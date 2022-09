Sibiul revine la viață: sâmbătă începe Festivalul „25 de ore de teatru non-stop”

Timp de 25 de ore, sibienii se vor putea bucura de nu mai puțin de 21 evenimente (spectacole de teatru, concerte, ateliere etc.), care vor avea loc atât outdoor, la Grădina BIS, cât și indoor, în locații precum Sala Thalia, Teatrul GONG Sibiu, Biblioteca ASTRA Sibiu, Atrium Cafe etc. Printre companiile scenei independente de teatru din România, pe care cea de-a 12-a ediție a maratonului teatral le aduce la Sibiu, se numără Teatrul de Artă București, Reactor Cluj, Playhood București, Teatrul Godot, Replika, Green Hours, unteatru. Maratonul teatral, care va avea avea loc în acest an pe 24 și 25 septembrie, va fi urmat de un epilog, în perioada 28 septembrie - 2 octombrie 2022.

Mai bine de un deceniu, organizatorii, Asociația BIS și BIS TEATRU, nu au abandonat misiunea acestui festival: promovarea artiștilor tineri, independenți și crearea unui punct de întâlnire al acestora, sub forma unui maraton unic în peisajul teatral național. An de an, spațiile de joc au fost mereu pline: la miez de noapte, în toiul zilei, la ora răsăritului. Spectacolele, concertele, performance-urile s-au desfășurat atât în săli clasice, cât și în parcuri, piețe publice, grădini, biblioteci, librării, hale industriale, cartiere. Ediția a XII-a se va apleca asupra acelor companii independente care nu și-au abandonat misiunea în perioada pandemică, încăpățânându-se să existe, să găsească formule pentru a-și continua activitatea. În același timp, ediția de anul acesta va avea în centru arta teatrului ca ustensilă a acceptării, a includerii celor stigmatizați, marginalizați.