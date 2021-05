„Tango. Radio & Juliet”, transmis online de Opera Națională București

Opera Națională București transmite online sâmbătă, 22 mai, începând cu ora 19:00, spectacolul coupé de dans contemporan „Tango. Radio & Juliet” de Edward Clug.

Biletele se pot achiziționa de pe https://tickets.operanb.ro/ până marți, 25 mai, orele 19:00. Înregistrarea va fi disponibilă spre vizionare timp de 72 de ore, iar biletele pot fi achiziționate până marți, 25 mai, ora 19:00.

Reprezentația unește două creații coregrafice ale celebrului dansator și coregraf Edward Clug, artist de origine română. Fragmentele muzicale alese sunt extrem de diverse ca gen, de la compozitori ca Astor Piazzolla și Goran Bregović până la sonoritățile trupei britanice de rock alternativ Radiohead.

Ambele lucrări reprezintă un poem coregrafic, fiecare în parte fiind structurate ca poezie de stare. Mișcările dansatorilor, atent elaborate, spectaculoase, sunt încărcate de forță, atât în „Tango”, cât și în „Radio and Juliet”. În „Tango”, Clug împrumută pași de tango argentinian, iar în „Romeo and Juliet” mișcări contemporane, rapide, uneori asemănătoare cu figuri breakdance. Tangoul, unul dintre cele mai pasionale dansuri din lume, și opusul poveștii eternilor îndrăgostiți (Romeo și Julieta) se întâlnesc astfel, într-un mod inedit, în spectacolul „Tango. Radio and Juliet” pentru a da viață celor mai puternice și contradictorii stări: pasiune, iubire, deziluzie, singurătate.

Edward Clug a montat spectacole în cele mai importante companii de balet de pe mapamond și a creat partituri coregrafice special pentru staruri internaţionale ale dansului. Sub conducerea sa, Compania de Balet a Teatrului Naţional Maribor, din Slovenia, a devenit în ultimul deceniu una dintre cele mai respectate instituţii de gen din lume.