în domeniu – regizori, producători, agenţi de vânzări, programatori de festivaluri, creatori de renume.Partenerii constanți ai programului sunt EAVE, MIDPOINT Institute și London Film Academy.

La ediţia din 2024 a atelierelor au fost selectați din România regizorul Matei Lucaci-Grünberg și producătoarea Andreea Duțu, cu proiectul lungmetrajului de debut Elvira și Cenzura.

O altă contribuţie românească la Wrocław este cea din cadrul întâlnirilor “A Sunday in the Country”, organizate de Asociaţia Nowe Horyzonty şi Academia Europeană de Film, în colaborare cu KinoPolska, cu sprijinul Institutului Polonez al Cinematografiei. Va fi cea de-a noua prezenţă românească la acest eveniment, a cărui ediţie 2024 se va desfăşura în perioada 25-28 iulie, cu participarea unor tineri critici de film din România, Polonia, Lituania, Olanda, Ungaria, Spania, Elveția și Portugalia. România va fi reprezentată de Flavia Dima.

Una dintre noile secțiuni ale Festivalului Nowe Horyzonty, aflată în 2024 la cea de-a doua ediție, este Smart7, creată colaborativ de șapte festivaluri europene de film: Transilvania IFF (România), Nowe Horyzonty (Polonia), Kino Pavasaris IFF (Lituania), IndieLisboa IFF (Portugalia), Filmadrid (Spania), Reykjavik IFF (Islanda) și Thessaloniki IFF (Grecia). În componența ei intră șapte filme, selectate de curatorii festivalurilor, iar filmele sunt prezentate în secțiuni-concurs similare, în toate cele șapte țări. Smart7 oferă spațiu noilor voci din cinematografia europeană, cineaștilor care apelează la convenții și strategii artistice foarte diferite. Ele au în comun originalitatea mijloacelor de expresie, sensibilitatea socială, energia tinereții, entuziasmul pentru schimbare și dezacordul față de o lume organizată după principii conservatoare. În acest an, filmul românesc selectat în Smart7 și prezentat la Wrocław este Unde merg elefanții (2024), co-regizat de Gabi Virginia Șarga și Cătălin Rotaru.

Proiecții:

23.07., ora 13.00 – KNH, Sala 2

26.07., ora 16.00 – KNH, Sala 2 (întâlnire cu regizorii Gabi Virginia Șarga, Cătălin Rotaru)

28.07., ora 13.00 – KNH, Sala 2 (întâlnire cu regizorii Gabi Virginia Șarga, Cătălin Rotaru)

online 18.07., ora 12.00 – 4 .08.

Proaspăt câștigător în acest an al Premiului Queer Palm la Festivalul de Film de la Cannes, filmul Trei kilometri până la capătul lumii, în regia lui Emanuel Pârvu, va avea și el trei proiecții în cadrul Festivalului Nowe Horyzonty, închizând lista producțiilor românești selectate.

Proiecții:

20.07., ora 16.15 – DCF, Sala Warszawa

23.07., ora 10.15 – DCF, Sala Warszawa

26.07., ora 13.15 – DCF, Sala Warszawa

Inaugurarea Sezonului Cultural România – Polonia 2024-2025

În data de 27 iulie a.c., de la ora 17.00, Muzeul Național din Gdańsk găzduiește la Palatul Abaților (Oddział Sztuki Nowoczesnej, ul. Cystersów 18, Gdańsk) vernisajul expoziției „Nicolae Grigorescu. Pictor al ethosului românesc”, cu lucrări din colecția Muzeului Național de Artă al României.

Expoziția inaugurează oficial Sezonul Cultural România – Polonia 2024 – 2025, care include 17 luni de evenimente culturale de excepție și schimburi culturale la o scară nemaiîntâlnită până în prezent în relațiile culturale dintre cele două țări.

Seria de activități cu care începe oficial în Polonia primul sezon cultural bilateral organizat în istoria celor două țări continuă cu următoarele evenimente:

- 28 iulie, ora 16.00 – prelegere susținută de dr. Călin Stegerean, curatorul expoziției „Nicolae Grigorescu. Pictor al ethosului românesc” și director al Muzeului Național de Artă al României;

- 28 iulie, ora 18.00, și 29 iulie, ora 19.30 – două reprezentații ale spectacolului „Hamlet”, în regia lui Declan Donnellan, producție a Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova, în cadrul Festivalului Shakespeare din Gdańsk. Detalii și bilete: Program Festiwal Szekspirowski 2024 – Festiwal Szekspirowski

- Pe toată durata Festivalului Shakespeare (26 – 29 iulie), la Forum Mall ( ul. Targ Sienny 7, Gdańsk), va fi expusă instalația „Shakespeare Dimensions. Episode one”. Instalația este un experiment scenografic virtual 3D, conceput de Vlad Drăgulescu, sub forma unui cub imersiv, în care universul shakespearian din piesa „Furtuna” este generat în întregime de tehnologia contemporană.

Sezonul Cultural România-Polonia 2024-2025 este organizat de Ministerul Culturii și Institutul Cultural Român, prin reprezentanța sa de la Varșovia, pentru partea română, respectiv Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și Institutul „Adam Mickiewicz”, în parteneriat cu Institutul Polonez din București, pentru partea polonă.

În cadrul Sezonului sunt organizate zeci de evenimente: expoziții, concerte, spectacole de teatru și dans, proiecții de filme, dezbateri, dar nu numai. Inaugurarea sezonului polonez în România a avut loc în data de 21 iunie a.c. la Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, cu expoziția „Tatry. Wróblewski, Karłowicz, Wyczółkowski”, curatoriată de prof. Anna Król, dr. Magdalena Ziółkowska și Wojciech Grzybała

„Nicolae Grigorescu. Pictor al ethosului românesc” – expoziția-eveniment inaugurează Sezonul Cultural România-Polonia

Prima expoziție monografică dedicată fondatorului picturii moderne românești va fi vernisată în data de 27 iulie, ora 17.00, la Muzeul Național din Gdańsk (Palatul Abaților, Secția de Artă Modernă a Muzeului Național din Gdańsk, ul. Cystersów 18).

Vernisajul expoziției inaugurează oficial Sezonul Cultural România - Polonia 2024-2025.

Lucrările incluse în expoziție provin din colecția Muzeului Național de Artă al României, iar curatorul este directorul general al instituției, dr. Călin Stegerean, asistat de muzeografa Miruna Moraru.

În expoziție au fost selectate printre cele mai valoroase lucrări semnate de Grigorescu din patrimoniul Muzeului Național de Artă al României - 44 de lucrări -, care ilustrează temele tratate recurent de pictor. Expoziția este acompaniată de 49 de piese din colecția etnografică a Muzeului Satului din București care recreează atmosfera încăperilor ilustrate în picturile lui Grigorescu.

Complementar, pe întreaga durată a expoziției (27 iulie - 27 octombrie), va fi organizat un program variat de activități conexe adresate unor categorii de public cu vârste și interese diverse față de opera lui Grigorescu și față de cultura română. Programul de activități conexe este organizat în colaborare de Muzeul Național din Gdańsk și Institutul Cultural Român de la Varșovia.

Acesta debutează în data de 28 iulie, ora 16.00, cu prelegerea susținută de dr. Călin Stegerean, curatorul expoziției, intitulată De ce să-l mai iubim pe Grigorescu?

Organizatorii expoziției: Ministerul Culturii din România prin Muzeul Național de Artă al României și Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, în colaborare cu Ministerul Culturii și Patrimoniului Național din Polonia, prin Muzeul Național din Gdańsk, și Institutul Cultural Român.

Sezonul Cultural România – Polonia 2024-2025 este organizat de Ministerul Culturii și Institutului Cultural Român, prin reprezentanța sa de la Varșovia, pentru partea română, respectiv de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și Institutul „Adam Mickiewicz”, în parteneriat cu Institutul Polonez din București, pentru partea polonă.

Mai multe detalii, în curând.

Imagine: Nicolae Grigorescu, Fata cu zestrea ei [1885-1891] ulei pe pânză, 37 x 52 cm

Din colecția Muzeului Național de Artă al României ⓒ MNAR

Hamlet, producția Naționalului din Craiova, la Festivalul Shakespeare din Gdańsk

Institutul Cultural Român de la Varșovia continuă colaborarea cu Festivalul Shakespeare din Gdańsk și sprijină participarea la ediția din acest an a Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova cu două reprezentații ale spectacolului „Hamlet”, în regia lui Declan Donnellan.

Reprezentațiile din datele de 28 și 29 iulie fac parte din seria de evenimente ocazionate de inaugurarea Sezonului Cultural România – Polonia 2024-2025.

Hamlet

Regia: Declan Donnellan, Cheek by Jowl

Producția Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova

Spectacol în limba română cu supratitrare în limbile polonă și engleză.

Durata: 2 ore fără pauză

Spectacol pentru public cu vârsta de minimum 12 ani.

Reprezentații: 28 iulie, ora 18.00 și 29 iulie, ora 19.30, la Teatrul Shakespeare din Gdańsk (ul. Wojciecha Bogusławskiego 1)

Bilete: Program Festiwal Szekspirowski 2024 – Festiwal Szekspirowski

„Este adesea trecut cu vederea faptul că Shakespeare a transformat patru dintre cele mai plictisitoare cuvinte din limba engleză în cea mai faimoasă replică din teatrul universal, „A fi sau a nu fi”. Cum poate ceva atât de abstract să rezoneze în atâtea culturi și epoci? Unii spun că răspunsul este simplu: „a fi!” Mai degrabă decât să ne întrebăm despre existență, întrebări care sunt fără răspuns, ar trebui să îmbrățișăm pur și simplu viața și să mergem mai departe.

Întrebarea continuă să bântuie mulți oameni, inclusiv pe mine. Importanța sa rezidă în necunoscutul ‘de ce’. Această întrebare a bântuit filosofii mult înainte de Socrate. Unii își pun întrebarea, în timp ce alții argumentează că, deoarece nu există un răspuns, nu are sens să o adreseze.

Uneori facem lucruri fără sens, lucruri cu adevărat cumplite, fără aparent niciun motiv sau beneficiu. Și alergăm în jurul nostru în disperare, întrebând „De ce?! De ce?!” Oamenii sunt singurele animale care pot fi irațional de crude, care pot săvârși acte spectaculoase de violență atât asupra lor, cât și asupra altor persoane.

Poate că acest lucru este legat de faptul că oamenii sunt singurele ființe care își pot pune la îndoială propria existență. Uneori, oamenii fac lucruri minunate sau îngrozitoare doar pentru a dovedi că existăm.

Dilema lui Hamlet încarnează această luptă. Dar nu direct, ci enigmatic, ca o fantomă în jurul coridoarelor întunecate de la Elsinore.”(Declan Donnellan)

Distribuția:

Hamlet: Vlad Udrescu

Gertrude: Ramona Drăgulescu

Claudius: Claudiu Mihail

Ofelia: Theodora Bălan

Polonius: Raluca Păun

Laertes: Alex Stoicescu

Stafia: Eugen Titu

Rosencrantz: Cătălin Vieru

Guildenstern: Darko Huruială

actorii: Marian Politic, Angel Rababoc, Costinela Ungureanu

Gărzi: Mircea Mogoșeanu, Mihnea Presura

Echipa artistică:

Regie: Declan Donnellan

Scenografie și costume: Nick Ormerod

Muzica: Tibor Cari

Traducere text n limba română: George Volceanov

Asistență regie: Laurențiu Tudor

FOTOFESTIWAL ŁÓDŹ: Iosif Király – Vechile amintiri devin tot mai persistente

Prima expoziție personală în Polonia a unuia dintre cei mai remarcabili artiști vizuali din România.

Expoziția este organizată în cadrul Sezonului Cultural România – Polonia 2024-2025.

Loc de desfășurare: Muzeul Orașului Łódź (ul. Ogrodowa 15)

Data vernisajului: 15 iunie, ora 17:00

Expoziția poate fi vizitată până pe data de 25 august astfel:

marți-joi 9:00 – 17:00

vineri-duminică 11:00 – 19:00

Iosif Király este un observator atent al modului în care amintirile evenimentelor din trecut, atât personale, cât și colective, ne însoțesc în mod constant și se schimbă odată cu timpul și cu acumularea de noi experiențe. Deși fotografiile sunt pentru Iosif Király ancore aruncate în trecut, el nu consideră amintirile ca fiind instantanee care apar identic ori de câte ori deschidem un album foto și le privim. Mai degrabă, amintirile sunt experiențe stocate în creier, care, de fiecare dată când sunt aduse în prezent, sunt intercalate și reconstruite în moduri diferite, în funcție de starea noastră emoțională, de informațiile și experiențele acumulate între timp.

Expoziția oferă privitorilor oportunitatea de a vedea modul în care artistul transpune în imagini și percepe modul în care funcționează mecanismele memoriei, abordând unele dintre temele sale preferate - sincronicitatea, simetria, sentimentul de déjà vu sau falsa recunoaștere.

IOSIF KIRÁLY este artist vizual, arhitect și educator. În anii ’80 a fost activ în rețeaua internațională mail-art, o mișcare artistică inițiată de grupul Fluxus. În 1995 a fost unul din fondatorii Departamentului de Fotografie și Imagine Dinamică din Universitatea Națională de Arte București, unde în prezent este profesor. Pe lângă activitatea sa artistică individuală, de-a lungul anilor a participat în diferite formule colaborative, cea mai cunoscută fiind grupul subREAL. După 2000 a inițiat și coordonat mai multe proiecte de cercetare interdisciplinară, printre care RO-Archive, o extinsă documentare vizuală asupra mutațiilor ce au avut loc în România post comunistă. A participat la numeroase expoziții, simpozioane, rezidențe artistice, iar lucrările sale se află în colecții publice și private de prestigiu, din România și internaționale.



ROXANA TRESTIOREANU este artist vizual, curator, cadru didactic la Universitatea Națională de Arte București. Trestioreanu este unul dintre fondatorii Departamentului de Fotografie și Imagine Dinamică din Universitatea Națională de Arte București. Din 1981 lucrările sale: cărți de artist, pictură, desen, instalații, film experimental, miniaturi textile, obiect, mail-art, fotografie sunt prezente în expoziții. A inițiat, coordonat și a fost implicată în proiecte de cercetare dezvoltate de Universitatea Națională de Arte București, European League of Institutes of the Arts, Goethe - Institut etc Din 1985 organizează expoziții de artă vizuală și evenimente educaționale internaționale. Activitatea ei este legată de drepturile omului, feminism, noile media. Lucrarile sale se regăsesc în colecții publice și private.

ÎN PREGĂTIRE

Ateliere de dans contemporan susținute de coregrafi români la Teatrul Polonez de Dans din Poznań

Institutul Cultural Român de la Varșovia și Teatrul Polonez de Dans de la Poznań organizează o serie de ateliere susținute de coregrafi români, cu trupa de actori și dansatori a teatrului, în perioada 28 mai – 10 octombrie.

Atelierele de cunoaștere sunt susținte de coregrafii Andrea Gavriliu, Mădălina Dan și Ștefan Lupu.

Atelierele vor fi urmate de o perioadă de creație și producție a unui spectacol, principala coproducție româno-poloneză în domeniul artelor spectacolului în cadrul Sezonului Cultural România-Polonia 2024-2025. Spectacolul va avea premiera în luna decembrie 2024, urmând ca, în 2025, să fie itinerat la festivaluri de teatru și dans contemporan din România.

Andrea Gavriliu a absolvit secția de actorie a Facultății de Teatru și Film din Cluj-Napoca în 2008. A lucrat ca actriță în cadrul „Teatrului Tineretului” din Piatra Neamț până în 2014. În 2013 a obținut masteratul în coregrafie la UNATC pentru regia, coregrafia și interpretarea spectacolului Zic Zac, o producție de teatru-dans care a devenit populară în România și în străinătate. În prezent, este coregraf la Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, doctor în teatru și artele spectacolului și predă mișcare în cadrul UNATC. Activitatea sa include colaborări cu regizori de teatru și operă în calitate de coregraf și interpret, dar este interesată în special de crearea de spectacole de teatru fizic și popularizarea acestui gen.

Mădălina Dan este coregrafă și dansatoare, una dintre creatorele consacrate ale dansului contemporan din România, activă și pe scenele internaționale. Artista creează conținuturi complexe și metodologii de lucru sofisticate pe care le împărtășește în contexte care devin spații de comunicare, fiind un explorator și conector între oameni, colective și idei. Este absolventă UNATC - secția Coregrafie; a absolvit UNATC cu un master în scriere dramatică. Între 1998 și 2003 a fost membră a companiei de dans „Oleg Danovski” din Constanța. A fost artistă invitată la Herberger Institute, School of Dance (Arizona State University). Între 2014-2016 a studiat la Berlin, la HZT (Hochschulübergreifende Zentrum Tanz Berlin) în cadrul programului de masterat SoDA (Solo/Dance/Authuthorship). În 2015 a primit Premiul CNDB, iar în 2016 a fost Artist Asociat al CNDB. Lucrările ei au fost prezentate la Springdance Festival Utrecht, Balkan Dance Platform - Novi Sad, eXplore Dance Festival - București, Temps d'Images - Cluj, SouthBank Center & Chisenhale Dance Space - Londra, Fabrik Potsdam, Hebbel am Uffer - Berlin, TanzFabrik-Berlin, Tanzquartier Wien, Dance Theater Workshop - New York, Firkin Crane-Cork, Alta Theater - Praga, Art Stations Foundation - Poznan, Sophien Saale - Berlin, FFT -Düsseldorf, Impulse Festival- Mulheim, Lyon Dance Biennale, Schauschpiel Leipzig, Hellerau - Dresda, Bozar- Bruxelles, Serrralves Museum - Porto.

Ștefan Lupu este dansator și actor de teatru și film. A absolvit secția de actorie a Facultății de Teatru și Film din Cluj-Napoca în 2008. Are masterate în Arta Actorului de Comedie și în Arta Actorului de Film. Este doctorand în Studii teatrale aplicate, anul III, în cadrul UNATC, Facultatea de Teatru, prof. coord. dr. Gelu Colceag. A condus mai multe ateliere de dans. A câștigat o serie de premii pentru spectacolele Zic Zac, Hail Love și Commediamore. Susține roluri ca actor în trupa Teatrului Mic din București, unde, în prezent, este manager interimar.

Teatrul Polonez de Dans, fondat în 1973, este o instituție publică autonomă, cu o companie de dansatori profesioniști, care a evoluat de la o programare axată pe baletul clasic la dansul contemporan. Între anii 1988 și 2015, directoarea generală și artistică a fost prof. Ewa Wycichowska, prim-balerină la Teatr Wielki din Łódź, coregrafă și profesoară, una dintre cele mai mari personalități artistice din istoria dansului polonez. În perioada directoratului acesteia, Teatrul s-a axat pe creații de dans modern și contemporan. În anii 1999-2016, în cadrul Teatrului a funcționat programul Atelier, axat pe explorarea unor forme noi, dar și pe formarea unei noi generații de dansatori. Printre cei care au făcut parte din acest program, care continuă să marcheze scena de dans contemporan poloneză, se numără și directoarea actuală a teatrului, Iwona Pasińska. În prezent, Teatrul Polonez de Dans are sediul într-un spațiu renovat recent, dotat cu o scenă versatilă și echipamente de ultimă generație, fiind cea mai modernă scenă de dans din Polonia.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹