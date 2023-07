Teatru la Zilele Culturale Maghiare din Cluj

Batjocura provoacă răni. Indiferent dacă suntem batjocoriți sau dacă ne batjocorim noi înșine. Ce înseamnă să primești o promovare? Suntem promovați datorită meritelor noastre sau pentru că suntem utili cuiva, undeva? Când suntem promovați, deseori cădem. Căderea ne provoacă o rană. Unii oameni rămân în picioare. Pe ei îi invidiem. Batjocura este adesea invidie. Când suntem batjocoriți, reacționăm. Suntem confuzi și cădem.

Panama. Cât de ușor este să dărâmi o țară mai degrabă decât să o clădești. Endre Ady, scriind despre o anume țară în 1899, spune că "pe harta viitoare a acelei țări va exista o pată albă în locul ei, cu inscripția: a fost o țară, dar a fost delapidată. "

Câte vieți omenești delapidate există într-o țară delapidată? Ce putem face cu viețile noastre delapidate?

Ce se întâmplă cu o persoană care se trezește brusc și își dă seama că ceea ce visează este posibil? Ce se întâmplă cu o persoană care este lăsată să creadă că o așteaptă lucruri mărețe? Ce se întâmplă cu o persoană mică ale cărei vise devin delapidate? Ce se întâmplă cu noi atunci când credința noastră poate fi delapidată pentru bani și recunoaștere?

Multe perioade de tranziție pentru o singură viață. Ideologiile se schimbă, modul lor, definițiile. Limbajul puterii se schimbă odată cu el. A fost o vreme când, după revoluții, intelectualii obișnuiau să creadă că ei sunt cei care scriu limbajul puterii. Există momente în care intelectualitatea nu vorbește nicio limbă.

Limbajul banilor nu mai este o chestiune de putere. Banii vorbesc cu toată lumea și se duc doar la câțiva.

Vrem măreție - măcar de-am putea încerca să ne dăm seama ce facem cu zborul și căderea. - Ágnes Kali, dramaturgul spectacolului

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

17 august • 19h00 | În cadrul Zilelor Culturale Maghiare din Cluj, ed. 14

11 septembrie • 19h00

25 septembrie • 19h00

Nagyszínpadi stúdió | Studio pe scena mare

Inspirat din viața lui Béla Bartók și cea a lui Zoltán Kodály, pe baza unui text de Miklós Vecsei H. și a improvizațiilor ale echipei de creație

Ifjú barbárok | Tinerii barbari

Regia: ifj. Vidnyánszky Attila jr.

Am decis să intitulăm acest spectacol Tinerii barbari. Nu avem intenția de a relata viețile lui Bartók și Kodály, ar fi imposibil, și nu avem nicidecum intenția de a spune o poveste sau de a scrie un musical. De fapt, demersul nostru este lipsit de scop, nu duce nicăieri, nu am găsit niciun mesaj de transmis sau lucruri de zis. Am căutat ecouri care să rezoneze astăzi în aceeași măsură în care o făceau acum o sută de ani. - Vidnyánszky Attila jr. – regizorul spectacolului

Rendező | Regia: SZABÓ K. István

după Kosztolányi Dezső nyomán

Édes Anna

„...nu există decât umanitatea și este o crimă mai mare decât omorul să fii inuman, să fii nepoliticos, să fii arogant, pentru care nici măcar un cuțit nu constituie o pedeapsă suficientă, în timp ce cea mai mare virtute este o gândire, o inimă pură, care merge la miezul problemei, pentru că nu există nimic mai important, nimic mai radical, pe care îl putem face aici, pe pământ” – scria Dezső Kosztolányi la trei ani după crearea romanului său Édes Anna, în 1929. Dar acum? În 2023? Ce înseamnă astăzi umanitatea și ce înseamnă inumanitatea? Care este cel mai mare păcat astăzi și care ar fi cea mai mare virtute? Mai sunt aceste întrebări relevante astăzi sau lumea se află deja într-un cu totul alt loc? Vă invităm să reflectați la toate acestea pornind de la un roman vechi de aproape un secol! - Ildikó Lőkös, dramaturgul spectacolului

19 august • 20h00 | În cadrul Zilelor Culturale Maghiare din Cluj, ed. 14

27 august • 20h00

6 septembrie • 20h00

17 septembrie • 20h00