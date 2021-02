Special de Dragobete: „Să vorbesc cu tine”, o comedie plină de speranță despre iubire, cu Antoaneta Cojocaru și Daniel Pascariu, pe scena Teatrelli

„O rază de lumină într-un timp zbuciumat”, un spectacol plin de iubire și de optimism, „Să vorbesc cu tine”, pe textul cunoscutei Ana-Maria Bamberger, deopotrivă dramaturg și medic, cu Antoaneta Cojocaru și Daniel Pascariu în rolurile principale, va fi difuzat în regim de live streaming pe 24 februarie, de la ora 19.00, pe platforma Streamerse.

Un spectacol work in progress conceput de Antoaneta Cojocaru, în care actrița joacă alături de soțul ei, bas-baritonul și actorul Daniel Pascariu, o producție CREART/Teatrelli, „Să vorbesc cu tine” propune publicului o adevărată desfășurare de forțe cu momente de dans, „un spectacol luminos, organic, expresiv, sensibil, melodios, plin de fantezie, ritmat, cu o chimie minunată” (Ana-Maria Bamberger). Despre textul spectacolului, presa franceză apreciază că are „multă inteligență, navigând între diferite genuri: comedia clasică, comedia de situație, în spatele cărora se ascunde o scriere cu tonuri psihanalitice”.

Personajele principale ale poveștii sunt Nina (Antoaneta Cojocaru) și Patrick (Daniel Pascariu), doi îndrăgostiți care reprezintă două tipologii diferite: cei doi aduc față în față sub ochii spectatorilor, cu emoție și umor, tocmai binomul fericire-nefericire din jocul dragostei, se încurcă în firele telefoanelor, se caută și se găsesc, se pierd și se regăsesc. „Să vorbesc cu tine” a avut premiera românească online la Teatrelli în luna iulie 2020, după o primă montare internațională la Paris, în 2018, fiind apoi prezentat și live publicului sub formă de spectacol work in progress la Grădina cu Filme Cinema & More și Caro Cultura.

Pe 24 februarie, cu începere de la ora 19, publicul va putea urmări „Să vorbesc cu tine” în regim de live streaming, direct de pe scena Teatrelli, chiar de Dragobete.

„Cred că avem nevoie cu toții în perioada aceasta de ceva comic șispumos, de ceva care să ne aducă un strop de lumină și de bucurie.”, mărturisește actrița Antoaneta Cojocaru.

„Să vorbesc cu tine”

Text: Ana-Maria Bamberger

Cu: Antoaneta Cojocaru și Daniel Pascariu

Light design: Ștefan Vasilescu

Videocredits: FOTOPUNCT.

Un spectacol-lectură performativ de Antoaneta Cojocaru

Durata: 80 de minute