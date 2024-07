Teatru, muzică, film și o expoziție inedită, în weekend, la festivalul Săptămâna Comediei din Brașov

Parcul Central Nicolae Titulescu din Brașov, punctul distracției în familie, la Săptămâna Comediei

Publicul se putea bucura de comedie în familie, alături de cei mici, mari și mijlocii, la Săptămâna Comediei în Parcul Nicolae Titulescu! Pentru cei mici, vor avea loc zeci de activități amuzante și momente de distracție. Nu lipsesc momentele de magie, acrobații, jonglerii, picioroange și baloane modelate, spectacole de păpuși și improvizație, spectacole cu statui vivante, dar și un concert cu fragmente din Ion Creangă, cu Ada Milea & Alex Neagu.

Pentru cei mai măricei, voia bună și distracția sunt pe scenă cu mai multe concerte, la care spectatorii sunt așteptați în număr cât mai mare, și asta nu doar pentru că intrarea este gratuită! Pasionații de muzică o vor putea revedea pe Violeta, în concertul celor de la Sarmalele Reci, vor cânta să mai rămânem puțin, alături de brașovenii de la Conexiuni, iar concertul Partizan va fi cu siguranță, perfect!

Tot în Parcul Central Nicolae Titulescu va fi amenajată și o zonă de cinema în aer liber, cu filme pentru copii dar și pentru părinți sau bunici. Pe timpul zilei, cinefilii de toate vârstele se vor delecta cu un maraton Mickey Mouse, urmat de clasicii cascadori ai râsului, Stan și Bran.

Nici animațiile contemporane nu lipsesc din program, printre care Despicable Me (2010), Up (2009) sau Inside Out (2015).

Clasicul La Vita e Bella (1997) va aduna părinții și bunicii să-l revadă pe marele ecran pe Roberto Benigni, într-o fabulă în stil chaplinian despre puterea imaginației de a se împotrivi crudelor realități din Europa în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Cartierul Coresi, pentru prima dată în Săptămâna Comediei

Anul acesta Săptămâna Comediei poposește și în cartierul Coresi, în perioada 5-7 iulie, cu oportunități de distracție pentru pici mari și mici. Organizatorii au pregătit spectacole pentru copii, animații stradale, spectacole de acrobație și jonglerii, dar și o zonă de cinema în aer liber, în zona campusului. Aici, copiii sunt așteptați la animațiile Motanul încălțat / Puss in Boots (2011), Kung Fu Panda (2008), Hop Țop (2011), Singuri acasă / The secret life of pets (2016), Bee Movie: Povestea unei albine (2007). Serile sunt destinate unor filme clasice, precum Casablanca (1942), Grease (1978) și Un bărbat pe nume Ove (2015).

Expoziție inedită la „Săptămâna Comediei”: portrete în sârmă ale vedetelor

În cadrul Festivalului Săptămâna Comediei Brașov, ediția 2024, va avea loc vernisajul unei expoziții impresionante de portrete ale unor vedete românești și internaționale. Această expoziție unică, găzduită de Teatrul Sică Alexandrescu, reunește portrete realizate prin tehnica sculpturii în fir continuu de sârmă, semnate de artistul Doru Mărculescu.

Portretele includ figuri iconice din lumea teatrului, filmului și muzicii, capturând esența și carisma acestora printr-o abordare artistică inedită.

Vernisajul va avea loc vineri, 5 iulie 2024, la ora 18:00, și va include o prezentare a lucrărilor de către autorul Doru Mărculescu. Publicul va avea oportunitatea de a explora aceste opere de artă și de a descoperi poveștile din spatele fiecărui portret.

Printre personalitățile imortalizate în fir continuu de sârmă se numără: Florin Călinescu, Florin Piersic Jr., Horia Brenciu, Tudor Chirilă, Oana Pellea, Vlad Zamfirescu, Horațiu Mălăele, Ilona Brezoianu, Florin Ristei și nu în ultimul rând cei trei chefi – Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, dar și mulți alții pe care publicul îi poate descoperi în simezele din foaierul Teatrului Sică Alexandrescu.

Doru Mărculescu, creatorul acestor opere de artă, este cunoscut pentru tehnica sa inovatoare de sculptură în fir continuu de sârmă, care îi permite să creeze portrete detaliate, fără a folosi suduri sau lipituri.

Expoziția va fi deschisă publicului de vineri, 5 iulie, până duminică, 7 iulie, astfel:

vineri, 5 iulie, între orele 12.00 - 20.00;

sâmbătă - duminică, între orele 15.00 - 20.00.

Intrarea este liberă.

Ultimele 3 spectacole de teatru la Sică Alexandrescu. Reprezentația de sâmbătă seara este sold out.

Săptămâna Comediei continuă și la Teatrul Sică Alexandrescu, cu ultimele 3 spectacole ale ediției din acest an. Vineri, Teatrul Dramaturgilor Români vă invită la spectacolul Interesul general, în regia lui Andrei Huțuleac, iar sâmbătă, Family.exe, în regia lui Mimi Brănescu, un spectacol al Teatrului Bulandra București, este sold-out.

Duminică este seara de gală, când se vor decerna premiile festivalului, după care Teatrul Național din Timișoara ne invită la un spectacol one man show, în regia și cu Florin Piersic Jr. – Romanian Psycho.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹