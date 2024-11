Teatrul de Vest Reșița anunță lansarea revistei de artele spectacolului „VESTUL DRAMATIC” – în diferite formate media

Lansarea revistei de artele spectacolului și a ecosistemului neomediatic VESTUL DRAMATIC va avea loc cu ocazia aniversării a 75 de ani de activitate la Teatrul de Vest Reșița.

Inițiativa își propune o mai bună comunicare cu publicul actual, dar și atragerea și formarea unor segmente de public din rândul generațiilor foarte tinere, în scopul stimulării consumului cultural și, în cele din urmă, chiar a turismului în zona de vest.

„VESTUL DRAMATIC este o punte între noi și teatrele din întreaga regiune, o încercare de a lega și prin cuvinte scrise comunitățile artistice de publicul larg. Atât prin forma ei tipărită, cât și prin cea online (vestuldramatic.ro), susținută fiind și de aplicația mobilă VestDram, revista își propune să (ne) țină aproape, să țină în contact teatrele partenere (și pe cele care vor dori să ni se alăture), într-o întâlnire permanentă, nu doar prilejuită de festivalurile pe care le organizăm: Festivalul Internațional de Teatru New Wave și Festivalul de Teatru pentru Copii Lumea Poveștilor la Reșița, Festivalul de Teatru Clasic și Festivalul de Teatru Nou de la Arad, Festivalul European de Teatru Eurothalia, Festivalul Internațional de Animație Sub bagheta lui Merlin. Teatrul din vestul țării are un specific aparte, o identitate influențată de geografia acestei regiuni, de multiculturalitatea și diversitatea care definesc acest spațiu. Tocmai acest caracter unic ne invită să ne unim forțele, să colaborăm mai strâns pentru a defini și consolida identitatea noastră artistică în acest colț de țară unde cultura împletește atâtea influențe.“

Florin Gabriel Ionescu – manager Teatrul de Vest Reșița

Revista – coordonată de Denisse Moise – conține pe lângă cronici la spectacolele și evenimentele teatrelor din vest, un studiu despre multicultaritatea regiunii, un articol despre Teatrul de Vest din Reșița la împlinirea a 75 de ani de activitate, interviuri cu scenograful Dragoș Buhagiar – președintele UNITER, regizorul Clemens Bechtel, actrița Claudia Ieremia și un portret/profil de autor – Octavian Saiu. Se regăsesc, de asemenea, în paginile revistei și o serie de texte scrise de adolescenți și tineri pasionați de teatru, texte care au fost dezvoltate în cadrul unor ateliere de și despre teatru, coordonate de dramaturga Mihaela Michailov (scriere dramatică) și de criticii de teatru Doru Mareș, Claudiu Groza, Daniela Șilindean.

Printre colaboratorii revistei se numără critici de teatru și teatrologi cunoscuți – Oana Cristea Grigorescu, Doru Mareș, Claudiu Groza, Daniela Șilindean, Irina Ionescu, Diana Sârbu și Anca Bica-Balalau, alături de jurnaliști culturali cu experiență ca Nona Rapotan, Marian Apostol, Cristina Enescu, Elena Jebelean, Cristina Drăgan și Jasmina Mitrici.

Revista de artele spectacolului și ecosistemul neomediatic VESTUL DRAMATIC fac parte dintre rezultatele proiectului „Scriem (despre) teatru“, proiect care are drept scop apropierea publicului de componenta scrisă a artei teatrale – dramaturgia, critica de specialitate, revista și cartea de teatru. Își propune să atragă și să lucreze cu publicul tânăr și foarte tânăr (școala primară, gimnazială, liceu și mediul universitar) și să dezvolte astfel, în rândul unor generații foarte diverse, un grup de „ambasadori“ ai artelor spectacolului/posibili viitori profesioniști în domeniu, cu scopul creșterii consumului cultural și al unei receptări educate a actului artistic.

Proiectul este co-finanțat de AFCN și este implementat de Teatrul de Vest Reșița, împreună cu partenerii: Radio România Reșița, Primăria Reșița, Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu“ Petroșani, Teatrul de Artă Deva, Teatrul Clasic „Ioan Slavici“ Arad, Teatrul German de Stat Timișoara, Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin“ Timișoara, Asociația NoSheep, Centrul școlar pentru educație incluzivă „Primăvara“ Reșița, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș“ Timișoara. Parteneri media: Radio România Reșița, resita.ro, Express de Banat, Banat TV.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele lui pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

www.vestuldramatic.ro

Facebook – https://www.facebook.com/vestuldramatic/

Instagram – https://www.instagram.com/vestuldramatic/