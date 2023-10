Stagiunea 2023-2024 Programul lunii noiembrie la Teatrul Tamási Aron

Joi, 2 Noiembrie

Pintér Béla-Darvas Benedek: Gyévuska

Regizor: Hegymegi Máté

Limita minimă de vârstă: 14+

19:00

Spectacol studio în sala mare

Durata: 1 oră și 30 de minute fără pauză

Vineri, 3 Noiembrie

Pintér Béla-Darvas Benedek: Gyévuska

Regizor: Hegymegi Máté

Limita minimă de vârstă: 14+

19:00

Spectacol studio în sala mare

Durata: 1 oră și 30 de minute fără pauză

Duminică, 5 Noiembrie

N.V. Gogol: Cartoforii/Jucătorii de cărți

Regizor: Zakariás Zalán

19:00

Sala Kamara

Durata: 1 oră și 30 de minute fără pauză

Luni, 6 Noiembrie

Bodies on the line – spectacolul Centrului Național al Dansului București

Regizor - coregraf: Ioana Marchidan

19:00

Studioul de dans Háromszék

Durata: 60 de minute fără pauză

Marți, 7 Noiembrie

Sheldon Harnick-Jerry Bock-Joseph Stein: Scripcarul pe acoperiș – spectacolul Teatrului din Miercurea Ciuc

Regizor: Erwin Șimșensohn

19:00

Sala mare

Durata: 3 ore și 20 de minutecu o pauză

Miercuri, 8 Noiembrie

Sheldon Harnick-Jerry Bock-Joseph Stein: Scripcarul pe acoperiș – spectacolul Teatrului din Miercurea Ciuc

Regizor: Erwin Șimșensohn

19:00

Sala mare

Durata: 3 ore și 20 de minute cu o pauză

Vineri, 10 Noiembrie

N.V. Gogol: Cartoforii/Jucătorii de cărți

Regizor: Zakariás Zalán

19:00

Sala Kamara

Durata: 1 oră și 30 de minute fără pauză

Marți, 14 Noiembrie

Ivan Viripaev: Conferința iraniană

Regizor: Bocsárdi László

19:00

Limita minimă de vârstă: 16+

Sala mare

Durata: 2 ore și 30 de minute fără pauză

Miercuri, 15 Noiembrie

Ivan Viripaev: Conferința iraniană

Regizor: Bocsárdi László

19:00

Limita minimă de vârstă: 16+

Sala mare

Durata: 2 ore și 30 de minutefără pauză

Marți, 21 Noiembrie

Lecția – spectacol Studio M

Regizor - coregraf: Arcadie Rusu

19:00

Studioul de dans Háromszék

Durata: 60 de minute fără pauză

Joi, 23 Noiembrie

Pappa mia – spectacol Studio M

Regizor - coregraf: Fehér Ferenc

19:00

Studioul de dans Háromszék

Durata: 40 de minute fără pauză

Sâmbătă, 25 Noiembrie

Are we human or are we dancers? – spectacol Studio M

Regizor - coregraf: Ioana Marchidan

19:00

Studioul de dans Háromszék

Durata: 45 de minute fără pauză

Joi, 30 Noiembrie

Örkény István: Familia Tót

Regizor: Bocsárdi László

19:00

Sala mare

Durata: 3 ore cu o pauză

Foto: Barabás Zsolt